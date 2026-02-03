ETV Bharat / state

خاتون کی خون میں لت پت لاش گھر سے برآمد، شوہر نے ڈکیتی اور قتل کا کیا دعویٰ، خاندان کو شبہ

ایس پی گیاننجے سنگھ نے بتایا کہ بہادر گڑھ تھانہ علاقے کے ایک گاؤں میں خاتون کے قتل کی اطلاع ملی ہے۔ تفتیش جاری ہے۔

womans body found in Blood soaked corpse in her house in uttar Pradesh police updates Urdu News
گھر سے ایک خاتون کی خون میں لت پت لاش ملی (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : February 3, 2026 at 1:32 PM IST

4 Min Read
ہاپوڑ، اترپردیش: ڈاکوؤں یا قاتلوں نے گھر میں گھس کر اکیلی خاتون کا گلا کاٹ دیا۔ خاتون کے شوہر کا دعویٰ ہے کہ گھر سے قیمتی سامان اور نقدی غائب ہے۔ مقتولہ کے اہل خانہ نے قتل کا شبہ شوہر پر ظاہر کیا ہے۔ یہ واقعہ ہاپوڑ کے بہادر گڑھ تھانہ علاقے کے محمد پور رستم پور گاؤں میں پیش آیا۔

ایس پی گیاننجے سنگھ نے بتایا کہ بہادر گڑھ تھانہ علاقے کے محمد پور رستم پور گاؤں میں راہل شرما کی بیوی 35 سالہ ریتا شرما کا قتل ہونے کی اطلاع ہے۔ قتل کسی تیز دھار چیز سے ہوا لگتا ہے۔ مقتولہ کے اہل خانہ نے قتل کا شبہ شوہر پر ظاہر کیا ہے۔

کسی چوری کا پتہ نہیں چل سکا

پولیس اور فرانزک ٹیمیں جائے وقوعہ پر موجود تحقیقات کر رہی ہیں۔ پوسٹ مارٹم کی جانچ جاری ہے۔ معاملے کی سنجیدگی سے تفتیش کی جا رہی ہے۔ اس واقعہ کو جلد حل کر لیا جائے گا۔ ابھی تک کسی چوری کا پتہ نہیں چل سکا ہے۔

شوہر نے پولیس کو کیا بتایا

ڈکیتی اور قتل کی اطلاع ملنے پر پولیس سپرنٹنڈنٹ (ایس پی) گیانیندر سنگھ سمیت اعلیٰ حکام جائے وقوعہ پر پہنچے۔ بہادر گڑھ تھانہ علاقہ کے محمد پور رستم پور گاؤں کے رہنے والے متوفی کے شوہر راہل شرما نے پولیس کو بتایا کہ وہ اپنی بیوی ریتا شرما کے ساتھ گاؤں میں رہتا ہے۔

"ہمارا بیٹا میرٹھ میں ایک رشتہ دار کے گھر پڑھتا ہے۔" راہل شرما نے بتایا کہ پیر کی رات وہ اپنی بیوی ریتا شرما کو گھر چھوڑ کر شادی کی تقریب میں گئے تھے۔ وہ رات گئے واپس آیا۔

واپس آیا تو گھر کا دروازہ کھلا دیکھا

راہل کے مطابق جب وہ واپس آیا تو اس نے گھر کا دروازہ کھلا دیکھا۔ اندر ریتا شرما کی خون میں لت پت لاش پڑی تھی۔ متاثرہ شخص چونک گیا اور خطرے کی گھنٹی بجائی۔ آس پاس کے دیہاتیوں نے جائے وقوعہ پر پہنچ کر پولیس کو اطلاع دی۔

نوٹ:

ای ٹی وی بھارت کی اپیل: کسی کا قتل کوئی حل نہیں ہے!

اگر آپ کسی کے قتل کے خیالات رکھتے ہیں یا آپ کسی دوست کے بارے میں پریشان ہیں یا آپ کو جذباتی سہارے کی ضرورت ہے، تو کوئی ہے جو آپ کی بات سننے کے لیے ہمیشہ موجود ہے۔ سنیہا فاؤنڈیشن - 04424640050 (24x7) دستیاب ہے یا iCall، ٹاٹا انسٹی ٹیوٹ آف سوشل سائنسز ہیلپ لائن - 9152987821 پر کال کریں (پیر سے ہفتہ صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک دستیاب ہے)۔

انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے

کسی کا قتل کرنا کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو صورتحال سے نمٹنے میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا ہے، تو آپ فوری طور پر اس کی روک تھام کی ہیلپ لائن پر کال کر سکتے ہیں: 18002333330۔ یاد رکھیں، زندگی کسی بھی چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر آپ پریشانی محسوس کر رہے ہیں تو خاندان اور دوستوں سے بات کریں۔

ایڈیٹر کی پسند

