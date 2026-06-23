قبر سے کیوں نکالی گئی پینتالیس دن بعد خاتون کی لاش؟ والد کی شکایت کی بنیاد پر دوسرا پوسٹ مارٹم کیا جائے گا
خاندان نے جہیز سے متعلق قتل کا الزام لگایا تھا اور ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کو شکایت پیش کی تھی۔
Published : June 23, 2026 at 10:58 AM IST
سنبھل، اترپردیش: ریاست اترپردیش کے ضلع سنبھل سے ایک سنسنی خیز واقعہ سامنے آیا ہے۔ ایک خاتون کی لاش کو اس کی موت کے 45 دن بعد قبر سے نکالا گیا ہے اور اسے دوسرے پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔ متوفیہ کے اہل خانہ نے اس کے شوہر اور سسرال والوں پر جہیز کے لیے قتل کا الزام لگایا۔ والد نے دوسرے پوسٹ مارٹم کا مطالبہ کرتے ہوئے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کو شکایت درج کرائی تھی۔
پیر کو انتظامیہ کی موجودگی میں سنبھل کے حضرت نگر تھانہ کے سرسی محلہ چوہدریاں علاقے میں ایک خاتون کی لاش کو قبرستان سے نکال کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا۔ مقتولہ کی شناخت رکن الدین سرائے گاؤں کے رہائشی ایوب کی بیٹی مہتاب کے نام سے ہوئی ہے۔ کارروائی کے دوران انتظامیہ، پولیس، فرانزک ٹیم اور محکمۂ صحت کے اہلکار موجود تھے۔
جہیز کے لیے مسلسل ہراساں کیا جاتا تھا
لاش کو قبر سے نکالنے کا سارا عمل تقریباً تین گھنٹے تک جاری رہا۔ ضلع مجسٹریٹ انکیت کھنڈیلوال نے متوفیہ کے والد کی شکایت کی بنیاد پر دوسرا پوسٹ مارٹم کرنے کے لیے ماہر ڈاکٹروں کا ایک پینل تشکیل دیا تھا۔ مقتولہ کے والد ایوب کا الزام ہے کہ ان کی بیٹی کو جہیز کے لیے مسلسل ہراساں کیا جاتا تھا۔ مہتاب کی شادی تقریباً آٹھ نو ماہ قبل رکن الدین سرائے کے رہائشی ظفیر سے ہوئی تھی۔
قتل سے چند گھنٹے قبل فون پر ہوئی تھی بات
مقتولہ کے والد ایوب نے بتایا کہ انہیں ان کی بیٹی کی موت کی اطلاع 11 مئی 2026 کو ملی تھی، اس خبر سے چند گھنٹے قبل ہی ان سے فون پر بات ہوئی تھی۔ اس واقعے کے بعد، انہوں نے 20 مئی کو پولیس میں شکایت درج کراتے ہوئے تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ اہل خانہ کا الزام ہے کہ مہتاب کے شوہر نے اس کے سسرال والوں کے ساتھ مل کر اسے جہیز کے لیے ہراساں کیا کرتا تھا اور اسی لیے جہیز کے لیے اسے قتل کر دیا گیا۔ پولیس فی الحال معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے۔