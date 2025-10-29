ETV Bharat / state

بریلی میں بائیس سالہ شادی شدہ خاتون کو گلا دبا کر قتل، شوہر اور بہنوئی سے پوچھ تاچھ جاری

سپرنٹنڈنٹ آف پولیس مکیش چندر مشرا نے بتایا کہ یہ واقعہ نواب گنج تھانہ علاقہ میں پیش آیا۔ معاملہ زیر تفتیش ہے۔

woman strangled to death in bareilly uttar pradesh body found in house Urdu News
بریلی میں 22 سالہ شادی شدہ خاتون کا گلا دبا کر قتل کر دیا گیا (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 29, 2025 at 11:56 AM IST

بریلی، تر پردیش: ضلع بریلی میں 22 سالہ شادی شدہ خاتون کا گلا دبا کر قتل کر دیا گیا۔ خون میں لت پت اس کی لاش گھر سے برآمد ہوئی۔ پولیس اور فرانزک ٹیموں نے جائے وقوعہ پر پہنچ کر شواہد اکٹھے کیے۔ اہل خانہ سے پوچھ تاچھ کی جا رہی ہے۔ یہ واقعہ منگل کی رات بریلی کے نواب گنج تھانہ علاقے کے تحت اوم سٹی کالونی میں پیش آیا۔

ناردرن سپرنٹنڈنٹ آف پولیس مکیش چندر مشرا نے بتایا کہ نواب گنج پولیس اسٹیشن کے تحت اوم سٹی کالونی سے اطلاع ملی تھی کہ ایک خاتون کا گلا دبا کر قتل کیا گیا ہے۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر لاش کو قبضے میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا۔

جہیز کی وجہ سے موت کا الزام

پولیس سپرنٹنڈنٹ نے بتایا کہ متوفی انیتا کے والدین نے جہیز کی وجہ سے موت کا الزام لگاتے ہوئے شکایت درج کرائی ہے۔ خاتون کے شوہر اور بہنوئی کو حراست میں لے لیا گیا ہے اور ان سے تفتیش کی جا رہی ہے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ آنے کے بعد صورتحال مزید واضح ہو جائے گی۔

ایک سال قبل ہوئی تھی شادی

پولیس حکام نے بتایا کہ متوفی کی شناخت انیتا (22) بیوی انیل کی حیثیت سے کی گئی ہے، جو اوم سٹی کالونی، نواب گنج کے رہنے والے ہیں۔ انیتا اپنے شوہر انیل اور چھوٹے بہنوئی سچن کے ساتھ رہتی تھی۔ انیل اور انیتا کی شادی تقریباً ایک سال قبل بڑے دھوم دھام سے ہوئی تھی۔

شوہر اور بہنوئی نے پولیس کو کیا بتایا

پولیس کو فراہم کردہ معلومات کے مطابق انیل کا شوہر منگل کو کام پر نکلا تھا۔ انیل کا بھائی سچن بھی کام پر چلا گیا۔ گھر میں انیتا اکیلی رہ گئی تھی۔

منگل کی شام جب سچن کام سے واپس آیا تو گھر کو تالا لگا ہوا تھا۔ اس کے بعد انیل گھر واپس آیا اور اپنی بیوی انیتا کو فون کرنے کی کوشش کی، لیکن اس تک پہنچنے میں ناکام رہا۔ دروازہ توڑنے کے بعد انہوں نے انیتا کی لاش خون میں لت پت پڑی دیکھی۔ اسے درانتی سے گلا کاٹ کر قتل کیا گیا تھا۔

انیتا کے والدین نے قتل کا الزام لگایا

انیتا کے قتل کی اطلاع ملتے ہی اس کے والدین جائے وقوعہ پر پہنچے۔ انیتا کے والدین نے الزام لگایا کہ انہوں نے شادی پر تقریباً 15 لاکھ روپے خرچ کیے ہیں۔ شادی کے کچھ عرصہ بعد سسرال والوں نے گاڑی کا مطالبہ کیا اور دیری ہونے پر انیتا کو ہراساں کیا۔

نوٹ:

ای ٹی وی بھارت کی اپیل: کسی کا قتل کوئی حل نہیں ہے!

اگر آپ کسی کے قتل کے خیالات رکھتے ہیں یا آپ کسی دوست کے بارے میں پریشان ہیں یا آپ کو جذباتی سہارے کی ضرورت ہے، تو کوئی ہے جو آپ کی بات سننے کے لیے ہمیشہ موجود ہے۔ سنیہا فاؤنڈیشن - 04424640050 (24x7) دستیاب ہے یا iCall، ٹاٹا انسٹی ٹیوٹ آف سوشل سائنسز ہیلپ لائن - 9152987821 پر کال کریں (پیر سے ہفتہ صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک دستیاب ہے)۔

انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے

کسی کا قتل کرنا کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو صورتحال سے نمٹنے میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا ہے، تو آپ فوری طور پر اس کی روک تھام کی ہیلپ لائن پر کال کر سکتے ہیں: 18002333330۔ یاد رکھیں، زندگی کسی بھی چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر آپ پریشانی محسوس کر رہے ہیں تو خاندان اور دوستوں سے بات کریں۔

