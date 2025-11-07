تمل ناڈو: نابالغ لڑکے کو جنسی طور پر ہراساں کرنے پر خاتون کو 54 سال قید کی سزا
مجرم، آنگن واڑی سنٹر کام کرتی تھی۔ خاتون، لڑکے کو اوٹی لے گئی اور وہاں اس نے اسے جنسی طور پر ہراساں کیا۔
Published : November 7, 2025 at 8:25 PM IST
تھرورور: تمل ناڈو کی تھرورور فاسٹ ٹریک خواتین کی عدالت نے جمعہ کو ایک 39 سالہ خاتون کو 14 سالہ لڑکے کو جنسی طور پر ہراساں کرنے کے الزام میں 18,000 روپے کے جرمانے کے ساتھ 54 سال قید کی سزا سنائی۔
ڈیڈیور سے تعلق رکھنے والی للیتا تروورور ضلع کے ایروانچیری علاقے میں ایک آنگن واڑی مرکز میں اسسٹنٹ کے طور پر کام کر رہی تھی۔ 2021 میں، اس کا ایک لڑکے کے ساتھ افیئر شروع ہوا جو اس وقت دسویں جماعت میں پڑھ رہا تھا۔ للیتا 26 اکتوبر 2021 کو لڑکے کو اوٹی لے گئی اور مبینہ طور پر اسے اس کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرنے پر مجبور کیا۔
لڑکے کے والدین نے ایراونچیری پولیس اسٹیشن میں گمشدگی کی شکایت درج کرائی تھی جس کے بعد پولیس نے گہرائی سے تفتیش کی اور پتہ چلا کہ للیتا لڑکے کو اوٹی سے اور پھر ویلنکنی لے گئی تھی۔ پولیس نے بتایا کہ دونوں ایک لاج میں ٹھہرے تھے۔
پولیس نے تلاش کے دوران 4 نومبر کو للیتا کو ڈھونڈ نکالا اور لڑکے کو بازیاب کرلیا۔ اس کے بعد ایروانچیری پولیس نے پاسکو پاکسو ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا اور للیتا کو گرفتار کیا۔ کیس کی سماعت تھرورور فاسٹ ٹریک ویمنس کورٹ میں ہوئی اور یہ بات سامنے آئی کہ للیتا کے لڑکے کے ساتھ جنسی تعلقات تھے۔
جج سرتھراج نے کیس کا فیصلہ سنایا اور للیتا کو POCSO ایکٹ کی مختلف دفعات کے تحت 54 سال کی سخت قید کے ساتھ 18,000 روپے جرمانے کی سزا سنائی۔ جج نے ریاستی حکومت کو لڑکے کو 6 لاکھ روپے بطور معاوضہ ادا کرنے کی بھی ہدایت کی۔