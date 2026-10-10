میرٹھ میں شوہر کی قاتل بیوی گئی جیل، عاشق اور دوست کے ساتھ مل کر انجام دی تھی واردات
ملزمہ نے یہ واردات میرٹھ کے لوہیا نگر تھانہ حلقے کی ذاکر کالونی میں 28 ستمبر کو انجام دی تھی۔
Published : October 10, 2026 at 11:09 AM IST
میرٹھ: اترپردیش کے میرٹھ میں اپنے عاشق کے ساتھ مل کر شوہر کو موت کی نیند سلانے والی علمہ کو پولیس نے جیل بھیج دیا ہے۔ تاہم، اس کا عاشق اور دوست ابھی تک فرار ہیں۔ پولیس کا دعویٰ ہے کہ دیگر ملزمان کو جلد ہی گرفتار کر لیا جائے گا۔ اس معاملے میں ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے حکم کے بعد جمعرات کو مقتول شخص طالب کی لاش کو قبر سے نکال کر پوسٹ مارٹم کرایا گیا تھا۔
بتادیں کہ لوہیا نگر تھانہ حلقے کی ذاکر کالونی میں رہنے والے طالب کی 28 ستمبر کو موت ہوئی تھی۔ اس وقت ان کی بیوی نے موت کی وجہ ہارٹ اٹیک (دل کا دورہ) بتایا۔ طالب کے اہل خانہ تدفین کے بعد واپس اپنے گاؤں چلے گئے تھے۔ طالب بنیادی طور پر مظفر نگر ضلع کے بڈھانا تھانہ حلقے کے گاؤں رسول پور بڈیڑی کا رہنے والا تھا۔ وہ ذاکر کالونی میں کرائے کے مکان میں اپنی بیوی علمہ اور تین سال کی بیٹی کے ساتھ رہتا تھا اور پیشے سے راج مستری تھا۔
طالب کے قتل کا منصوبہ اس وقت بے نقاب ہوا جب آخری رسومات کے بعد علمہ 30 ستمبر کو واپس میرٹھ کی ذاکر کالونی لوٹ آئی۔ اسی دوران طالب کا مامو زاد بھائی رئیس، علما کے گھر پہنچے اور انہوں نے طالب کا موبائل فون مانگا۔ اس پر علما نے پہلے موبائل فون کے بارے میں جانکاری نہ ہونے کا بہانہ بنایا۔ اس کے بعد رئیس نے گھر میں تلاشی لے کر طالب کا موبائل فون ڈھونڈ نکالا۔
موبائل فون میں علمہ اور امن نام کے ایک نوجوان کے واٹس ایپ چیٹ ملے۔ اس بارے میں رئیس نے علمہ سے بات کی، لیکن اس نے کچھ نہیں بتایا۔ رئیس نے یہ جانکاری طالب کے اہل خانہ کو دی۔ اس کے بعد پولیس کو خبر دی گئی۔
پولیس کی پوچھ گچھ میں علمہ نے سارے راز اگل دیے۔ علمہ نے بتایا کہ وہ امن سے رابطے میں تھی۔ اس بات کو لے کر طالب سے لڑائی جھگڑا ہوتا تھا۔ 28 ستمبر کو مار پیٹ کے دوران اس نے اپنے عاشق امن کو بلا لیا تھا۔ امن اپنے دوست کے ساتھ پہنچا تھا۔ اس کے بعد طالب کا گلا دبا کر قتل کر دیا گیا۔
ایس پی سٹی ونائک گوپال بھوسلے نے بتایا کہ اس معاملے میں ڈی ایم کے حکم کے بعد جمعرات کو طالب کی لاش کو قبر سے نکال کر پوسٹ مارٹم کرایا گیا تھا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں قتل کی وجہ دم گھٹنا سامنے آئی۔ اس کے بعد طالب کے اہل خانہ کی تحریر کی بنیاد پر لوہیا نگر تھانے میں قتل کا مقدمہ درج کیا گیا اور پولیس طالب کی بیوی علمہ کو گرفتار کر کے پوچھ گچھ کی گئی۔ علمہ نے امن اور اس کے دوستوں کے ساتھ واردات کو انجام دینے کی بات قبول کر لی ہے۔ اسے جیل بھیج دیا گیا ہے۔ قتل کا ملزم امن اور اس کا ساتھی ابھی فرار ہیں۔ دونوں کی گرفتاری کے لیے کئی ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں۔
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