شادی کے بہانے خاتون کا جسمانی استحصال، ملزم گرفتار
یہ واقعہ امروہہ کے گجرولا تھانہ علاقہ میں پیش آیا۔ ملزم نے خود کو ہندو جاٹ اور بابا نیم کرولی کا عقیدت مند بتایا تھا۔
Published : February 7, 2026 at 3:02 PM IST
امروہہ: اترپردیش کے گجرولا پولیس نے ایک ایسے شخص کو گرفتار کیا ہے جس نے خود کو ہندو جاٹ اور بابا نیم کرولی کا عقیدت مند ہونے کا دعویٰ کیا اور پھر اس سے شادی کا وعدہ کرکے ایک نوجوان خاتون کا جنسی استحصال کیا۔ ملزمان اس کے زیورات اور دیگر قیمتی سامان چھین کر فرار ہو گئے۔ پولیس نے اسے گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا، جہاں سے اسے جیل بھیج دیا گیا۔
سی او انجلی کٹاریہ نے بتایا کہ گجرولا علاقہ کی ایک نوجوان خاتون نے 4 فروری کو رپورٹ درج کرائی۔ اس نے الزام لگایا کہ گجرولا کے محلہ وجے نگر کے رہائشی نے اسنیپ چیٹ پر اس سے دوستی کی، یہ دعویٰ کیا کہ وہ ہندو جاٹ اور بابا نیم کرولی کا عقیدت مند ہے۔لڑکی کا اعتماد حاصل کرتے ہوئے، اس نے گپ شپ شروع کی اور پھر ملاقات ہوئی۔ اس دوران اس نے شادی کی پیشکش کی اور لڑکی کا جسمانی استحصال کیا۔
مزید یہ کہ کئی بار لڑکے نے نقدی اور سونے چاندی کے زیورات لیے۔ چند ماہ بعد جب لڑکی نے شادی کی بات کی تو وہ مشتعل ہو کر فرار ہو گیا۔
سی او انجلی کٹاریہ نے بتایا کہ ملزم نے اپنا مذہب چھپا کر اور جھوٹی کہانیاں سنا کر خاتون سے دوستی کی تھی۔ خاتون کی شکایت کے بعد گجرولا پولیس اسٹیشن میں ایک پولیس ٹیم کو ملزم ساحل کی تلاش کے لیے تعینات کیا گیا تھا۔ تفتیش اور لوکیشن ٹریسنگ کے بعد ملزم کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا گیا جہاں سے اسے جیل بھیج دیا گیا ہے۔