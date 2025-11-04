لکھنؤ میں جھاڑیوں سے خاتون کی لاش برآمد، جسم کے ہر حصے پر شدید چوٹیں، عصمت ریزی کا شبہ
اے سی پی سوجیت کمار دوبے نے بتایا کہ متوفی پوجا اصل میں سیتا پور کے سندانا کی رہنے والی تھی۔
Published : November 4, 2025 at 1:44 PM IST
لکھنؤ: شہر کے مال تھانہ علاقے کے بشاری گاؤں میں ایک 35 سالہ خاتون کی نصف برہنہ، سڑی ہوئی لاش ملی ہے۔ متوفی کی شناخت اس کے شوہر کی جانب سے دبگہ پولیس اسٹیشن میں گمشدگی کی شکایت درج کرانے کے بعد کی گئی۔ اب پولیس کی ٹیمیں سرویلنس اور فرانزک ٹیموں کے ساتھ مل کر قتل کا معمہ حل کرنے میں مصروف ہیں۔
متوفی کی شناخت 35 سالہ پوجا ساکن سندانا، سیتا پور کے طور پر کی گئی ہے۔ پولیس نے بتایا کہ پیر کی صبح مال تھانہ علاقے کے تحت باشاری گاؤں میں کسان راج پال عرف ہوریل اپنے باغ میں ہل چلانے گیا تو اس نے جھاڑیوں میں خاتون کی لاش دیکھی۔ اس نے فوراً پولیس کو اطلاع دی۔
عصمت دری کے بدلے قتل کا شبہ
جائے وقوعہ پر پہنچے اے سی پی سوجیت کمار دوبے نے بتایا کہ لاش کے پاس سے ایک ٹوٹا ہوا موبائل فون ملا ہے۔ لاش مکمل طور پر گل سڑ چکی تھی جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قتل چند روز قبل ہوا تھا۔
متوفی کے منہ، دونوں بازو اور ٹانگوں، پیٹ اور کمر سمیت جسم کے ہر حصے پر گہرے زخم اور چوٹ کے نشانات پائے گئے۔ اس کی گردن پر پھندے کا نشان بھی ملا۔ چونکہ خاتون کی لاش نیم عریاں پائی گئی تھی اس لیے شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اسے عصمت دری کے بدلے قتل کیا گیا ہے۔
لاپتہ ہونے کے بعد شناخت
اے سی پی سوجیت کمار دوبے نے بتایا کہ متوفی پوجا، جو اصل میں سندانا، سیتا پور کی رہنے والی ہے، 31 اکتوبر کی دوپہر ایک بجے سے لاپتہ تھی۔ پیر کی شام اس کے دوسرے شوہر راجو نے ڈبگہ پولیس اسٹیشن میں گمشدگی کی رپورٹ درج کرائی۔
خاتون کی لاش ملنے کی اطلاع ملتے ہی دوبگہ پولیس نے گمشدگی کی رپورٹ درج کرنے والے شخص کو لاش کی شناخت کے لیے مال تھانے بھیج دیا۔ متوفی کے شوہر اور اہل خانہ نے تصاویر اور دیگر اشیاء کا جائزہ لینے کے بعد لاش کی شناخت پوجا کے طور پر کی۔
پولیس گھناؤنے قتل کو حل کرنے میں مصروف
اے سی پی نے بتایا کہ متوفی کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔ لاش کے قریب سے ملا ٹوٹا ہوا موبائل فون، بغیر سم کارڈ کے، ڈیٹا ریکوری کے لیے فرانزک ٹیم کو بھیج دیا گیا ہے۔ نگرانی اور دیگر شواہد کا استعمال کرتے ہوئے، پولیس اس گھناؤنے قتل کو حل کرنے میں مصروف ہے۔
شوہر کو حراست میں لیا گیا
انسپکٹر ڈوبگا ابھینو کمار نے بتایا کہ جب پولیس نے متوفی کے شوہر راجو سے اس بارے میں سوال کیا کہ وہ اس کے لاپتہ ہونے کے تین دن بعد گمشدہ شخص کی رپورٹ درج کرانے کیوں آیا، تو اس نے مبہم جواب دیا۔ چنانچہ اس سے شک کی بنیاد پر پوچھ گچھ کی جارہی ہے۔ ڈی سی پی گوپال کرشنا چودھری نے بتایا کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ آنے کے بعد موت کی وجہ واضح ہو سکے گی۔ فی الحال پولیس کئی زاویوں سے تفتیش کر رہی ہے۔
متوفی کا ماضی کا ریکارڈ
اے سی پی سوجیت دوبے نے بتایا کہ خاتون کی شناخت کے بعد اس کی تحقیقات شروع کی گئی، جس سے یہ بات سامنے آئی کہ اس کی شادی پہلے سیتا پور کے سندانا کے رہنے والے سریش سے ہوئی تھی۔ سریش کا قتل تقریباً پانچ سال قبل ہوا تھا۔
اس قتل کے الزام میں بیوی پوجا کو گرفتار کیا گیا تھا۔ پوجا نے تقریباً ڈیڑھ سال جیل میں گزارے لیکن ضمانت پر رہا ہونے کے بعد اس نے راجو سے دوبارہ شادی کر لی۔ تب سے، وہ اپنے شوہر راجو اور ان کے بچوں کے ساتھ ڈبگا میں رہتی ہے۔