عورت کے دو عاشق، پہلا تعلقات میں بن رہا تھا رکاوٹ، دوسرے کے ساتھ مل کر گلا گھونٹ کر نالے میں پھینک دی لاش
گرل فرینڈ نے اس کی ٹانگیں پکڑلیں۔ دوسرے عاشق نے اس کے گلے میں پھندا باندھ دیا۔ کیس 24 گھنٹے میں حل کر لیا گیا۔
Published : February 3, 2026 at 9:16 AM IST
مظفر نگر: شہر کے نئی منڈی تھانہ علاقہ میں ایک نوجوان کی لاش برآمد ہونے کے 24 گھنٹے کے اندر پولس نے معاملہ حل کرلیا۔ معلوم ہوا ہے کہ گلا گھونٹ کر قتل کیا گیا۔ ملزمان خاتون اور اس کا عاشق ہیں۔ قتل ہونے والا شخص بھی اس کا عاشق تھا۔ خاتون نے اپنے دوسرے عاشق کے ساتھ مل کر پہلے کو قتل کر دیا۔ خاتون کا شوہر فوت ہو چکا ہے۔ پولیس کی تفتیش میں مزید کئی چونکا دینے والے حقائق سامنے آئے ہیں۔ پیر کے روز پولیس نے معاملہ حل کرتے ہوئے خاتون اور اس کے عاشق کو گرفتار کرلیا۔ ملزمان نے اپنے جرم کا اعتراف بھی کر لیا ہے۔
پولیس کے مطابق یکم فروری کو نئی منڈی کے علاقے میں نالے سے نوجوان کی لاش ملی تھی۔ تحقیقات پر متوفی کی شناخت سنجیو عرف جیون (32) کے طور پر ہوئی ہے جو پورکاجی تھانہ علاقہ کے ہری نگر کا رہنے والا ہے۔ سنجیو کے اہل خانہ نے پولیس کو بتایا کہ سنجیو ہفتہ کی دوپہر گھر سے یہ کہہ کر نکلا تھا کہ وہ شہر میں کسی جاننے والے سے ملنے جا رہا ہے۔ وہ کبھی واپس نہیں آیا۔
پولیس نے اس اطلاع کی بنیاد پر تفتیش شروع کردی۔ اہل خانہ کی شکایت پر نئی منڈی پولیس اسٹیشن میں قتل کا مقدمہ درج کیا گیا۔ ایس ایس پی سنجے کمار ورما نے قتل کا معمہ حل کرنے کے لیے چار ٹیمیں تشکیل دیں۔ نگرانی کے اعداد و شمار، اہل خانہ اور پڑوسیوں کے بیانات کی بنیاد پر، پولیس نے دو افراد پر شبہ کیا۔ اس کے بعد پولیس نے شاہ پور تھانہ علاقے کے ہرسولی کے رہنے والے صادق اور سونیا کو گرفتار کر لیا۔ انہوں نے دوران تفتیش اپنے جرم کا اعتراف کر لیا۔
گرل فرینڈ پولیس کی حراست میں۔ (فوٹو کریڈٹ؛ ای ٹی وی بھارت)
ایس ایس پی نے بتایا کہ سونیا کے شوہر روہت کا انتقال ہو گیا ہے۔ سنجیو اور سونیا کا 12 سال سے معاشقہ چل رہا تھا۔ اسی دوران سونیا صادق کے قریب بھی ہوگئی، سونیا کے ماموں گھر۔ رفتہ رفتہ، وہ قریب ہوتے گئے، جس سے سنجیو اور صادق کے درمیان جھگڑا شروع ہوگیا۔ جب بات بڑھی تو صادق نے سونیا کے ساتھ مل کر سنجیو کے قتل کی سازش کی۔ صادق نے نئی منڈی کے علاقے میں ایک مکان کرائے پر لیا۔ سونیا نے پھر اپنے دوسرے عاشق سنجیو کو گھر آنے کے لیے بلایا۔
پولیس کے مطابق جب سنجیو وہاں پہنچا تو صادق جو بستر کے نیچے چھپا ہوا تھا پیچھے سے آیا اور اس کے گلے میں پھندا ڈال دیا۔ اس کے بعد سونیا نے سنجیو کی ٹانگیں مضبوطی سے پکڑ لیں، جبکہ صادق نے اس کا گلا گھونٹ دیا۔ سنجیو کو قتل کرنے کے بعد صادق اور سونیا نے اس کی لاش کو کمبل میں لپیٹ کر نالے میں پھینک دیا۔