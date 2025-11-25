کار میں بچی کو چھوڑ کر سبزی خریدنے چلی گئی خاتون، ڈرائیور بچی کا اغوا کرکے ہو گیا فرار
سبزی خرید کر خاتون جب جائے وقوعہ پر پہنچی تو کار اور لڑکی غائب تھی۔
Published : November 25, 2025 at 1:32 PM IST
جنجگیر چمپا(چھتیش گڑھ): چھتیش گڑھ میں بلاس پور کے راج کشور نگر کی رہنے والی ستیہ وتی سوریہ بنشی نے بلی گڑھ ضلع کے سارنگڑھ کے سرسنوا گاؤں جانے کے لیے ایک کار کرایہ پر لی تھی۔ اس نے رتن پور کے پٹیل ڈرائیور سے کار کرایہ پر لی تھی۔
یہ واقعہ اپنے ماموں کے گھر سے واپسی کے دوران پیش آیا: خاتون کو بلاس پور سے 80 کلومیٹر دور، سارنگڑھ ضلع کے صالح گھاٹ میں اپنے ماموں کے گھر جانا تھا۔ وہ اپنی 4 سالہ بیٹی کو اپنے ساتھ اپنے ماموں کے گھر لے گئی اور وہاں اپنے گھر والوں سے ملاقات کی۔ شام کو وہ بلاسپور گھر واپس آرہی تھی۔ خاتون نے سبزی خریدنے کے لیے صالح گھاٹ مارکیٹ میں گاڑی روکی، باہر نکلی، اپنا موبائل فون دیا، 4 سالہ بچی کو کار میں چھوڑ کر بازار کے اندر چلی گئی۔
کار ڈرائیور لڑکی کو اغوا کر کے فرار: سبزی خرید کر خاتون جب جائے وقوعہ پر پہنچی تو کار اور لڑکی غائب تھی۔ خوف زدہ خاتون نے بھٹگاؤں پولیس اسٹیشن جاکر واقعہ کی اطلاع دی۔ اس نے پولیس کو کار ڈرائیور، گاڑی کا نمبر اور دیگر معلومات فراہم کیں۔
جنجگیر پولیس نے کارروائی شروع کی: سپرنٹنڈنٹ آف پولیس، سارنگڑھ نے سپرنٹنڈنٹ آف پولیس، جنجگیر چمپا کو ایک سفید کار میں 4 سالہ لڑکی کے اغوا کے بارے میں مطلع کیا۔ جس کے بعد جنجگیر چمپا پولیس نے کارروائی شروع کی۔
ناکہ بندی کے ذریعے گاڑیوں کی تلاش: جنجگیر چمپا کے سپرنٹنڈنٹ آف پولیس، وجے کمار پانڈے نے مزید کارروائی کی وضاحت کی۔ ایس پی نے بتایا کہ لڑکی کے اغوا کی اطلاع ملنے کے بعد، بمہنیڈیہ، ساراگاؤں، بیرا، اور شیورینارائن کی پولیس کو ناکہ بندی کرنے کی ہدایت دی گئی۔ پولیس نے ناکہ بندی کرکے تلاش شروع کردی۔ تلاشی کے دوران بیرا پولیس نے ایک سفید ڈیزائر کار کو روکا، اسے گھیرے میں لے کر تلاشی لی۔ لڑکی گاڑی کے اندر سے برآمد ہوئی۔
ملزم کار ڈرائیور حراست میں: بیرا پولیس نے بچی کو بحفاظت اپنی تحویل میں لے لیا۔ ملزم کار ڈرائیور کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ ڈرائیور، جس کی شناخت روی پٹیل کے طور پر ہوئی ہے، بلاس پور ضلع کے رتن پور تھانہ علاقے کے کھوٹا گھاٹ گاؤں کا رہنے والا ہے۔ بیرا پولیس ملزم سے پوچھ گچھ کر رہی ہے۔ لڑکی کو اس کے گھر والوں کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ پولیس کی کارروائی سے بڑا واقعہ ٹل گیا۔