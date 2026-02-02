سون بھدر میں ٹول پلازہ پر خاتون وکیل پر حملہ، ملازمین نے خاتون کا پیچھا کیا اور مار پیٹ کی، دو گرفتار
واقعے میں تین افراد زخمی ہوئے، جب کہ ایک خاتون کی حالت تشویشناک ہے۔ پولیس معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے۔
Published : February 2, 2026 at 10:35 AM IST
سون بھدرا، اتر پردیش: اتوار کی سہ پہر لودھی ٹول پلازہ پر ٹول کارکنوں نے ایک خاتون وکیل اور اس کے خاندان پر وحشیانہ حملہ کیا اور مار پیٹ کی۔ اس میں تین افراد زخمی ہوئے جب کہ ایک خاتون کی حالت تشویشناک ہے۔ خاتون کو سونبھدرا میڈیکل کالج کے ایمرجنسی وارڈ میں داخل کرایا گیا ہے۔ وکیل آرتی پانڈے کی شکایت کی بنیاد پر رابرٹس گنج کوتوالی پولیس نے مقدمہ درج کر کے دو ملازمین کو گرفتار کر لیا۔
واقعے کے بعد وکلا کی بڑی تعداد میڈیکل کالج پہنچ گئی اور ٹول پلازہ ملازمین کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔ حملے کی ایک ویڈیو بھی منظر عام پر آئی ہے، جس میں ٹول ورکرز وکیل کو لاتیں اور گھونسے مارتے ہوئے دکھایا گیا ہے، جب کہ سرخ ساڑھی پہنی ہوئی وکیل مداخلت کرنے کی کوشش کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں۔
سر پر لوہے کی سلاخ سے وار
خاتون وکیل آرتی پانڈے نے بتایا کہ وہ اتوار کی سہ پہر تقریباً ساڑھے تین بجے اوبرا سے رابرٹس گنج جا رہی تھیں۔ کار میں میرے علاوہ نوین کمار سنگھ، گریما سنگھ اور اونیش دوبے بھی تھے۔ لودھی ٹول پلازہ پر ٹریفک جام ہوگیا۔
نوین سنگھ گاڑی سے اتر کر ٹول بوتھ کاؤنٹر پر گئے اور جام کی وجہ پوچھنے کی کوشش کی تو ٹول ملازم نے بدتمیزی اور گالی گلوچ شروع کردی۔ اس نے نوین سنگھ کے سر پر لوہے کی سلاخ سے وار کیا جس سے وہ زخمی ہوگیا۔
ٹول پلازہ غیر قانونی طور پر چلایا جا رہا
اس کی بیوی سوربھی دوبے اس حملہ سے حیران رہ گئی اور بے ہوش ہو گئی۔ واقعے کے بعد اسے میڈیکل کالج لے جایا گیا۔ کار میں سوار اونیش دوبے بھی مار پیٹ سے زخمی ہو گئے۔
واقعے کے بعد ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں وکلاء مشتعل ہوگئے، وکلاء کی بڑی تعداد جائے وقوعہ پر پہنچ گئی۔ سون بھدرا بار ایسوسی ایشن کے صدر اشوک پرساد سریواستو بھی پہنچے۔ انہوں نے کہا کہ ٹول پلازہ غیر قانونی طور پر چلایا جا رہا ہے، جو فاریسٹ ڈپارٹمنٹ (Forest Department) کی زمین پر واقع ہے اور غلط طریقے سے تعمیر کیا گیا ہے۔
ٹول فیس غیر منصفانہ وصول کی جا رہی
انہوں نے کہا کہ ٹول پلازہ بند ہونا چاہیے اور ٹول فیس غیر منصفانہ وصول کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمام وکلاء اس معاملے میں اگلا لائحۂ عمل طے کرنے کے لیے میٹنگ کریں گے کیونکہ اس سے قبل بھی ریاست کے ٹول پلازوں پر وکلاء کے ساتھ ناروا سلوک کیا جاتا رہا ہے۔
سٹی سی او رندھیر کمار مشرا نے بتایا کہ معاملے کی جانچ کی جا رہی ہے۔ سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ خاتون وکیل کی شکایت کی بنیاد پر مقدمہ درج کر کے دو ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔