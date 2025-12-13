ETV Bharat / state

دہلی کے کالکاجی علاقے میں ماں نے اپنے دو بیٹوں کے ساتھ کر لی خودکشی، سامنے آگئی چونکا دینے والی وجہ

دہلی کے کالکاجی تھانہ علاقے میں رہنے والی ایک خاتون نے مالی مشکلات کے باعث اپنے دو بیٹوں کے ساتھ خودکشی کر لی۔

woman killed herself along with two sons due to financial difficulties in kalkaji area delhi Urdu News
دہلی میں ماں نے اپنے دو بیٹوں سمیت خودکشی کر لی (ETV Bharat فائل فوٹو)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : December 13, 2025 at 6:53 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

نئی دہلی: دہلی کے کالکاجی علاقے میں بدھ کو دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا۔ مالی مشکلات سے تنگ ماں نے اپنے دو بیٹوں سمیت اپنی جان لے لی۔ پولیس کے مطابق واقعہ جی بلاک میں پیش آیا جہاں سے ایک ہی خاندان کے تین افراد کی لاشیں ملی ہیں۔

جنوب مشرقی ڈی سی پی ہیمنت تیواری نے بتایا کہ یہ واقعہ دوپہر 2:47 پر اس وقت پیش آیا جب پولیس جائیداد پر قبضے سے متعلق عدالتی حکم پر عمل درآمد کرنے گھر پہنچی۔ انہوں نے کہا کہ جب دروازے پر بار بار دستک دی گئی تو جواب نہیں ملا، پولیس نے گھر میں داخل ہونے کے لیے ڈپلیکیٹ چابی کا استعمال کیا۔ اندر داخل ہونے پر انہیں تینوں کی لاشیں ملیں۔ کمرے سے ایک نوٹ بھی ملا جس سے معلوم ہوا کہ خاندان ڈپریشن کا شکار ہے۔

ڈی سی پی نے کہا کہ ہاتھ سے لکھے گئے نوٹ میں خاندان کی پریشانی کا اشارہ ملتا ہے جس کی وجہ سے وہ یہ انتہائی قدم اٹھا سکتے ہیں۔ پولیس نے بتایا کہ لاشوں کو پوسٹ مارٹم اور دیگر قانونی کارروائیوں کے لیے ایمس کے مردہ خانے میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ افسر نے کہا کہ پولیس واقعہ کے ارد گرد کے حالات کی تحقیقات کر رہی ہے، جس میں خاندان کے معاشی اور سماجی پس منظر بھی شامل ہے۔

فی الحال پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔ خودکشی کی بنیادی وجہ مالی تنگی سمجھا جاتا ہے۔ پولیس اس واقعہ کے پس پردہ حالات کو سمجھنے کے لیے اہل خانہ کے رشتہ داروں اور پڑوسیوں سے پوچھ گچھ کر رہی ہے۔

نوٹ:

ای ٹی وی بھارت کی اپیل: خودکشی کوئی حل نہیں ہے!

اگر آپ خودکشی کے خیالات رکھتے ہیں یا آپ کسی دوست کے بارے میں پریشان ہیں یا آپ کو جذباتی سہارے کی ضرورت ہے، تو کوئی ہے جو آپ کی بات سننے کے لیے ہمیشہ موجود ہے۔ سنیہا فاؤنڈیشن - 04424640050 (24x7) دستیاب ہے یا iCall، ٹاٹا انسٹی ٹیوٹ آف سوشل سائنسز ہیلپ لائن - 9152987821 پر کال کریں (پیر سے ہفتہ صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک دستیاب ہے)۔

خودکشی کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو صورتحال سے نمٹنے میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا ہے، تو آپ فوری طور پر خودکشی کی روک تھام کی ہیلپ لائن پر کال کر سکتے ہیں: 18002333330۔ یاد رکھیں، زندگی کسی بھی چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر آپ تناؤ محسوس کر رہے ہیں تو خاندان اور دوستوں سے بات کریں۔

یہ بھی پڑھیں:

مرزا پور میں نابالغ جوڑے کی خودکشی کی کوشش، گرل فرینڈ نے اسپتال میں دم توڑا، بوائے فرینڈ کے خلاف کیس درج

گورکھپور میں نوجوان خاتون کا بے دردی سے قتل؛ شادی کی تقریب میں باتھ روم سے خون میں لت پت ملی لاش

سیکس ورکر نے پیسوں کے لین دین پر جھگڑا کیا، پھر اس کا قتل کردیا گیا، لاش کے پاس بیٹھ گیا قاتل

خاتون نے اپنے شوہر کو زبردستی پلایا زہر، قتل کی پلاننگ ایسے کی لگے خودکشی، ایسے ہوا انکشاف

خاتون کانسٹیبل کے شوہر نے تھانے کے احاطے میں خودکشی کر لی، وجہ جان کر ہوجائیں گے حیران

بیوی نے نابالغ بیٹے کے ساتھ مل کر شوہر کو کر دیا قتل، وجہ جان کر آپ رہ جائیں گے حیران

بھارت میں طلباء میں خودکشی کے واقعات چونکا دینے والے ہیں، کیا یہی ہے بڑی وجہ؟؟؟

ناجائز تعلقات کا شبہ: شوہر نے بیوی کا کردیا قتل، خود فون کرکے پولیس کو دی اطلاع

حاملہ گرل فرینڈ کا کیا قتل، خاتون دوست کی لی مدد، سزائے موت سنادی گئی

TAGGED:

WOMAN AND SONS FOUND DEAD IN HOME
WOMEN KILLED DUE FINANCIAL PROBLEM
DELHI POLICE ON THREE PERSON DEAD
TRIPLE SUICIDE IN DELHI
WOMAN KILLED HERSELF IN DELHI

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.