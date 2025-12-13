دہلی کے کالکاجی علاقے میں ماں نے اپنے دو بیٹوں کے ساتھ کر لی خودکشی، سامنے آگئی چونکا دینے والی وجہ
دہلی کے کالکاجی تھانہ علاقے میں رہنے والی ایک خاتون نے مالی مشکلات کے باعث اپنے دو بیٹوں کے ساتھ خودکشی کر لی۔
Published : December 13, 2025 at 6:53 AM IST
نئی دہلی: دہلی کے کالکاجی علاقے میں بدھ کو دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا۔ مالی مشکلات سے تنگ ماں نے اپنے دو بیٹوں سمیت اپنی جان لے لی۔ پولیس کے مطابق واقعہ جی بلاک میں پیش آیا جہاں سے ایک ہی خاندان کے تین افراد کی لاشیں ملی ہیں۔
جنوب مشرقی ڈی سی پی ہیمنت تیواری نے بتایا کہ یہ واقعہ دوپہر 2:47 پر اس وقت پیش آیا جب پولیس جائیداد پر قبضے سے متعلق عدالتی حکم پر عمل درآمد کرنے گھر پہنچی۔ انہوں نے کہا کہ جب دروازے پر بار بار دستک دی گئی تو جواب نہیں ملا، پولیس نے گھر میں داخل ہونے کے لیے ڈپلیکیٹ چابی کا استعمال کیا۔ اندر داخل ہونے پر انہیں تینوں کی لاشیں ملیں۔ کمرے سے ایک نوٹ بھی ملا جس سے معلوم ہوا کہ خاندان ڈپریشن کا شکار ہے۔
ڈی سی پی نے کہا کہ ہاتھ سے لکھے گئے نوٹ میں خاندان کی پریشانی کا اشارہ ملتا ہے جس کی وجہ سے وہ یہ انتہائی قدم اٹھا سکتے ہیں۔ پولیس نے بتایا کہ لاشوں کو پوسٹ مارٹم اور دیگر قانونی کارروائیوں کے لیے ایمس کے مردہ خانے میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ افسر نے کہا کہ پولیس واقعہ کے ارد گرد کے حالات کی تحقیقات کر رہی ہے، جس میں خاندان کے معاشی اور سماجی پس منظر بھی شامل ہے۔
فی الحال پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔ خودکشی کی بنیادی وجہ مالی تنگی سمجھا جاتا ہے۔ پولیس اس واقعہ کے پس پردہ حالات کو سمجھنے کے لیے اہل خانہ کے رشتہ داروں اور پڑوسیوں سے پوچھ گچھ کر رہی ہے۔
نوٹ:
ای ٹی وی بھارت کی اپیل: خودکشی کوئی حل نہیں ہے!
اگر آپ خودکشی کے خیالات رکھتے ہیں یا آپ کسی دوست کے بارے میں پریشان ہیں یا آپ کو جذباتی سہارے کی ضرورت ہے، تو کوئی ہے جو آپ کی بات سننے کے لیے ہمیشہ موجود ہے۔ سنیہا فاؤنڈیشن - 04424640050 (24x7) دستیاب ہے یا iCall، ٹاٹا انسٹی ٹیوٹ آف سوشل سائنسز ہیلپ لائن - 9152987821 پر کال کریں (پیر سے ہفتہ صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک دستیاب ہے)۔
خودکشی کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو صورتحال سے نمٹنے میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا ہے، تو آپ فوری طور پر خودکشی کی روک تھام کی ہیلپ لائن پر کال کر سکتے ہیں: 18002333330۔ یاد رکھیں، زندگی کسی بھی چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر آپ تناؤ محسوس کر رہے ہیں تو خاندان اور دوستوں سے بات کریں۔