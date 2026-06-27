راجستھان: پاکستانی دہشت گرد تنظیم سے مبینہ روابط رکھنے والی خاتون 14 روزہ عدالتی ریمانڈ پر جیل منتقل، اے ٹی ایس کی تحقیقات جاری
خاتون مادھوپور کی رہائشی ہے اور گزشتہ کچھ عرصے سے جے پور کے واٹیکا علاقے میں اپنے ریٹائرڈ والد کے ساتھ رہ رہی تھی۔
Published : June 27, 2026 at 7:05 PM IST
جے پور: راجستھان اینٹی ٹیررزم اسکواڈ (اے ٹی ایس) کی جانب سے پاکستان میں موجود ایک کالعدم دہشت گرد تنظیم سے مبینہ روابط رکھنے کے الزام میں گرفتار خاتون ببیتا دھاکڑ کو پولیس ریمانڈ مکمل ہونے کے بعد عدالت نے 14 روزہ عدالتی تحویل میں جیل بھیج دیا ہے۔ تفتیشی اداروں کا کہنا ہے کہ خاتون کے مبینہ روابط پاکستان میں موجود دہشت گرد تنظیم جیشِ محمد کے ایک ہینڈلر سے تھے اور اس سلسلے میں مزید تحقیقات جاری ہیں۔
38 سالہ ببیتا دھاکڑ کو گزشتہ 20 جون کو راجستھان اے ٹی ایس نے گرفتار کیا تھا۔ ہفتے کے روز سات روزہ پولیس ریمانڈ مکمل ہونے پر انہیں جے پور کی میٹروپولیٹن عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں عدالت نے انہیں 14 دن کے لیے عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیجنے کا حکم دیا۔ اے ٹی ایس کے سپرنٹنڈنٹ منیش ترپاٹھی کے مطابق ابتدائی تحقیقات میں معلوم ہوا ہے کہ خاتون مبینہ طور پر سوشل میڈیا کے ذریعے پاکستان میں موجود جیشِ محمد کے ایک ہینڈلر سے رابطے میں تھی۔ پولیس کا دعویٰ ہے کہ اسے آن لائن مختلف نوعیت کی تربیت بھی دی جا رہی تھی اور وہ ایک مبینہ "سلیپر سیل" کے طور پر کام کر رہی تھی۔
تفتیشی حکام کے مطابق خاتون راجستھان کے ضلع سوائی مادھوپور کی رہائشی ہے اور گزشتہ کچھ عرصے سے جے پور کے واٹیکا علاقے میں اپنے ریٹائرڈ والد کے ساتھ رہ رہی تھی۔ اے ٹی ایس کا کہنا ہے کہ فوجی انٹیلی جنس سے موصول ہونے والی خفیہ اطلاع کے بعد اس پر کئی ماہ تک نگرانی رکھی گئی، جس کے بعد اسے اس وقت گرفتار کیا گیا جب وہ مبینہ طور پر ملک سے فرار ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔
تحقیقات کے دوران یہ دعویٰ بھی کیا گیا کہ خاتون نے آن لائن کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کیا تھا اور اپنا نام خدیجہ رکھا تھا۔ اے ٹی ایس کے مطابق اس کے موبائل فون سے کچھ حساس معلومات اور پاکستان کے چند موبائل نمبر بھی برآمد ہوئے ہیں۔ مزید یہ بھی الزام ہے کہ اس نے انٹرنیٹ پر خودکش حملوں سے متعلق معلومات تلاش کی تھیں۔ تحقیقاتی ادارے اب یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آیا اس مبینہ نیٹ ورک میں دیگر افراد بھی شامل ہیں یا نہیں۔
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اے ٹی ایس کا کہنا ہے کہ اس معاملے کے تمام پہلوؤں کی باریک بینی سے تحقیقات کی جا رہی ہیں اور شواہد کی بنیاد پر مزید قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ دوسری جانب، عدالت میں پیش کیے گئے ریکارڈ کی بنیاد پر خاتون کو عدالتی تحویل میں بھیج دیا گیا ہے، جبکہ مقدمے کی مزید سماعت آئندہ دنوں میں ہوگی۔ اس مرحلے پر تفتیش جاری ہے اور الزامات عدالت میں ثابت ہونا باقی ہیں۔