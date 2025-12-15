ETV Bharat / state

ٹرین میں نوزائدہ بچے کی گونج، عورت نے ایکسپریس ٹرین میں دیا جنم؛ سریو یمنا ایکسپریس آدھے گھنٹے تک گورکھپور میں پھنسی رہی

ڈاکٹر نے خاتون کو اسپتال جانے کا مشورہ دیا تھا۔ تاہم ضروری ادویات لینے کے بعد وہ شوہر اور بچے کے ساتھ گھر واپس آگئیں۔

woman gave birth to daughter on train saryu yamuna express at gorakhpur railway station Urdu News
ٹرین میں پیدا ہونے والی بچی کے ساتھ ماں (Photo Credit; Gorakhpur RPF)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : December 15, 2025 at 1:49 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

گورکھپور: ٹرین میں سفر کے دوران درد زہ سے دوچار ایک خاتون نے ریلوے عملے اور مسافروں کی مدد سے گورکھپور ریلوے اسٹیشن پر کوچ کے اندر ایک بچی کو محفوظ طریقے سے جنم دیا۔ پیدائش اتوار کو ہوئی ہے۔ آر پی ایف یونٹ نے پیر کو اطلاع دی کہ خاتون اپنے شوہر اور بچے کے ساتھ پیدائش کے آدھے گھنٹے بعد بلیا کے لیے گورکھپور سے نکل گئی۔

آر پی ایف نے اطلاع دی کہ سریو یمنا ایکسپریس لکھنؤ سے جے نگر جا رہی تھی۔ اتوار کی دوپہر، خاتون کو اچانک درد زہ کا سامنا کرنا پڑا۔ بلیا ضلع کی رہنے والی یہ خاتون اپنے شوہر کے ساتھ سفر کر رہی تھی۔ اتوار کو سریو یمنا ایکسپریس کو ایودھیا کے بجائے گورکھپور کے راستے موڑ دیا گیا۔ دوپہر تقریباً 2:00 بجے، جب ٹرین بستی سے آگے بڑھ رہی تھی، کوچ S-1 میں برتھ نمبر 45 پر بیٹھی ایک خاتون ممتا دیوی کو درد کی تکلیف ہونے لگی۔

ڈاکٹر کے بروقت پہنچنے سے بچی جان

ممتا کے شوہر اجے نے فوری طور پر ٹی ٹی ای کو اطلاع دی۔ ٹی ٹی ای نے لکھنؤ کنٹرول روم کو اطلاع دی۔ اس کے بعد گورکھپور ریلوے اسٹیشن پر یاتری مترا کے دفتر کو ڈاکٹر کو بلانے کی ہدایت دی گئی۔ ممتا کے شوہر اجے نے بتایا کہ سفر کے دوران ان کی بیوی کی حالت خراب ہونے پر وہ بہت پریشان تھے۔ تاہم ڈاکٹر کے بروقت پہنچنے سے ان کی بیوی اور بیٹی دونوں کی جان بچ گئی۔

حاملہ خاتون کی بگڑی حالت

نارتھ ایسٹرن ریلوے کے چیف پبلک ریلیشن آفیسر پنکج کمار سنگھ نے بتایا کہ جیسے ہی گورکھپور میں آر پی ایف یونٹ کو حاملہ خاتون کی بگڑتی ہوئی حالت کی اطلاع ملی، خاتون اہلکاروں کو فوری طور پر ڈاکٹر کے ساتھ روانہ کیا گیا۔ سب کے تعاون سے، ڈیلیوری کامیابی کے ساتھ انجام پائی۔ گورکھپور ریلوے اسٹیشن پر یاتری مترا جے شیام یادو نے فوری طور پر ریلوے ڈاکٹر ستیہ پرکاش اور ان کی میڈیکل ٹیم کو بلایا۔

ٹرین تقریباً آدھا گھنٹہ اسٹیشن پر کھڑی رہی

جب ٹرین پلیٹ فارم نمبر 3 پر پہنچی تو آر پی ایف کی خاتون اہلکار کوچ میں داخل ہوئیں اور ڈیلیوری کے دوران کسی بھی قسم کی پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے مسافروں کو ڈبے سے نیچے اترنے کی اپیل کی۔ اس کے بعد ڈاکٹر نے کوچ کے اندر خاتون کا معائنہ کیا اور بحفاظت ڈیلیوری کرائی۔ ممتا نے بیٹی کو جنم دیا۔ ماں اور بچہ دونوں مکمل طور پر صحت مند ہیں۔ اس دوران ٹرین تقریباً آدھا گھنٹہ اسٹیشن پر کھڑی رہی۔

اس کے بعد شوہر نے دوا لی اور عورت اور بچے کو گھر لے کر چلا گیا۔ ڈاکٹر نے خاتون کو ڈیلیوری کے بعد اسپتال لے جانے کا مشورہ دیا تھا۔ تاہم ضروری ادویات لینے کے بعد ممتا اپنے شوہر اور نوزائیدہ بیٹی کے ساتھ ٹرین میں سوار ہو کر گھر چلی گئی۔

یہ بھی پڑھیں:

Newborn Dies Due to alleged negligence of doctors: ڈاکٹروں کی مبینہ لاپرواہی سے نومولود کی موت، لواحقین کا احتجاج

پولیس اننت ناگ میں ایمرجنسی میں خاتون مریضہ کو نکالنے میں مدد کی، گھر میں پیدائش کے دوران نوزائدہ کی موت

نابالغ نے باتھ روم میں بچے کو دیا جنم، نوزائیدہ کو نالے میں پھینک دیا، پیٹ میں درد کی شکایت پر گئی تھی ہسپتال

دہلی کے ایک نجی ہاسپٹل نے نوزائیدہ بچوں کو بنایا یرغمال - Delhi hospital held newborn hostage

شرمناک۔۔۔دو بچوں کو لے کر آیا، کچرے کے ڈھیر میں پھینک کر آگ لگا دی، کیا ہے پورا معاملہ

نوزائدہ بچے کی لاش کو ندی میں پھینکنے پر ماں کے خلاف مقدمہ درج

TAGGED:

GORAKHPUR RAILWAY STATION
BIRTH IN EXPRESS SARYU YAMUNA
GIRL BABY BIRTH IN EXPRESS TRAIN
WOMAN GAVE BIRTH DAUGHTER ON TRAIN
BABY BIRTH IN TRAIN

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.