ٹرین میں نوزائدہ بچے کی گونج، عورت نے ایکسپریس ٹرین میں دیا جنم؛ سریو یمنا ایکسپریس آدھے گھنٹے تک گورکھپور میں پھنسی رہی
Published : December 15, 2025 at 1:49 PM IST
گورکھپور: ٹرین میں سفر کے دوران درد زہ سے دوچار ایک خاتون نے ریلوے عملے اور مسافروں کی مدد سے گورکھپور ریلوے اسٹیشن پر کوچ کے اندر ایک بچی کو محفوظ طریقے سے جنم دیا۔ پیدائش اتوار کو ہوئی ہے۔ آر پی ایف یونٹ نے پیر کو اطلاع دی کہ خاتون اپنے شوہر اور بچے کے ساتھ پیدائش کے آدھے گھنٹے بعد بلیا کے لیے گورکھپور سے نکل گئی۔
آر پی ایف نے اطلاع دی کہ سریو یمنا ایکسپریس لکھنؤ سے جے نگر جا رہی تھی۔ اتوار کی دوپہر، خاتون کو اچانک درد زہ کا سامنا کرنا پڑا۔ بلیا ضلع کی رہنے والی یہ خاتون اپنے شوہر کے ساتھ سفر کر رہی تھی۔ اتوار کو سریو یمنا ایکسپریس کو ایودھیا کے بجائے گورکھپور کے راستے موڑ دیا گیا۔ دوپہر تقریباً 2:00 بجے، جب ٹرین بستی سے آگے بڑھ رہی تھی، کوچ S-1 میں برتھ نمبر 45 پر بیٹھی ایک خاتون ممتا دیوی کو درد کی تکلیف ہونے لگی۔
ڈاکٹر کے بروقت پہنچنے سے بچی جان
ممتا کے شوہر اجے نے فوری طور پر ٹی ٹی ای کو اطلاع دی۔ ٹی ٹی ای نے لکھنؤ کنٹرول روم کو اطلاع دی۔ اس کے بعد گورکھپور ریلوے اسٹیشن پر یاتری مترا کے دفتر کو ڈاکٹر کو بلانے کی ہدایت دی گئی۔ ممتا کے شوہر اجے نے بتایا کہ سفر کے دوران ان کی بیوی کی حالت خراب ہونے پر وہ بہت پریشان تھے۔ تاہم ڈاکٹر کے بروقت پہنچنے سے ان کی بیوی اور بیٹی دونوں کی جان بچ گئی۔
حاملہ خاتون کی بگڑی حالت
نارتھ ایسٹرن ریلوے کے چیف پبلک ریلیشن آفیسر پنکج کمار سنگھ نے بتایا کہ جیسے ہی گورکھپور میں آر پی ایف یونٹ کو حاملہ خاتون کی بگڑتی ہوئی حالت کی اطلاع ملی، خاتون اہلکاروں کو فوری طور پر ڈاکٹر کے ساتھ روانہ کیا گیا۔ سب کے تعاون سے، ڈیلیوری کامیابی کے ساتھ انجام پائی۔ گورکھپور ریلوے اسٹیشن پر یاتری مترا جے شیام یادو نے فوری طور پر ریلوے ڈاکٹر ستیہ پرکاش اور ان کی میڈیکل ٹیم کو بلایا۔
ٹرین تقریباً آدھا گھنٹہ اسٹیشن پر کھڑی رہی
جب ٹرین پلیٹ فارم نمبر 3 پر پہنچی تو آر پی ایف کی خاتون اہلکار کوچ میں داخل ہوئیں اور ڈیلیوری کے دوران کسی بھی قسم کی پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے مسافروں کو ڈبے سے نیچے اترنے کی اپیل کی۔ اس کے بعد ڈاکٹر نے کوچ کے اندر خاتون کا معائنہ کیا اور بحفاظت ڈیلیوری کرائی۔ ممتا نے بیٹی کو جنم دیا۔ ماں اور بچہ دونوں مکمل طور پر صحت مند ہیں۔ اس دوران ٹرین تقریباً آدھا گھنٹہ اسٹیشن پر کھڑی رہی۔
اس کے بعد شوہر نے دوا لی اور عورت اور بچے کو گھر لے کر چلا گیا۔ ڈاکٹر نے خاتون کو ڈیلیوری کے بعد اسپتال لے جانے کا مشورہ دیا تھا۔ تاہم ضروری ادویات لینے کے بعد ممتا اپنے شوہر اور نوزائیدہ بیٹی کے ساتھ ٹرین میں سوار ہو کر گھر چلی گئی۔