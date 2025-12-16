شوہر کے سامنے خاتون سے اجتماعی زیادتی، تین ملزمان گرفتار، تفتیش جاری
حکام کے مطابق، واقعے کی اطلاع ملتے ہی، پولیس نے متاثرہ لڑکی کو بچایا اور اسے ترونیلویلی گورنمنٹ میڈیکل کالج اسپتال میں داخل کرایا۔
Published : December 16, 2025 at 3:06 PM IST
تھوتھکوڈی (تمل ناڈو): آسام کی ایک خاتون کو تھوتھکوڈی ضلع کے سری ویکنتم کے قریب اس کے شوہر کے سامنے مبینہ طور پر اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ پولیس نے اس معاملے میں دو نابالغوں سمیت تین افراد کو گرفتار کیا ہے۔ تینوں ملزمین بھی آسام کے رہنے والے ہیں۔
درحقیقت، دیگر ریاستوں کے ہزاروں مہاجر مزدور، اپنے خاندانوں کے ساتھ، تھوتھکوڈی ضلع میں پتھر کی کانوں، اینٹوں کے بھٹوں اور مختلف نجی کمپنیوں میں کام کرتے ہیں اور رہتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں، تقریباً دو ہفتے پہلے، ایک آسامی جوڑا سری ویکنتم کے قریب پتھر کی کان میں کام کرنے پہنچا تھا۔
متاثرہ جوڑے کی شکایت کے مطابق آسام کا رہنے والا محمد محب حسین (27) بھی تھوتھکوڈی میں رہتا ہے اور اس نے کان کے مالک سے کمیشن لے کر انہیں کام دلایا تھا۔ تاہم، بنیادی سہولیات کی کمی اور کم تنخواہوں کی وجہ سے آسامی جوڑے نے اپنی ملازمتیں چھوڑ دیں۔ اس کے بعد انہوں نے کام کے لیے کیرالہ جانے کا فیصلہ کیا اور گزشتہ روز آٹو رکشا کے ذریعے ترونیل ویلی جا رہے تھے۔
شکایت کے مطابق، محمد محبوب حسین نے ان کے موبائل فون پر ان سے رابطہ کیا اور انہیں پتھر کی کان میں کام جاری رکھنے کو کہا۔ انہوں نے ایسا نہ کرنے کی صورت میں انہیں دھمکی دی۔ جوڑے سے بات کرنے کے لیے محبوب حسین دو لڑکوں کے ساتھ ترونیل ویلی ضلع کے سیونتھی پٹی علاقے میں کھڑے تھے۔ جب آسامی جوڑا وہاں پہنچا تو محبوب حسین اور اس کے ساتھ آنے والے لڑکے انہیں قریبی جنگل میں لے گئے۔ اس کے بعد تینوں نے مبینہ طور پر جوڑے پر حملہ کیا، یہ دعویٰ کیا کہ انہوں نے پتھر کی کان سے رقم لی تھی۔ الزام ہے کہ محبوب حسین اور دیگر دو افراد نے خاتون کو اس کے شوہر کے سامنے گینگ ریپ کیا اور پھر موقع سے فرار ہو گئے۔
شکایت کی بنیاد پر سری ویکنٹم ویمنس پولیس اسٹیشن نے بی این ایس کی دفعہ 70 (گینگ ریپ) اور دیگر دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا۔ پولیس نے قریبی گاؤں میں تلاشی لینے کے بعد تینوں ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے بتایا کہ دونوں نابالغ بھی آسام کے رہنے والے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ٹھیکیدار محب حسین نے جوڑے کو پیور بلاک بنانے والے یونٹ میں ملازمت دینے کے لیے کمیشن حاصل کیا تھا۔ پولیس مزید تفتیش کر رہی ہے۔