بیٹی کے سامنے اجتماعی عصمت دری کرکے ماں کو زندہ جلا دیا، سات سال بعد چار مجرموں کو عمر قید کی ملی سزا
یہ واقعہ سنبھل کے راج پورہ علاقے میں 2018 میں پیش آیا تھا۔ سزائیں بھائی اور بیٹی کی گواہی پر مبنی تھیں۔
Published : December 19, 2025 at 5:21 PM IST
سنبھل، اترپردیش: جمعہ کو ایک عدالت نے اجتماعی عصمت دری اور قتل کے چار قصورواروں کو عمر قید کی سزا سنائی۔ ہر ایک کو ایک لاکھ 12,000 روپے جرمانہ بھی کیا گیا۔ یہ واقعہ 2018 میں راج پورہ کے علاقے میں پیش آیا۔ مجرموں نے خاتون کے گھر میں گھس کر درندگی کا ارتکاب کیا۔ اس کے بعد انہوں نے اسے پٹرول چھڑک کر زندہ جلا دیا۔ بیٹی اور بھائی کی گواہی سزا کا باعث بنی۔
چندوسی میں خصوصی جج (POCSO ایکٹ) / ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج اودھیش کمار سنگھ کی عدالت نے سزا کا اعلان کیا۔ متاثرہ خاندان کو سات سال بعد انصاف ملا۔
کیا ہے پورا معاملہ؟
معاملہ راج پورہ تھانہ علاقہ کے ایک گاؤں کا ہے۔ ایک رہائشی غازی آباد کام کرنے گیا ہوا تھا۔ ان کے پسماندگان میں ان کی اہلیہ اور سات سالہ بیٹی تھی۔ اسسٹنٹ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ایڈووکیٹ ہریوم پرکاش عرف ہریش سینی نے بتایا کہ 13 جولائی 2018 کی رات تقریباً 2:30 بجے آرام سنگھ، مہاویر، کمار پال عرف بھونا، گلو عرف جیویر اور اسی گاؤں کے ایک نابالغ گھر میں داخل ہوئے۔
بیٹی کے سامنے اجتماعی عصمت دری
انہوں نے خاتون کے ساتھ اس کی بیٹی کے سامنے اجتماعی عصمت دری کی اور پھر فرار ہو گئے۔ خاتون نے اپنے کزن کو موبائل فون کے ذریعے واقعے کی اطلاع دی۔ اس کے بعد ملزم واپس چلا گیا۔ وہ خاتون کو گھسیٹ کر قریبی جھونپڑی میں لے گئے، اس پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی۔ وہ زندہ جل کر موقع پر ہی دم توڑ گئی۔
تمام کپڑوں پر منی کے داغ
اہل خانہ کی شکایت پر مقدمہ درج کیا گیا۔ اسسٹنٹ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ایڈووکیٹ نے بتایا کہ مقتول کا کزن اور اس کی سات سالہ بیٹی مقدمے میں گواہ ہیں۔ ان کی گواہی نے پورے کیس کو مکمل شکل دی۔ پولیس نے ملزم کے کپڑے برآمد کر کے فرانزک سائنس لیبارٹری بھجوا دیے۔ تحقیقات سے معلوم ہوا کہ ان کے تمام کپڑوں پر منی کے داغ ہیں۔
پولیس نے گمشدہ کال کی ریکارڈنگ حاصل کی
انہوں نے بتایا کہ جائے وقوعہ سے مقتول کا موبائل فون برآمد ہوا ہے۔ پولیس نے گمشدہ کال کی ریکارڈنگ حاصل کر لی جس میں خاتون اور اس کے کزن کے درمیان ہونے والی گفتگو کی تفصیلات موجود تھیں۔ پولیس نے ریکارڈنگ کو بطور ثبوت عدالت میں پیش کیا۔
اسسٹنٹ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ایڈووکیٹ نے بتایا کہ جمعہ کو عدالت نے ارم سنگھ، مہاویر، کمار پال عرف بھونا اور گلو عرف جیویر کو تعزیرات ہند کی دفعہ 147، 148، 376D، 302، 149، 201، اور 34 کے تحت مجرم قرار دیتے ہوئے انہیں عمر قید کی سزا سنائی۔ انہوں نے ان میں سے ہر ایک پر 112,000 روپے کا جرمانہ بھی عائد کیا۔ واقعے میں ملوث نابالغ کے خلاف الگ مقدمہ چل رہا ہے۔