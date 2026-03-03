گھر سے خون میں لت پت ملی خاتون کی لاش، بیٹے کا ماں کو قتل کرنے کا دعویٰ
خاتون کے بیٹے رمیش نے الزام لگایا ہے کہ نامعلوم شخص نے اس کی ماں کو قتل کیا۔
Published : March 3, 2026 at 5:18 PM IST
ڈنگر پور، راجستھان: ضلع کے صدر تھانہ علاقے کے پال دیول رینٹا فالا میں قتل کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ لاش کے سر پر شدید چوٹ آئی تھی اور وہ خون میں لت پت پڑی تھی۔ بیٹا جب پہنچا تو ماں کی لاش دیکھ کر رو پڑا۔ اس نے کسی انجان شخص پر قتل کا الزام لگایا ہے۔ پولیس نے قتل کے زاویے سے بھی تفتیش شروع کر دی ہے۔
ضلع کے صدر پولیس اسٹیشن کے افسر شیلیندر سنگھ نے بتایا کہ نیا گاؤں، دوواڈا کے رہنے والے رمیش پرمار مینا نے رپورٹ درج کرائی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ پیر کو گھر پر تھے۔ دوپہر کے قریب، اسے ڈنگر پور کے ایک جاننے والے پریم داس وشنو کا فون آیا، جس نے انہیں بتایا کہ اس کی ماں، کالی دیوی کی لاش ان کے گھر میں خون میں لت پت پڑی ہے۔ اطلاع ملتے ہی وہ فوراً گھر پہنچے۔
ماں کو نامعلوم شخص نے قتل کیا
گھر پہنچ کر اس نے دیکھا کہ اس کی ماں گھر کے اندر خون میں لت پت پڑی ہے۔ بیٹے رمیش نے بتایا کہ اس کی ماں کو نامعلوم شخص نے قتل کیا ہے۔ واقعہ کے وقت خاندان کے دیگر افراد موجود نہیں تھے۔ اس کے پہنچنے سے پہلے اس کے ماموں کا بیٹا اور کئی دوسرے لوگ جائے وقوعہ پر موجود تھے۔ پولیس کو واقعہ کی اطلاع دی گئی۔
پولیس نے کیا واقعے کی تحقیقات کا آغاز
پولیس نے جائے وقوعہ پر پہنچ کر صورتحال کا جائزہ لیا اور لاش کو قبضے میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے ڈنگر پور اسپتال کے مردہ خانہ میں رکھوا دیا۔ پوسٹ مارٹم کے بعد لاش لواحقین کے حوالے کر دی گئی۔ پولیس نے واقعے کی تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔
نوٹ:
ای ٹی وی بھارت کی اپیل: کسی کا قتل کوئی حل نہیں ہے!
اگر آپ کسی کے قتل کے خیالات رکھتے ہیں یا آپ کسی دوست کے بارے میں پریشان ہیں یا آپ کو جذباتی سہارے کی ضرورت ہے، تو کوئی ہے جو آپ کی بات سننے کے لیے ہمیشہ موجود ہے۔ سنیہا فاؤنڈیشن - 04424640050 (24x7) دستیاب ہے یا iCall، ٹاٹا انسٹی ٹیوٹ آف سوشل سائنسز ہیلپ لائن - 9152987821 پر کال کریں (پیر سے ہفتہ صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک دستیاب ہے)۔
انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے
کسی کا قتل کرنا کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو صورتحال سے نمٹنے میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا ہے، تو آپ فوری طور پر اس کی روک تھام کی ہیلپ لائن پر کال کر سکتے ہیں: 18002333330۔ یاد رکھیں، زندگی کسی بھی چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر آپ پریشانی محسوس کر رہے ہیں تو خاندان اور دوستوں سے بات کریں۔