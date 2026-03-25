دولہن شادی کے بعد زیورات لے کر عاشق کے ساتھ فرار
انسپکٹر برجیش ترپاٹھی نے بتایا کہ خاتون اور اس کا عاشق دونوں بالغ ہیں۔ عورت اپنے عاشق کے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔
Published : March 25, 2026 at 12:37 PM IST
لکھنؤ: اترپردیش کے لکھنو میں اپنی شادی کے صرف 10 دن بعد، ایک نوبیاہتا خاتون اپنے سسرال سے زیورات اور نقدی لے کر اپنے عاشق کے ساتھ فرار ہوگئی۔ متاثرہ شوہر نے اس واقعہ کی شکایت موہن لال گنج پولیس اسٹیشن میں درج کرائی۔ پولیس نے معاملے کی تحقیقات کا آغاز کیا اور خاتون سے رابطہ کرنے پر اس نے انہیں پوری کہانی بتا دی۔
موہن لال گنج پولیس اسٹیشن کے انسپکٹر برجیش ترپاٹھی نے بتایا کہ شکایت درج ہونے کے بعد، پولیس نے شکایت کنندہ کی بیوی سے فون پر رابطہ کیا۔ اس نے انہیں بتایا کہ وہ اپنے عاشق کے ساتھ ہریانہ پہنچ گئی ہے۔
پولیس نے اسے واپس بلوایا تو وہ اپنے عاشق کے ساتھ وہاں پہنچی۔ اس نے پولیس کو بتایا کہ وہ دونوں بالغ ہیں اور وہ اپنی مرضی سے اپنے عاشق کے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ نتیجتا شوہر نے ہچکچاتے ہوئے اپنی بیوی کو اس کے عاشق کے حوالے کر دیا۔
انسپکٹر برجیش ترپاٹھی نے بتایا کہ خاتون اور اس کا عاشق دونوں بالغ ہیں۔ خاتون نے ایک بیان میں اس بات کی تصدیق کی ہے کہ وہ اپنے عاشق کے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ عورت اور اس کے عاشق کا تعلق مختلف برادریوں سے ہے۔ اس لیے ان کے بیانات فی الحال سرکاری طور پر ریکارڈ کیے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے مزید کارروائی کی جائے گی۔
موہن لال گنج پولیس اسٹیشن کے دائرہ اختیار میں واقع پرسینی گاؤں میں رہنے والے ایک نوجوان کی شادی راجکھیڑا کی ایک خاتون سے ہوئی تھی۔ جوڑے نے 11 مارچ 2026 کو شادی کی تھی۔
اس کے بعد نوبیاہتا خاتون اپنے گھر واپس چلی گئی۔ 20 مارچ کو وہ اپنے سسرال کی رہائش گاہ واپس آگئی۔ وہاں پہنچ کر وہ گھر میں رکھے زیورات اور کپڑے لے کر اپنے عاشق کے ساتھ فرار ہوگئی۔ شوہر کی طرف سے پولیس میں درج کرائی گئی شکایت کے مطابق رات گھر واپس آیا تو اسے اپنی بیوی نہیں ملی۔
شکایت کنندہ شوہر نے بتایا کہ وہ اپنی ماں کے گھر گیا تھا۔ واپسی پر اس نے اپنی بیوی کو غیر موجود پایا۔ اس کے بعد جب اس نےڈھونڈا تو پڑوسیوں نے اسے بتایا کہ اسے شام کو ایک نوجوان کے ساتھ موٹر سائیکل پر جاتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔