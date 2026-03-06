شوہر نے بیوی کو طلاق دیا، خاتون کی مشتبہ حالت میں موت، اہل خانہ
بیتیا میں ایک خاتون کی مشتبہ حالات میں موت ہوگئی۔ طلاق لینے کے بعد اس پر مبینہ طور پر حلالہ کے لیے دباؤ ڈالا گیا۔
Published : March 6, 2026 at 5:31 PM IST
بیتیا: بہار کے ضلع بیتیا میں افسوسناک واقعہ نے سماج کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ مفصل تھانے کی حدود میں 26 سالہ ریحانہ خاتون مشتبہ حالات میں دم توڑ گئی۔ اہل خانہ کا الزام ہے کہ طلاق کے بعد اس کے سسرال والوں نے اس پر دیور کے ساتھ حلالہ کرنے کے لیے دباؤ ڈالا۔
طلاق کے بعد حلالہ کے لیے دباؤ:
ریحانہ خاتون کی شادی مشکور، جسے لاڈلے بھی کہا جاتا ہے، سے 2 ستمبر 2019 کو ہوئی تھی۔ جوڑے کے دو بچے ہیں۔ اہل خانہ کے مطابق جوڑے کے درمیان تقریباً دس روز قبل جھگڑا ہوا تھا جس کے بعد شوہر نے طلاق کا اعلان کر دیا تھا۔ اس کے بعد اس کے سسرال والوں نے ریحانہ پر دباؤ ڈالا کہ وہ اپنے دیور کے ساتھ حلالہ کرے تاکہ وہ اس سے دوبارہ شادی کر سکے۔ ریحانہ نے اس کی سختی سے مخالفت کی۔
طلاق کے 10 دن بعد مشکوک موت:
جمعرات کی صبح گھر میں اچانک ہنگامہ آرائی کے بعد ریحانہ کو اسپتال لے جایا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دے دیا۔ اس کی موت کے حالات مشکوک بتائے جا رہے ہیں۔ سسرال والوں نے لاش اٹھانے کی کوشش کی تاہم اطلاع ملنے پر پولیس نے لاش تحویل میں لے لی۔ پوسٹ مارٹم اور مزید تحقیقات کے بعد موت کی وجہ کا تعین ہو گا۔
متوفی کے والدین ہریانہ کے فرید آباد کے بتائے جاتے ہیں۔ اہل خانہ نے سسرال والوں پر ہراساں کرنے اور حلالہ کے لیے دباؤ ڈالنے کا الزام لگایا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر ریحانہ نے مزاحمت کی تو اسے جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئیں۔
خاتون کے اہل خانہ کے مطابق "تقریباً دس روز قبل میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہوا جس کے باعث طلاق ہوا۔ اہل خانہ خاتون کو دیور کے ساتھ حلالہ پر اصرار کر رہے تھے جس کی ریحانہ نے مخالفت کی۔
مزید پڑھیں: کلہاڑی سے بیوی کا قتل کرنے کے بعد شوہر نے خود پولیس کو اطلاع دی
سسرال فرار، پولیس کی تلاش:
واقعے کے بعد سسرال والے گھر سے فرار ہوگئے۔ پولیس ان کی تلاش کر رہی ہے اور مکمل تفتیش کر رہی ہے۔ مفصل پولیس اسٹیشن آفیسر سمرت سنگھ نے بتایا کہ ابھی تک کوئی باضابطہ درخواست موصول نہیں ہوئی ہے، لیکن جیسے ہی کوئی درخواست موصول ہوگی مناسب کارروائی کی جائے گی۔ تحقیقات میں حلالہ کے دباؤ اور موت کے درمیان تعلق کی تلاش کی جا رہی ہے۔
پولیس نے معاملے کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے جلد ہی ملزمان کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ اہل خانہ انصاف کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ یہ واقعہ نہ صرف ایک خاندانی سانحہ ہے بلکہ معاشرے میں رائج قدامت پسند سوچ کے خلاف بھی ایک اہم سبق ہے۔ مزید تفتیش کے بعد حقیقت سامنے آئے گی۔