کانپور میں بیٹے کی موت سے دلبرداشتہ ماں نے خود کشی کر لی
کلیان پور پولیس نے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا ہے اور معاملے کی تحقیقات شروع کر دی ہے۔
Published : March 17, 2026 at 3:21 PM IST
کانپور: اترپردیش کے کلیان پور تھانہ حلقے میں ایک خاتون نے اپنے بیٹے کی موت سے دل برداشتہ ہو کر پھانسی لگا کر خودکشی کر لی۔ یہ واقعہ پیر کی دوپہر کو پیش آیا، جب خاتون کی لاش اس کے گھر کے اندر چھت کے پنکھے سے لٹکی ہوئی ملی۔ اطلاع ملتے ہی پولیس جائے وقوعہ پر پہنچی، لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا، اور معاملے کی تفتیش شروع کر دی ہے۔ متوفی خاتون کی شناخت ارمیلا دیوی (56) سالہ کے طور پر کی گئی ہے جو آواس وکاس کی رہنے والی ہے۔ وہ مقامی تاجر دیوی دیال پال کی بیوی تھیں۔
اہل خانہ کے مطابق ارمیلا دیوی کے بڑے بیٹے موہت نے تقریباً تین سال قبل اپنے گھر میں خودکشی کی تھی۔ اپنے بڑے بیٹے کی موت کے بعد سے ارمیلا دیوی شدید ذہنی پریشانی میں مبتلا تھیں اور ان کا علاج چل رہا تھا۔ اسے پیر کو اس کی دوائی کے لیے لے جانا تھا۔ تاہم اس سے پہلے ہی اس نے خود کو پھانسی دے دی۔
یہ واقعہ اس وقت سامنے آیا جب دیوی دیال پال دوپہر کو اپنی دکان سے لنچ کرنے کے لیے گھر واپس آئے۔جب اس نے بیڈروم کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اس کی بہو شیوانی نے اسے کھولا۔ کمرے میں جھانک کر دیکھا کہ ارمیلا دیوی کی لاش چھت کے پنکھے سے لٹکی ہوئی ہے۔ گھر میں آنے والی چیخ و پکار نے پڑوسیوں کو اپنی طرف متوجہ کیا جس کے بعد پولیس کو اطلاع دی گئی۔
کلیان پور کے اسٹیشن ہاؤس آفیسر (ایس ایچ او) سنتوش کمار سنگھ نے بتایا کہ تحقیقات سے پتہ چلا کہ خاتون اپنے بیٹے کی موت کے بعد شدید ذہنی پریشانی میں مبتلا تھی، جس کے لیے اس کا علاج بھی جاری تھا۔ پیر کو اس نے پھانسی لگا کر خودکشی کرلی۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے مردہ خانے بھجوا دیا گیا ہے، مزید کارروائی جاری ہے۔
مزید پڑھیں: بیوی کو قتل کرنے کے بعد داماد کو فون کیا، کہا، میں نے تمہاری ساس کو قتل کر دیا
ای ٹی وی بھارت کی اپیل: خودکشی کوئی حل نہیں ہے!
اگر آپ خودکشی کے خیالات رکھتے ہیں یا آپ کسی دوست کے بارے میں پریشان ہیں یا آپ کو جذباتی سہارے کی ضرورت ہے، تو کوئی ہے جو آپ کی بات سننے کے لیے ہمیشہ موجود ہے۔ سنیہا فاؤنڈیشن - 04424640050 (24x7) دستیاب ہے یا iCall، ٹاٹا انسٹی ٹیوٹ آف سوشل سائنسز ہیلپ لائن - 9152987821 پر کال کریں (پیر سے ہفتہ صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک دستیاب ہے)۔
خودکشی کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو صورتحال سے نمٹنے میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا ہے، تو آپ فوری طور پر خودکشی کی روک تھام کی ہیلپ لائن پر کال کر سکتے ہیں: 18002333330۔ یاد رکھیں، زندگی کسی بھی چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر آپ تناؤ محسوس کر رہے ہیں تو خاندان اور دوستوں سے بات کریں۔