گیا: پنکھے کی صفائی کے دوران خاتون جھلس کر فوت
گیا کے گروا بازار کے محلے میں پنکھا صاف کرتے وقت کرنٹ لگنے سے ایک خاتون شدید جھلس گئیں اور دوران علاج فوت گئیں۔
Published : October 22, 2025 at 11:12 AM IST
گیا: گھر میں بجلی کے آلات سے کبھی لاپرواہ نہ ہوں، ہمیشہ چوکنا رہیں یہ خبر ہر اس شخص کے لیے اہم ہے ،جس کے گھر میں بجلی کا کنکشن ہے۔ بہار کے گیا میں پنکھے سے بجلی کا جھٹکا لگنے سے ایک خاتون جان کی بازی ہار گئی۔ حادثہ اس وقت پیش آیا جب خاتون پنکھا صاف کر رہی تھی۔ اس دوران اچانک اس میں بجلی کا کرنٹ آ گیا۔ بجلی کا جھٹکا لگنے سے وہ شدید زخمی ہو گئی۔ جہاں اسے فوری طور پر علاج کے لیے اسپتال میں داخل کرایا گیا۔ لیکن علاج کے دوران خاتون کی موت ہو گئی۔
اطلاعات کے مطابق یہ واقعہ گیا کے گروا بازار کے اپرڈیہ محلے میں پیش آیا۔ 33 سالہ سنگیتا دیوی جو کہ کپڑوں کے تاجر ڈومن پرجاپت کی بیوی تھی پنکھا صاف کر رہی تھی۔ اچانک اسے کرنٹ لگ گیا جس کے نتیجے میں وہ شدید زخمی ہو گئی۔
زخمی خاتون کو اسپتال میں داخل کرایا گیا۔ واقعہ کی اطلاع ملتے ہی اہل خانہ میں کہرام مچ گیا۔ اہل خانہ نے اسے فوری طور پر علاج کے لیے مقامی اسپتال میں داخل کرایا۔ بعد میں اسے تشویشناک حالت میں مگدھ میڈیکل کالج ہسپتال ریفر کر دیا گیا۔