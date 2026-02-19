ETV Bharat / state

خودکشی یا قتل: مظفر نگر میں خاتون کی لاش چھت کے پنکھے سے لٹکی ہوئی ملی، والدین نے لگایا قتل کا الزام

کھتولی کے جاون میں ایک کمرے میں ایک بیوہ کی لاش چھت کے پنکھے سے لٹکی ہوئی ملی۔ واقعہ سے علاقے میں کہرام مچ گیا۔

woman body found hanging from fan in muzaffarnagar Family alleges murder Urdu News
مظفر نگر میں خاتون کی لاش پنکھے سے لٹکی ہوئی ملی (ETV Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : February 19, 2026 at 11:00 AM IST

مظفر نگر، اتر پردیش: مظفر نگر کے کھتولی کے جاون گاؤں میں ایک کمرے میں ایک بیوہ کی لاش چھت کے پنکھے سے لٹکی ہوئی ملی۔ اس واقعہ سے علاقے میں کہرام مچ گیا ہے۔ اطلاع ملتے ہی پولیس جائے وقوعہ پر پہنچی، لاش کو قبضے میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا، گاؤں والوں نے پولیس کو اس کی اطلاع دی۔

پولیس کے مطابق متوفی کی شناخت میرٹھ کے رہنے والے اوم پرکاش کی بیٹی رینا کے طور پر ہوئی ہے۔ اہل خانہ کے مطابق رینا کی شادی 2016 میں جاون گاؤں میں ہوئی تھی، اس کے شوہر کا 2020 میں انتقال ہو گیا تھا، جس کے بعد وہ اپنے دو نابالغ بچوں کے ساتھ اپنے سسرال میں رہ رہی تھی۔

خاتون کا قتل کر کے لاش کو لٹکا دیا گیا

متوفی کے بھائی امت کمار (اوم پرکاش کے بیٹے) نے سسرال والوں پر رینا کو مسلسل ہراساں کرنے کا الزام لگایا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ رینا کو پہلے بھی جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ اہل خانہ کا الزام ہے کہ ان کی بیٹی کو قتل کر کے لاش کو لٹکا دیا گیا ہے۔

شوہر کی موت کے بعد سے روزانہ ہراسانی

واقعہ کی اطلاع ملتے ہی کھتولی پولیس جائے وقوعہ پر پہنچی اور تحقیقات شروع کی۔ اہل خانہ نے سسرال والوں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ شوہر کی موت کے بعد سے وہ اسے روزانہ ہراساں کر رہے تھے۔ اسٹیشن انچارج انسپکٹر دنیش چندرا نے یہ ساری تفصیلات بتائی۔

پوسٹ مارٹم رپورٹ آنے کا انتظار

انسپکٹر دنیش چندرا نے متاثرہ خاندان کو یقین دلایا کہ اس کی مکمل تحقیقات کی جائیں گی اور جو بھی قصوروار پایا جائے گا اسے سزا دی جائے گی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ موت کی اصل وجہ پوسٹ مارٹم رپورٹ آنے کے بعد ہی بتائی جائے گی۔ رپورٹ کی بنیاد پر مزید قانونی کارروائی کی جائے گی۔

نوٹ:

ای ٹی وی بھارت کی اپیل: خودکشی کوئی حل نہیں ہے!

اگر آپ خودکشی کے خیالات رکھتے ہیں یا آپ کسی دوست کے بارے میں پریشان ہیں یا آپ کو جذباتی سہارے کی ضرورت ہے، تو کوئی ہے جو آپ کی بات سننے کے لیے ہمیشہ موجود ہے۔ سنیہا فاؤنڈیشن - 04424640050 (24x7) دستیاب ہے یا iCall، ٹاٹا انسٹی ٹیوٹ آف سوشل سائنسز ہیلپ لائن - 9152987821 پر کال کریں (پیر سے ہفتہ صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک دستیاب ہے)۔

خودکشی کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو صورتحال سے نمٹنے میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا ہے، تو آپ فوری طور پر خودکشی کی روک تھام کی ہیلپ لائن پر کال کر سکتے ہیں: 18002333330۔ یاد رکھیں، زندگی کسی بھی چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر آپ تناؤ محسوس کر رہے ہیں تو خاندان اور دوستوں سے بات کریں۔

