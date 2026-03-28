معاشقہ پر تنازع کے بعد بیٹی نے باپ کو زہر دے کر قتل کر دیا، خاتون پولیس گرفتار، تین سال بعد ہوا انکشاف
پولیس کے مطابق آریہ بلور نے مبینہ طور پر اپنے باپ کو مشروب میں زہر ملا کر پلا دیا تھا۔
Published : March 28, 2026 at 9:56 AM IST
ناگپور: مہاراشٹر میں ایک خاتون پولیس اہلکار نے مبینہ طور پر اپنے ہی باپ جو کہ ایک پولیس اہلکار تھے، کو زہر دے کر قتل کر دیا۔ اس معاملے کا انکشاف واردات کے تین سال بعد ہوا۔ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے خاتون پولیس اہلکار سمیت تین افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس کے مطابق اس واردات کی وجہ یہ تھی کہ باپ اپنی بیٹی کی مرضی کی شادی کی مخالفت کر رہا تھا۔
ملزمہ کی شناخت آریہ بلور کے طور پر کی گئی ہے، جب کہ مقتول کی شناخت پولیس اہلکار جینت بلور کے طور پر کی گئی ہے۔ پولیس کے مطابق آریہ نے مبینہ طور پر اپنے والد کے مشروب میں زہر ملا دیا تھا۔ 25 اپریل 2023 کو چندر پور کے ضلع کلکٹر کے دفتر پر تعینات جینت بلور ڈیوٹی کے دوران اچانک گر پڑے اور موقعے پر ہی ان کی موت ہو گئی۔
اس وقت ان کی موت کی صحیح وجہ واضح نہیں ہو سکی تھی۔ ان کی موت کے بعد آریہ کو ہمدردی کی بنیاد پر باپ کی جگہ پر محکمہ پولیس میں نوکری دی گئی۔ اب انکشاف ہوا ہے کہ آریہ نے مبینہ طور پر اپنے بوائے فرینڈ آشیش شیڈماکے کے ساتھ مل کر اپنے باپ کے قتل کی سازش رچی تھی۔
اس واقعے کے بعد آریہ اور آشیش نے شادی کر لی اور آریہ کو سرکاری نوکری مل گئی۔ تاہم، آگے چل کر جوڑے کے بیچ کچھ معاملات پر اختلاف ہو گیا۔ در اصل آریہ نے اپنے شوہر کے ساتھ سسرال میں رہنے سے منع کر دیا اور اپنے مائیکے والے پر گھر رہنے کو ترجیح دی۔ دونوں کے بیچ جھکڑا اتنا بڑھ گیا کہ آشیش نے غصے میں آ کر رام نگر پولیس اسٹیشن پہنچا اور مبینہ طور پر اپنے جرم کا اعتراف کر لیا۔
اس کے بیان کی بنیاد پر پولیس نے تفصیلی جانچ شروع کی اور کیس کے سلسلے میں آریہ بلور، آشیش شیڈماکے، اور دو دیگر لوگوں گرفتار کر لیا۔ تفتیش کاروں نے انکشاف کیا کہ پولیس اہلکار جینت بلور آریہ اور آشیش کے رشتے کے مخالف تھے۔ عاشق جوڑے نے یہ مانتے ہوئے کہ وہ ان کے رشتے کو کبھی منظور نہیں کریں گے، دونوں نے مبینہ طور پر جینت کے قتل کی سازش رچی۔ انہوں نے ان کے مشروب (مبینہ طور پر ملک شیک) میں زہر ملا دیا اور اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہناتے ہوئے ڈیوٹی پر جانے سے پہلے انہیں پلا دیا۔
واقعے کے دن آریہ نے مبینہ طور پر اپنے باپ کو جوس یا ملک شیک پیش کیا، جسے انہوں نے بغیر کسی شک کے پی لیا۔ اپنے ڈیوٹی کی جگہ پر پہنچنے کے کچھ ہی دیر بعد ان کے جسم میں زہر پھیل گیا اور وہ موقعے پر ہی گر کر فوت ہو گئے۔
پولیس نے مزید بتایا کہ آریہ کو یہ زہر اپنے کزن چیتنیا گیدم کے ذریعہ ملا تھا، جس نے مبینہ طور پر اسے 5000 روپے میں بیچا تھا۔ اسے گرفتار بھی کر لیا گیا۔
