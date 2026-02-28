آگرہ میں خاتون نے اپنے عاشق کو زندہ جلا دیا، حالت تشویشناک
اے سی پی گورو سنگھ کے مطابق متاثرہ نوجوان کے خاندان کی شکایت پر مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، جانچ جاری ہے۔
آگرہ: اترپردیش کے آگرہ میں ایک خاتون کے ذریعہ ایک شادی شدہ شخص کو زندہ جلانے کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ متاثرہ شخص ایک آٹو ڈرائیور ہے جو 80 فیصد جھلس گیا ہے۔ وہیں ملزم خاتون کا شوہر مر چکا ہے جب کہ متاثرہ شخص کی بیوی زندہ ہے۔ دونوں کے درمیان دو سال سے معاشقہ چل رہا تھا لیکن شادی کے دباؤ نے ان کی محبت کی کہانی کو نفرت میں بدل دیا۔
متاثرہ شخص کے اہل خانہ نے ملزم خاتون اور اس کے اہل خانہ پر اس شخص پر پٹرول چھڑک کر آگ لگانے کا الزام عائد کیا ہے۔ یہ واقعہ شاہ گنج تھانہ علاقہ کے سوروپ نگر میں پیش آیا۔ فی الحال، شاہ گنج پولس معاملے کی جانچ کر رہی ہے۔
اے سی پی لوہامنڈی گورو سنگھ نے بتایا کہ متاثرہ کے خاندان کی شکایت کی بنیاد پر مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور تحقیقات شروع کر دی گئی ہے۔ ملزمان کی تلاش جاری ہے۔ اہل خانہ کا دعویٰ ہے کہ ملزم خاتون اس شخص پر شادی کے لیے دباؤ ڈال رہی تھی۔ جب اس نے انکار کیا تو اس نے اسے زندہ جلانے کی کوشش کی۔
پوری کہانی کیا ہے؟
پولیس کے مطابق یہ واقعہ رات 10 بجے کے قریب پیش آیا۔ جمعرات کی رات سوروپ نگر، شاہ گنج تھانے کا ساکن 25 سالہ چاند آٹو رکشا چلا کر اپنے خاندان کی کفالت کرتا ہے۔ چاند کی شبنم سے تقریباً دو سال قبل اعظم پاڑا روڈ پر ملاقات ہوئی تھی۔ شبنم شادی شدہ تھی لیکن ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا۔
جمعرات کی رات، چاند ایک مسافر کو اتارنے کے بعد اپنے آٹو رکشا میں گھر لوٹ رہا تھا۔ راستے میں اس کی معشوقہ شبنم، اس کی ماں، بھائی اور ایک اور شخص نے اسے روکا۔ چاند اور شبنم کے درمیان شادی کو لے کر جھگڑا ہوا۔ اس کے بعد اس پر پٹرول چھڑک کر اسے آگ لگا دی گئی۔ چاند چیخنے اور بھاگنے لگا، جس سے افراتفری مچ گئی۔
چیخ و پکار اور آگ کے شعلوں میں گھرے شخص کو دیکھ کر لوگ جائے وقوع پر جمع ہوگئے۔ لوگوں نے فوراً چاند کو کمبل سے ڈھانپ کر آگ بجھائی۔ پولیس کو اطلاع دی گئی۔ شدید جھلسنے والے چاند کو اسپتال میں داخل کرایا گیا۔
ڈاکٹروں نے چاند کے تقریباً 80 فیصد جھلسنے کی اطلاع دی۔ پولیس نے جمعہ کی شام اسپتال میں چاند کا بیان ریکارڈ کیا۔ اس میں اس نے پیٹرول ڈال کر آگ لگانے کا پورا واقعہ بیان کیا۔
دو سال سے معاشقہ
چاند کے بھائی شبیر نے پولیس کو بتایا کہ اس کے بھائی کا شبنم کے ساتھ دو سال سے معاشقہ چل رہا تھا۔ شبنم اس سے شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن چاند اس پر راضی نہیں تھا۔ اس سے شبنم اور اس کے گھر والے بھڑک گئے۔ شبنم اور اس کے اہل خانہ نے چاند پر پٹرول چھڑک کر اسے آگ لگا دی۔
بھائی شبیر نے بتایا کہ ملزمان میں شبنم، اس کا بہنوئی علی، اس کی ماں اور ایک اور شخص شامل ہے۔ شبیر نے پولیس کو بتایا کہ اس کا بھائی چاند بھی شادی شدہ ہے۔ ملزم خاتون شبنم متھرا کی رہنے والی ہے۔
