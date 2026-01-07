کیا آپ کا دل صحت مند اور مضبوط ہے؟ اس آسان ٹیسٹ کے ساتھ گھر پر مفت میں معلوم کریں
صحت مند دل کیلئے بی پی ایم 55-85 کی حد اچھی سمجھی جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہےکہ دل زیادہ مؤثرطریقے سے کام کررہا ہے...
Published : January 7, 2026 at 2:39 PM IST
دل انسانی جسم کا سب سے اہم عضو ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں۔ دل کا بنیادی کام پورے جسم میں خون پمپ کرنا ہے۔ یہ خلیات کو آکسیجن اور غذائی اجزا پہنچانے اور پھیپھڑوں میں کاربن ڈائی آکسائیڈ جیسے فضلہ کی واپسی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ ایک ایسا عضو ہے جو مسلسل کام کرتا ہے۔ تاہم حال ہی میں دل کی بیماری کے واقعات میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ نوجوانوں میں دل کے دورے سے ہونے والی اموات کی شرح دن بدن بڑھ رہی ہے۔ بہت سے لوگ ناچتے، گانے، یا چلتے پھرتے دل کا دورہ پڑنے سے مر رہے ہیں۔ اس لیے دل کی صحت کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔
ان دنوں امراض قلب کے ماہرین سوشل میڈیا پر دل کی دیکھ بھال کے بارے میں آگاہی پھیلا رہے ہیں۔ اس حوالے سے اشلوک ہسپتال کے سینئر کارڈیالوجسٹ ڈاکٹر آلوک چوپڑا جو 40 سال سے پریکٹس کر رہے ہیں، نے اس موضوع پر انسٹاگرام پر ایک ویڈیو شیئر کی۔ ان کے مطابق اپنے دل کی صحت کو سمجھنے کے لیے صرف ایک چیز ضروری ہے۔ ڈاکٹر نے دل کی صحت معلوم کرنے کا آسان طریقہ بتایا ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ وہ طریقہ کیا ہے۔
متعدد ٹیسٹوں کی ضرورت نہیں!
بہت سے لوگ اپنے دل کی صحت کا اندازہ لگانے کے لیے مختلف ٹیسٹ کرواتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنا کولیسٹرول اور بلڈ پریشر چیک کرواتے ہیں۔ دوسرے اپنے دل کی صحت کا اندازہ لگانے کے لیے ECG اور ٹریڈمل ٹیسٹ استعمال کرتے ہیں۔ لیکن ڈاکٹر آلوک چوپڑا کے مطابق دل کی صحت کا تعین محض آپ کے آرام کرنے والے دل کی دھڑکن کی جانچ کر کے کیا جا سکتا ہے۔
آرام دل کی شرح کیا ہے؟
آرام کرنے والی دل کی دھڑکن (RHR) آر ایچ آر وہ تعداد ہے جب آپ آرام میں ہوتے ہیں تو آپ کا دل فی منٹ میں کتنی بار دھڑکتا ہے۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ یہ دل کی صحت کا اندازہ لگانے کا سب سے آسان اور بہترین طریقہ ہے۔
محفوظ دل کی شرح کیا ہے؟
ڈاکٹر آلوک چوپڑا کہتے ہیں کہ کسی بھی بالغ کے لیے دل کی صحت مند شرح مثالی طور پر 60-80 دھڑکن فی منٹ ہے۔ جو لوگ باقاعدگی سے ورزش کرتے ہیں یا کھلاڑی ہیں ان کے دل کی دھڑکن تقریباً 40-50 دھڑکن فی منٹ ہو سکتی ہے۔ سیدھے الفاظ میں، ایک بیٹھے ہوئے شخص کا دل جسم میں گردش کرنے کے لیے تقریباً 70 مرتبہ خون کی دی گئی مقدار کو پمپ کرتا ہے۔ تاہم، جو لوگ ورزش کرتے ہیں یا جسمانی سرگرمی میں مشغول ہوتے ہیں وہ صرف 40-50 دھڑکنوں میں اتنی ہی مقدار میں خون پمپ کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ دل زیادہ مؤثر طریقے سے کام کر رہا ہے۔ اس سے ہمیں اپنے دل کی صحت اور طاقت کا اندازہ لگانے میں مدد مل سکتی ہے۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ غیر فعال ہیں ان کے دل زیادہ محنت کرتے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ فٹنس کے بارے میں شعور رکھتے ہیں ان کے دل کم محنت کرتے ہیں۔ اس لیے ان کے دل مضبوط ہوتے ہیں۔
بلند آرام دل کی شرح کی وجوہات
آپ کے آرام کے دوران دل کی دھڑکن زیادہ نہیں ہونی چاہیے: اگر یہ زیادہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے دل کی مناسب دیکھ بھال نہیں کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر آلوک چوپڑہ دل کی تیز رفتاری کی وجوہات بتاتے ہیں۔
خراب نیند کا معیار:
بہت سے لوگ ان دنوں بے خوابی کا شکار ہیں۔ اس سے دل سے متعلق کئی امراض کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے کافی نیند لینا صحت مند دل کے لیے بہت ضروری ہے۔
پانی کی کمی:
پانی پینا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ کھانا۔ کافی مقدار میں پانی نہ پینا دل کو پہنچنے والے نقصان سمیت کئی مسائل کا باعث بن سکتا ہے۔
دائمی تناؤ:
آج کل لوگ اپنے طرز زندگی کی وجہ سے تناؤ کا شکار ہیں۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ تناؤ ان کے آرام کرنے والے دل کی دھڑکن کو بڑھا سکتا ہے۔
مزید پڑھیں:نوجوانوں میں اچانک اموات پر ایمس–آئی سی ایم آر کی تازہ تحقیق
بہت زیادہ چائے یا کافی پینا:
کچھ لوگوں کو بہت زیادہ چائے یا کافی پینے کی عادت ہوتی ہے۔ وہ دن میں پانچ یا چھ بار چائے یا کافی پیتے ہیں۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ ایسے لوگوں میں آرام کے دوران دل کی دھڑکن بھی زیادہ ہوتی ہے۔
صحت کے مسائل:
ذیابیطس، ہائی کولیسٹرول، ہائی بلڈ پریشر، اور دل کی بیماری میں مبتلا افراد میں بھی آرام کے دوران بھی دل کی دھڑکن زیادہ ہوتی ہے۔
(ڈس کلیمر: یہاں فراہم کردہ تمام صحت سے متعلق معلومات اور مشورے صرف آپ کی سمجھ کے لیے ہیں۔ یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات اور طبی اور صحت کے ماہرین کے مشورے پر مبنی ہیں۔ بہتر ہے کہ ان ہدایات پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔)