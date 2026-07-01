اتراکھنڈ میں آج سے اقلیتی تعلیمی قانون نافذ، مدرسہ بورڈ ختم، سی ایم دھامی تقسیم کریں گے اسناد
اتراکھنڈ میں اقلیتی تعلیمی ایکٹ کے نفاذ کے بعد اب نئے تعلیمی نظام کے تحت مدارس دوہری شفٹوں میں کام کریں گے۔
Published : July 1, 2026 at 4:13 PM IST
دہرادون، اتراکھنڈ: اتراکھنڈ میں مدرسہ ایجوکیشن بورڈ ایکٹ اور غیر سرکاری عربی فارسی مدرسہ کی شناخت کے قواعد کی میعاد 30 جون کو ختم ہوگئی۔ اس کے ساتھ ہی، اتراکھنڈ اقلیتی تعلیمی قانون آج یکم جولائی سے ریاست میں نافذ ہو گیا ہے۔ صرف اتراکھنڈ اقلیتی تعلیمی اتھارٹی کے ذریعہ تسلیم شدہ مدارس ہی کام کر سکیں گے۔ اقلیتی تعلیمی ایکٹ کے نفاذ کے ساتھ ہی آج وزیر اعلیٰ پشکر سنگھ دھامی اقلیتی تعلیمی اداروں میں سرٹیفکیٹ تقسیم کریں گے۔ اس کے لیے وزیر اعلیٰ کی رہائش گاہ چیف سروس ہاؤس میں ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے۔
اقلیتی تعلیم کا قانون آج سے اتراکھنڈ میں نافذ العمل
اتراکھنڈ میں اقلیتی تعلیمی ایکٹ کے نفاذ کے بعد اب نئے تعلیمی نظام کے تحت مدارس ڈبل شفٹوں میں کام کریں گے۔ صبح کی شفٹ میں بچوں کو لازمی جدید مضامین جیسے ہندی، انگریزی، ریاضی، سائنس اور کمپیوٹر سائنس پڑھائے جائیں گے۔ اس کے بعد شام کی شفٹ میں بچوں کو مذہبی تعلیم کے ساتھ آئین، انسانی حقوق، قومی اتحاد اور اخلاقی اقدار کے اسباق بھی پڑھائے جائیں گے۔
مدارس کے طلباء کو ریاستی تعلیمی بورڈ کا سرٹیفکیٹ ملے گا
نئے اقلیتی تعلیمی ایکٹ کے تحت، محکمۂ تعلیم کے معیارات پر پورا اترنے والے مدارس کے طلباء کو بھی ریاستی تعلیمی بورڈ کا سرٹیفکیٹ ملے گا۔ ریاست میں تقریباً 452 مدارس کام کر رہے ہیں۔ ان میں سے تقریباً 400 مدارس پہلی سے آٹھویں جماعت تک اور 55 مدارس نویں سے بارہویں جماعت تک چل رہے ہیں۔
شفاف تعلیمی نظام
اتراکھنڈ اقلیتی تعلیم ایکٹ کے متعلق وزیر اعلیٰ پشکر سنگھ دھامی نے کہا:
وزیر اعظم نریندر مودی کی رہنمائی میں، اتراکھنڈ حکومت ریاست میں ایک ایسے تعلیمی نظام کی سمت کام کر رہی ہے جو جدید، شفاف، معیار پر مبنی، جوابدہ اور قوم سازی کی اقدار پر مبنی ہو۔ ایسے میں یہ نیا نظام تمام اقلیتی تعلیمی اداروں کے لیے یکساں اور شفاف ایکریڈیشن سسٹم کو یقینی بنائے گا:-پشکر سنگھ دھامی، وزیر اعلیٰ، اتراکھنڈ
प्रिय प्रदेशवासियों,— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) July 1, 2026
आज से " उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम" प्रभावी हो गया है। इसके साथ ही मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम एवं गैर-सरकारी अरबी-फारसी मदरसा मान्यता नियम समाप्त हो गए हैं।
आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार प्रदेश में ऐसी… pic.twitter.com/sh4uZTLV8h
سی ایم نے حکومت کے عزم کی وضاحت کی
سی ایم دھامی نے کہا کہ حکومت کا عزم واضح ہے کہ ریاست کے بچے، جدید تعلیم، سائنس، ٹیکنالوجی، ہنر اور ہندوستانی اقدار سے بااختیار، ترقی یافتہ اتراکھنڈ اور ایک ترقی یافتہ ہندوستان کی تعمیر میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ہم اس مقصد کے ساتھ مسلسل آگے بڑھ رہے ہیں۔