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اتراکھنڈ میں آج سے اقلیتی تعلیمی قانون نافذ، مدرسہ بورڈ ختم، سی ایم دھامی تقسیم کریں گے اسناد

اتراکھنڈ میں اقلیتی تعلیمی ایکٹ کے نفاذ کے بعد اب نئے تعلیمی نظام کے تحت مدارس دوہری شفٹوں میں کام کریں گے۔

with abolition of madrasa board minority education act come into effect in uttarakhand Urdu News
اتراکھنڈ اقلیتی تعلیمی ایکٹ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : July 1, 2026 at 4:13 PM IST

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دہرادون، اتراکھنڈ: اتراکھنڈ میں مدرسہ ایجوکیشن بورڈ ایکٹ اور غیر سرکاری عربی فارسی مدرسہ کی شناخت کے قواعد کی میعاد 30 جون کو ختم ہوگئی۔ اس کے ساتھ ہی، اتراکھنڈ اقلیتی تعلیمی قانون آج یکم جولائی سے ریاست میں نافذ ہو گیا ہے۔ صرف اتراکھنڈ اقلیتی تعلیمی اتھارٹی کے ذریعہ تسلیم شدہ مدارس ہی کام کر سکیں گے۔ اقلیتی تعلیمی ایکٹ کے نفاذ کے ساتھ ہی آج وزیر اعلیٰ پشکر سنگھ دھامی اقلیتی تعلیمی اداروں میں سرٹیفکیٹ تقسیم کریں گے۔ اس کے لیے وزیر اعلیٰ کی رہائش گاہ چیف سروس ہاؤس میں ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے۔

اقلیتی تعلیم کا قانون آج سے اتراکھنڈ میں نافذ العمل

اتراکھنڈ میں اقلیتی تعلیمی ایکٹ کے نفاذ کے بعد اب نئے تعلیمی نظام کے تحت مدارس ڈبل شفٹوں میں کام کریں گے۔ صبح کی شفٹ میں بچوں کو لازمی جدید مضامین جیسے ہندی، انگریزی، ریاضی، سائنس اور کمپیوٹر سائنس پڑھائے جائیں گے۔ اس کے بعد شام کی شفٹ میں بچوں کو مذہبی تعلیم کے ساتھ آئین، انسانی حقوق، قومی اتحاد اور اخلاقی اقدار کے اسباق بھی پڑھائے جائیں گے۔

with abolition of madrasa board minority education act come into effect in uttarakhand Urdu News
اقلیتی تعلیمی قانون اتراکھنڈ میں آج سے نافذ ہو گیا (ETV Bharat)

مدارس کے طلباء کو ریاستی تعلیمی بورڈ کا سرٹیفکیٹ ملے گا

نئے اقلیتی تعلیمی ایکٹ کے تحت، محکمۂ تعلیم کے معیارات پر پورا اترنے والے مدارس کے طلباء کو بھی ریاستی تعلیمی بورڈ کا سرٹیفکیٹ ملے گا۔ ریاست میں تقریباً 452 مدارس کام کر رہے ہیں۔ ان میں سے تقریباً 400 مدارس پہلی سے آٹھویں جماعت تک اور 55 مدارس نویں سے بارہویں جماعت تک چل رہے ہیں۔

with abolition of madrasa board minority education act come into effect in uttarakhand Urdu News
اتراکھنڈ میں مدرسہ بورڈ کو ختم کر دیا گیا (ETV Bharat)

شفاف تعلیمی نظام

اتراکھنڈ اقلیتی تعلیم ایکٹ کے متعلق وزیر اعلیٰ پشکر سنگھ دھامی نے کہا:

وزیر اعظم نریندر مودی کی رہنمائی میں، اتراکھنڈ حکومت ریاست میں ایک ایسے تعلیمی نظام کی سمت کام کر رہی ہے جو جدید، شفاف، معیار پر مبنی، جوابدہ اور قوم سازی کی اقدار پر مبنی ہو۔ ایسے میں یہ نیا نظام تمام اقلیتی تعلیمی اداروں کے لیے یکساں اور شفاف ایکریڈیشن سسٹم کو یقینی بنائے گا:-پشکر سنگھ دھامی، وزیر اعلیٰ، اتراکھنڈ

سی ایم نے حکومت کے عزم کی وضاحت کی

سی ایم دھامی نے کہا کہ حکومت کا عزم واضح ہے کہ ریاست کے بچے، جدید تعلیم، سائنس، ٹیکنالوجی، ہنر اور ہندوستانی اقدار سے بااختیار، ترقی یافتہ اتراکھنڈ اور ایک ترقی یافتہ ہندوستان کی تعمیر میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ہم اس مقصد کے ساتھ مسلسل آگے بڑھ رہے ہیں۔

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TAGGED:

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