بھارت اور پاکستان کے درمیان امن کی خواہش بغاوت نہیں! ہماچل ہائی کورٹ نے نوجوانوں کو ضمانت دے دی
ملک سے بغاوت اور جاسوسی کے الزامات کے تحت مقدمہ میں گرفتار نوجوان کو ہماچل پردیش ہائیکورٹ نے ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا۔
Published : January 8, 2026 at 4:17 PM IST
شملہ : ہماچل پردیش ہائی کورٹ نے کانگڑا ضلع کے ایک نوجوان کو مشروط ضمانت دے دی ہے، جس پر ایک پاکستانی شہری سے چیٹ میں بھارت-پاکستان کشیدگی پر تنقیدی زبان استعمال کرنے کے الزام میں بغاوت (سیڈیشن) کا مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ عدالت نے واضح الفاظ میں کہا کہ دو ملکوں کے درمیان امن کی خواہش کا اظہار کرنا کسی بھی صورت میں غداری کے زمرے میں نہیں آتا۔
ملزم، ابھیشیک سنگھ بھردواج، نے اپنی گفتگو میں یہ موقف اختیار کیا تھا کہ جنگ کا کوئی فائدہ نہیں اور انسانیت کو مذہب پر فوقیت دی جانی چاہیے۔ اس بنیاد پر ضلع کے دیہرا پولیس اسٹیشن میں ان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ تاہم ہائی کورٹ سے انہیں بڑی راحت ملی ہے، اور عدالت کا حکم دھرم شالہ جیل کو بھیج دیا گیا ہے، جہاں وہ اس وقت قید تھے۔
جسٹس راکیش کینتھلا نے اپنے حکم میں کہا، “پین ڈرائیو میں موجود تصاویر اور ویڈیوز سے ابتدائی طور پر یہ واضح ہوتا ہے کہ درخواست گزار نے کسی شخص سے چیٹ کے دوران بھارت اور پاکستان کے درمیان دشمنی پر تنقید کی اور اس بات کی وکالت کی کہ تمام لوگ، چاہے ان کا مذہب کچھ بھی ہو، امن کے ساتھ رہیں۔ جنگ کے خلاف اور امن کی حمایت کو بغاوت قرار دینا مشکل ہے۔”
عدالت نے مزید کہا کہ بھردواج کی گفتگو یا پوسٹس سے کسی قسم کی بدامنی پیدا نہیں ہوئی، اس لیے انہیں بغاوت کے زمرے میں نہیں رکھا جا سکتا۔ تاہم ہائی کورٹ نے ضمانت کے ساتھ چند سخت شرائط بھی عائد کیں اور واضح کیا کہ کسی بھی شرط کی خلاف ورزی کی صورت میں ٹرائل کورٹ ضمانت منسوخ کرنے کے لیے مناسب کارروائی کر سکتی ہے۔
عدالت کے مطابق، ملزم کو 50 ہزار روپے کے ذاتی مچلکے پر ضمانت دی گئی ہے۔ دیگر شرائط میں پاسپورٹ (اگر موجود ہو) جمع کرانا، گواہوں یا شواہد کو متاثر نہ کرنا اور تفتیش میں مکمل تعاون شامل ہے۔ اس معاملے کی تفصیل کے مطابق، 28 مئی 2025 کو بھارتیہ نیائے سنہتا کی دفعہ 152 کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا۔
الزام تھا کہ جون 2024 میں سوشل میڈیا پر پاکستانی پرچم اور اسلحہ سے متعلق تصاویر اور ویڈیوز پوسٹ کی گئیں، جن میں تین اے کے-47 رائفلز اور ایک پستول کی تصاویر بھی شامل تھیں۔ معاملے کی حساسیت کے پیشِ نظر قومی تفتیشی ایجنسیوں نے بھی متوازی جانچ کی۔
سکھہر گاؤں، تحصیل دیہرا کے رہنے والے بھردواج ایک کالج ڈراپ آؤٹ ہیں اور ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے والد ڈرائیور ہیں جبکہ والدہ ماضی میں ایک مقامی ہوٹل میں صفائی کا کام کرتی تھیں۔ تفتیش کے بعد پولیس نے ان پر بغاوت اور جاسوسی کے الزامات عائد کیے تھے، انہیں گرفتار کر کے پوچھ گچھ کی گئی اور ان کے الیکٹرانک آلات بھی ضبط کیے گئے۔ بعد ازاں انہوں نے ہائی کورٹ میں ضمانت کی درخواست دائر کی، جس پر 19 صفحات پر مشتمل فیصلے میں عدالت نے واضح کیا کہ اس نوعیت کے بیان کو بغاوت نہیں کہا جا سکتا۔