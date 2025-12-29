یوپی میں شدید سردی کے پیش نظر یکم جنوری تک انٹرمیڈیٹ تک کے تمام اسکول بند
واضح رہے کہ متعدد اسکولوں کے ٹیچروں نے 31 دسمبر سے 14 جنوری تک تعطیل کا مطالبہ کیا ہے۔
Published : December 29, 2025 at 7:05 AM IST
لکھنؤ: اتر پردیش میں ان دنوں شدید سردی پڑ رہی ہے۔ ریاست بھر میں پارا تیزی سے نیچے گرا ہے۔ اس دوران بچوں کے لیے اسکول جانا ایک اہم چیلنج ہے۔ بڑھتی ہوئی سردی کی روشنی میں وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے نرسری سے 12ویں جماعت تک کے تمام اسکولوں کو یکم جنوری تک بند رکھنے کا حکم دیا ہے۔ حکم میں کہا گیا ہے کہ نرسری سے لے کر انٹرمیڈیٹ تک کے اسکول بند رہیں گے۔ ادھر اتر پردیش میں آٹھویں جماعت تک کے کونسل اسکول بھی چھٹی کی تیاری کر رہے ہیں۔ ٹیچروں نے 31 دسمبر سے 14 جنوری تک تعطیل کا مطالبہ کیا ہے۔
اتر پردیش میں شدید سردی کی لہر کے باعث معمولات زندگی درہم برہم ہو کر رہ گئے ہیں جس سے سکول جانے والے چھوٹے بچوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ایسے میں، اتر پردیش حکومت نے اتوار کی شام کو نرسری سے لے کر انٹرمیڈیٹ تک کے تمام اسکولوں کو یکم جنوری تک بند رکھنے کا حکم دیا۔ مزید برآں، سردی کے پیش نظر الاؤ اور نائٹ شیلٹرز کے انتظامات کو یقینی بنانے کی ہدایات دی گئی ہیں۔
اتر پردیش کے کونسل اسکولوں میں پہلی سے آٹھویں جماعت میں پڑھنے والے طلباء اور اساتذہ کو بھی راحت دی گئی ہے۔ شدید سردی کے پیش نظر بیسک ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ نے 15 روزہ سرمائی تعطیلات کی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ تاہم تعطیلات شروع ہونے سے قبل اساتذہ کے لیے سخت ہدایات بھی جاری کر دی گئی ہیں۔ ڈسٹرکٹ بیسک ایجوکیشن آفیسر کے دفتر نے اساتذہ کو ہدایت کی ہے کہ وہ سکول بند ہونے سے پہلے تمام زیر التواء محکمہ جاتی کام مکمل کر لیں۔ اساتذہ کو 30 دسمبر تک تمام کام مکمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تعلیمی کیلنڈر کے مطابق پہلی سے آٹھویں جماعت کے اسکول 31 دسمبر سے 14 جنوری تک بند رہیں گے۔
مزید پڑھیں: جموں و کشمیر میں کالجوں کے لیے موسم سرما کی تعطیلات کا اعلان