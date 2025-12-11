سیاسی بحث: جے ڈی یو اپنے سیاسی خاندان کو بڑھانے کی کر رہی ہے کوشش، کیا بہار میں مجلس کے ساتھ ایک اور 'گیم' ہوگا؟
AIMIM، ایم ایل اے نتیش کمار کو اپنا سیاسی گرو کہہ رہے ہیں۔ ایم ایل اے کا ایک گروپ بحث کو گرما رہا ہے۔
Published : December 11, 2025 at 10:50 AM IST
پٹنہ، بہار: "ہم 2014 سے 2024 تک جے ڈی یو کے ساتھ تھے۔ نتیش کمار نے ایک پلیٹ فارم مہیا کیا تھا۔ ہم نے جوکیہاٹ سے جے ڈی یو کے ٹکٹ پر ضمنی انتخاب لڑا تھا۔ انہوں نے مجھے بہار میں پہچان دلائی ہے۔ میں ہمیشہ ان کے کام سے متاثر ہوا ہوں۔ میں پانچ بار مکھیا رہا ہوں۔ میں نے ابھی استعفیٰ دیا ہے۔ میری اہلیہ نتیش کمار کا کہنا ہے کہ میری بیوی بھی سیاسی مرشد ہے"۔ عالم، جو AIMIM کے ٹکٹ پر جوکیہاٹ سے ایم ایل اے منتخب ہوئے تھے۔
قیاس آرائیاں عروج پر ہیں
اے آئی ایم آئی ایم ایم ایل اے کے نتیش کمار کی تعریف کرنے کے ساتھ، یہ قیاس آرائیاں عروج پر ہیں کہ آیا بہار میں اے آئی ایم آئی ایم ایک بار پھر "کھیل" جائے گی۔ 2020 کے انتخابات کے بعد کی صورتحال نے سیاسی حلقوں میں شدید بحث چھیڑ دی ہے۔
اے آئی ایم آئی ایم ایم ایل ایز کو نشانہ بنانا
بہار کے وزیر اعلی نتیش کمار نے اعلان کیا ہے کہ 14 جنوری یعنی خرمس کے بعد کابینہ کی توسیع کی جائے گی۔ اس سے یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا اس میں اے آئی ایم آئی ایم کے ایم ایل اے بھی شامل ہوں گے؟ بی ایس پی ایم ایل اے کا مسئلہ ماضی کی بات ہے، اور اب سب کی توجہ اے آئی ایم آئی ایم ایم ایل اے کے اگلے اقدام پر مرکوز ہے۔
اختر الایمان کی وضاحت
اے آئی ایم آئی ایم لیڈر مسلسل وزیر اعلیٰ نتیش کمار کی تعریف کر رہے ہیں۔ پارٹی کے قومی صدر اسد الدین اویسی نے بھی ترقیاتی مسائل پر نتیش کمار کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ ابھی دو دن پہلے ریاستی صدر اور امروہہ کے ایم ایل اے اختر الایمان کی قیادت میں تین ایم ایل اے نے وزیر اعلیٰ نتیش کمار سے ملاقات کی۔
"اخلاقی حمایت دی گئی ہے"
اینی مارگ پر ہونے والی اس ملاقات نے سیاسی حلقوں میں متعدد قیاس آرائیوں کو جنم دیا ہے۔ تاہم، ریاستی صدر اختر الایمان نے پارٹی کے ارد گرد ہونے والی بحث پر حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ علاقے کے مسائل پر بات کرنے کے لیے ملاقات کرنے گئے تھے۔ اختر الایمان نے ای ٹی وی بھارت سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اسد الدین اویسی نے حکومت بنانے کے لیے حمایت کی پیشکش نہیں کی تھی، بلکہ اخلاقی حمایت کی پیشکش کی تھی۔ اگر آپ اچھا کام کریں گے تو ہمارے ایم ایل اے آپ کا ساتھ دیں گے۔
"ہم اسمبلی میں وزیر اعلیٰ سے ملاقات نہیں کر سکے۔ مسلم اکثریتی علاقوں کوچدھامن اور بہادر گنج میں فوجی اڈے کے لیے کسانوں کی زمین حاصل کی جا رہی ہے۔ یہ قومی سلامتی کا معاملہ ہے، اس لیے ایک فوجی اڈہ بنایا جانا چاہیے۔ لیکن ہم وزیر اعلیٰ سے آبادی والے علاقوں سے دور فوجی اڈہ بنانے کی درخواست کرنے گئے تھے۔" یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ فوجی اڈے آبادی سے دور بنائے جاتے ہیں۔'' - اختر الایمان، ریاستی صدر، اے آئی ایم آئی ایم
آپ کی آگے کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ اختر الایمان نے جواب دیا، "ہماری حکمت عملی یہ ہے: ہمارے لوگ غیر متزلزل ہیں۔ ہم غریبوں اور مظلوموں کی آواز ہیں، بشمول بہار کے سیمانچل کے لوگ۔ انصاف صرف نعرہ نہیں ہونا چاہئے، انصاف اور ترقی کے دعووں کو بھی نافذ کیا جانا چاہئے۔" اختر الایمان نے کہا، "سیمانچل خطہ بہار کا سب سے پسماندہ علاقہ ہے، اس لیے ہم اس کے لیے لڑ رہے ہیں۔"
کیا آپ کو اس بار نتیش کمار پر بھروسہ ہے؟ اختر الایمان نے کہا کہ میں 20 سال سے دیکھ رہا ہوں، سیمانچل کا استحصال پہلے بھی ہوتا تھا اور آج بھی ہو رہا ہے، لیکن ہم کوششیں کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔
"مستقبل کس نے دیکھا؟"
الیکشن جیتنے والے آپ کے ایم ایل اے کہہ رہے ہیں کہ اگر نتیش کمار بی جے پی سے الگ ہوجاتے ہیں تو ہم ان کی حمایت کریں گے۔ اختر الایمان کہتے ہیں، "مستقبل کون جانتا ہے؟ لیکن لوگ یہ تصور بھی کیسے کر سکتے ہیں کہ نتیش کمار بی جے پی سے الگ ہو جائیں گے؟
این ڈی اے نے بہار میں زبردست جیت حاصل کی ہے، تو اپوزیشن کے پاس کیا آپشن رہ گئے؟ اختر الایمان نے کہا کہ یہ جیت سرکاری مشینری اور عوامی فنڈز کے غلط استعمال کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اخترالایمان مفت بجلی پر بھی سوال اٹھا رہے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ غریبوں کے لیے بجلی مفت کرنی چاہیے تھی۔ وہ جیویکا دیدی کے لیے ₹10,000 کی اسکیم کو بھی نشانہ بنا رہا ہے۔ وہ بڑھاپے کی پنشن میں اضافے کو بھی درست قدم قرار دیتے ہیں۔
آپ آر جے ڈی-جے ڈی یو سے کیوں نہیں پوچھتے؟ 2020 میں، آپ کہہ رہے تھے کہ ہم متحد ہیں، لیکن آپ کے چار ایم ایل اے الگ ہو کر آر جے ڈی میں شامل ہو گئے۔ اس بار بھی نتیش کمار نے نو وزارتی عہدے خالی رکھے ہیں، اور یہی وجہ بحث ہے۔ اختر الایمان نے پوچھا، "آپ اس بارے میں آر جے ڈی اور جے ڈی یو سے کیوں نہیں پوچھتے؟ ان کے لوگ کہاں گئے؟"
"ایک غریب آدمی کی بیوی کب تک سب کی بھابھی بنی رہے گی؟ آپ دوسروں سے کیوں نہیں پوچھتے کہ ان کے لوگ کب بھاگیں گے؟ سب کی توجہ ہم پر کیوں ہے؟ اس بار ہمارے لوگ نظریاتی طور پر بہت مضبوط اور غیر متزلزل ہیں۔ جو ہمیں توڑنے کی کوشش کرے گا وہ ٹوٹ جائے گا۔" – اختر الایمان، ریاستی صدر، اے آئی ایم آئی ایم
’’پورے بہار پر ہماری نظریں‘‘
بی جے پی کی بی ٹیم ہونے کے اپوزیشن کے مسلسل سوال پر اختر الایمان نے کہا کہ مسئلہ ان لوگوں کا ہے جو بی جے پی کا خوف پیدا کرکے مسلم ووٹ حاصل کررہے ہیں۔ اس بار ہم نے سیمانچل میں پانچ سیٹیں جیتی ہیں۔ ہم نے مگدھ کے علاقے میں بھی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ ہم نے کوئی سیٹ نہیں جیتی، لیکن ہم مستقبل میں پورے بہار میں الیکشن لڑیں گے۔
پانچ سیٹیں حاصل کرنا
دراصل اویسی کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم نے بہار اسمبلی انتخابات میں سیمانچل میں اپنی پوزیشن مزید مضبوط کر لی ہے۔ 2020 کی طرح اس بار بھی پارٹی نے پانچ سیٹیں جیتیں۔ مزید برآں، اس نے کئی سیٹوں پر گرینڈ الائنس کو دھچکا پہنچایا۔ ایک سیٹ پر اے آئی ایم آئی ایم کو محض 389 ووٹوں سے شکست ہوئی۔
2020 میں اے آئی ایم آئی ایم کی تقسیم
2020 کے انتخابات میں، اے آئی ایم آئی ایم نے سیمانچل علاقے میں پانچ سیٹیں جیت کر سب کو حیران کر دیا۔ اس وقت، افواہیں تھیں کہ اے آئی ایم آئی ایم ایم ایل اے جے ڈی یو میں شامل ہونا چاہتے ہیں، لیکن نتیش کمار کے اصرار پر اے آئی ایم آئی ایم کے چار ایم ایل اے آر جے ڈی میں شامل ہوگئے۔ نتیش کمار کی طرف سے رخ بدلنے کے بعد، 2022 میں بہار میں عظیم اتحاد کی حکومت قائم ہوئی۔
'نتیش کمار کی نمبر ون پارٹی بننے کی کوشش'
سیاسی ماہر سنیل پانڈے کا کہنا ہے کہ نتیش کمار اپنا اثر و رسوخ بڑھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ اس بار وہ چھوٹی پارٹیوں کے ایم ایل اے کو جیتنے کی پوری کوشش کریں گے۔ ان کی نظر آر جے ڈی اور کانگریس پر بھی رہے گی۔ نتیش کمار بھی دوسری پارٹیوں کو توڑ کر جے ڈی یو کو نمبر ایک پارٹی بنانے کی کوشش کریں گے۔
"جب کہ بی جے پی نے 14 وزراء کی تقرری کی ہے، نتیش کمار نے صرف 8 کی تقرری کی ہے۔ انہوں نے JDU کوٹے سے 6 وزارتی عہدے خالی چھوڑے ہیں۔" - سنیل پانڈے، سیاسی ماہر