آسام: بی جے پی وزیر کی بیٹی بھی نیٹ احتجاج میں ہوئی شامل، وزیرِ اعلیٰ ہیمنتا نے کہا، اس سے بات کروں گا، باپ کو ٹرول نہ کریں
آسام کے ریونیو اور ڈیزاسٹرمینجمنٹ کے وزیر کیشب مہانتا کی بیٹی ڈیبیسا کی پیپر لیک احتجاج میں شرکت پر کئی لوگوں کے ردعمل سامنے آئے۔
Published : July 27, 2026 at 12:25 PM IST
گوہاٹی: آسام کے وزیر کیشب مہانتا کی بیٹی کے نیٹ امتحان میں بے ضابطگیوں کے خلاف احتجاج میں شامل ہونے کے ویڈیوز نے وزیر اعلی ہمنتا بسوا سرما کو یہ کہنے پر مجبور کیا کہ ان کی کابینہ کے ساتھی کو ٹرول نہیں کیا جانا چاہئے کیونکہ "وہ اپنے والد کے سیاسی نظریے کی پیروی نہیں کر سکتی ہیں"۔
امتحان میں بے ضابطگیوں کے خلاف جمعرات کو ایک احتجاج اور دھرمیندر پردھان کے بطور مرکزی وزیر تعلیم استعفیٰ کا مطالبہ کرتے ہوئے آسوم گنا پریشد (اے جی پی) لیڈر کیشب مہانتا کی بیٹی ڈیبیسا کے مظاہرے میں شامل ہونے کے بعد توجہ مبذول کرائی گئی۔
لڑکی کے وزیر اعظم نریندر مودی کے خلاف نعرے لگانے اور پردھان کے استعفیٰ کا مطالبہ کرنے کے کلپس سوشل میڈیا پر بڑے پیمانے پر شیئر کیے گئے ہیں۔ پی ٹی آئی نے کلپس کی سچائی کا پتہ نہیں لگایا۔
ویڈیو پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے، سرما نے ہفتے کے روز کہا، "مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں کیشب مہانتا پر ان کی بیٹی کے احتجاج پر طنز کرنا چاہیے یا انہیں ٹرول کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے وہ اپنے والد کے سیاسی نظریے سے اتفاق نہ کرے۔ کل جب میرا بیٹا قانون پر عمل کرے گا، تو وہ کسی ایسے شخص کا دفاع کر سکتا ہے جسے میں پسند نہیں کرتا ہوں ۔ انہوں نے کہا کہ ایک بار جب بچے بالغ ہو جائیں تو ان کے اعمال کو ان کے والدین سے نہ جوڑا جائے۔
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سرما نے کہا میں اس کے لگائے ہوئے نعروں سے متفق نہیں ہوں۔ جب میں اگلی دفعہ لڑکی سے ملوں گا تو میں ان سے ضرور اس کے بارے میں بات کروں گا اور اسے یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ اس نے جو کہا وہ ٹھیک نہیں تھا۔ جبکہ آسام کے ریونیو اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے وزیر کیشب مہانتا کی طرف سے کوئی ردعمل نہیں مل سکا۔