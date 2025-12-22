بیوی نے شوہر کو قتل کرکے گرائنڈرمیں پیس دیا
میرٹھ میں سوربھ قتل کیس کی طرح ہی سنبھل کے چندوسی تھانہ علاقےمیں بھی یہ واقعہ سامنےآیا ہے۔پولیس نے بیوی اوردودیگر کوگرفتار کر لیا ہے۔
Published : December 22, 2025 at 4:57 PM IST
سنبھل: پولیس نے اترپردیش چندوسی کوتوالی علاقے میں سات دن پہلے پولی تھین کے تھیلوں میں پائے گئے انسانی جسم کے اعضاء کا معمہ حل کیا ہے۔ افیئر کا انکشاف ہونے کے بعد بیوی اور اس کے عاشق کی ہولناک حرکتیں سامنے آ گئی ہیں۔ مقتول کی معصوم بیٹی نے بھی اپنی والدہ کی حرکتوں سے پردہ اٹھایا ہے۔ فی الحال پولیس نے بیوی اور دو دیگر کو گرفتار کر لیا ہے اور ان سے پوچھ گچھ کر رہی ہے۔
چندوسی کوتوالی انچارج انوج کمار تومر کے مطابق 15 دسمبر کو پتروا روڈ پر واقع عیدگاہ کے باہر پولی تھین بیگ میں انسانی جسم کے اعضاء ملے تھے۔ پولی تھین بیگ سے کٹے ہوئے بازو اور ٹانگیں اور گوشت کے ٹکڑے ملے ہیں۔ ایک ہاتھ پر "راہل" نام کا ٹیٹو بنا ہوا تھا۔ لاش کی شناخت کے لیے کوششیں کی گئیں لیکن کئی روز تک کامیابی نہ مل سکی۔ دریں اثناء چونیاں کے رہائشی راہول کی گمشدگی سامنے آئی۔ اس معلومات کی بنیاد پر کی گئی تحقیقات میں پتہ چلا کہ راہل کا قتل کیا گیا ہے۔
کوتوالی انچارج انوج کمار تومر کے مطابق ابتدائی تحقیقات میں راہول کی بیوی روبی کا کردار مشکوک معلوم ہوا ہے۔ اس بنا پر اسے حراست میں لے کر کئی بار پوچھ گچھ کی گئی اور متضاد بیانات سے ایک ہولناک کہانی سامنے آئی۔ اس کے بعد دو دیگر افراد کو حراست میں لے لیا گیا۔ پوچھ گچھ میں پتہ چلا کہ واقعہ کی رات راہول نے اپنی بیوی روبی کو اپنے عاشق گورو کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑا تھا۔ گھر میں جھگڑا ہوا۔ راہل نے صبح اپنے گھر والوں کے سامنے اس کا انکشاف کرنے سے خبردار کیا تھا۔ اس کے بعد ملزم نے راہول کی موت کا منصوبہ بنایا۔
چندوسی کوتوالی انچارج انوج کمار تومر کے مطابق ملزم کے ابتدائی بیانات سے معلوم ہوا ہے کہ قتل گھر کے اندر ہوا ہے۔ اس کے بعد لاش کو گرائنڈر کے ذریعے ٹکڑوں میں کاٹ کر پولی تھین کے تھیلوں میں پیک کیا گیا اور مختلف جگہوں پر پھینک دیا گیا۔ راہل کے جسم کے کئی حصے ابھی تک نہیں ملے ہیں۔ راہول جوتوں کا ڈیلر تھا اور اس کے دو چھوٹے بچے ہیں۔ ان کی بیٹی کے بیان نے بھی کئی حقائق کی تصدیق کی۔ اس کی بیوی روبی اور دو دیگر کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ دیگر کئی پہلوؤں سے تفتیش جاری ہے۔