کانپور میں بیوی نے دیور کے ساتھ مل کر شوہر کا گلا کاٹ دیا، مر گیا سمجھ کر ہوئے فرار
ACP کرشن کانت یادو نے بتایا، دیور اور بھابھی کے ناجائز تعلقات تھے، انہوں نے مہلک ہتھیار سے حملے کی سازش کی اور فرار ہوگئے۔
Published : March 4, 2026 at 1:54 PM IST
کانپور: سجیٹھی تھانہ علاقہ کے تحت محمد پور گاؤں میں بیوی نے اپنے دیور کے ساتھ مل کر اپنے ہی شوہر پر جان لیوا حملہ کر دیا۔ ملزم کی بیوی اور دیور نے شیلیش پر بار بار درانتی سے وار کیا اور یہ سمجھ کر کہ وہ مر گیا ہے، اسے کھیت میں پھینک کر فرار ہو گئے۔
گھاٹم پور کے اے سی پی کرشناکانت یادو نے بتایا کہ سجیٹھی تھانہ علاقہ کے رہنے والے شیلیش (نام بدلا ہوا) کی بیوی سندھیا (نام بدلا ہوا) کا مبینہ طور پر اپنے دیور سنیل کے ساتھ معاشقہ چل رہا تھااور دونوں کے درمیان جسمانی تعلقات تھے۔ منگل کی دوپہر جب شیلیش اپنے کھیتوں میں گیا تو اس نے اپنی بیوی اور بھائی کو قابلِ اعتراض حالت میں دیکھا۔
تنازعہ کے بعد خونی تنازعہ
اس معاملے پر تینوں کے درمیان گرما گرم بحث تیزی سے خونریز تصادم میں بدل گئی۔ جھگڑے کے دوران، سندھیا اور سنیل نے شیلیش پر درانتی سے حملہ کیا، اس کی گردن اور چہرے پر کئی وار کیے۔ شیلیش زمین پر گر گیا، زخموں کے سبب اس کا بہت خون بہہ رہا تھا۔ خون بہتا دیکھ کر دونوں ملزمین نے سمجھا کہ شیلیش مر گیا ہے، اسے کھیت میں چھوڑ کر موقع سے فرار ہو گئے۔
اسپتال میں داخل
کچھ دیر بعد جب شیلیش کو ہوش آیا تو وہ کھیت سے باہر نکلا اور زور سے چیخا۔ چیخ و پکار سن کر گاؤں والے جائے وقوعہ پر پہنچے اور فوری طور پر پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس نے زخمی شیلیش کو گھاٹم پور سی ایچ سی پہنچایا، جہاں اس کی نازک حالت کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹروں نے ابتدائی طبی امداد فراہم کی اور پھر اسے کانپور کے ہالیٹ اسپتال ریفر کر دیا۔ پولیس اور فارنسک ٹیموں نے جائے وقوعہ سے خون کے نمونے اور حملے میں استعمال ہونے والی درانتی برآمد کر لی۔
دیور اور بھابھی کے درمیان ناجائز تعلقات
گھاٹم پور کے اے سی پی کرشن کانت یادو نے بتایا کہ اطلاع ملی تھی کہ شیلیش نامی ایک شخص پر حملہ کیا گیا ہے۔ زخمی شیلیش کو ہالیٹ اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ ابتدائی تفتیش میں انکشاف ہوا ہے کہ بھابھی اور دیور کے درمیان ناجائز تعلقات تھے جس کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا۔ شکایت کی بنیاد پر مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور پولیس ٹیمیں ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مار رہی ہیں۔
نوٹ:
ای ٹی وی بھارت کی اپیل: کسی کا قتل کوئی حل نہیں ہے!
اگر آپ کسی کے قتل کے خیالات رکھتے ہیں یا آپ کسی دوست کے بارے میں پریشان ہیں یا آپ کو جذباتی سہارے کی ضرورت ہے، تو کوئی ہے جو آپ کی بات سننے کے لیے ہمیشہ موجود ہے۔ سنیہا فاؤنڈیشن - 04424640050 (24x7) دستیاب ہے یا iCall، ٹاٹا انسٹی ٹیوٹ آف سوشل سائنسز ہیلپ لائن - 9152987821 پر کال کریں (پیر سے ہفتہ صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک دستیاب ہے)۔
انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے
کسی کا قتل کرنا کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو صورتحال سے نمٹنے میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا ہے، تو آپ فوری طور پر اس کی روک تھام کی ہیلپ لائن پر کال کر سکتے ہیں: 18002333330۔ یاد رکھیں، زندگی کسی بھی چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر آپ پریشانی محسوس کر رہے ہیں تو خاندان اور دوستوں سے بات کریں۔