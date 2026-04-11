پچیس سال بعد گھر لوٹنے والے لاپتہ شوہر کو بیوی نے اپنانے سے کر دیا انکار! وجہ جان کر آپ حیران رہ جائیں گے
پنجاب کے ہنسا سنگھ گھر واپس آلے تو خوشی کے ساتھ رشتوں کا ایسا سچ بھی سامنے آگیا جس نے سب کو چونکا دیا۔
Published : April 11, 2026 at 7:20 PM IST
کپورتھلا (پنجاب): کہا جاتا ہے کہ وقت تمام زخموں کو بھر دیتا ہے لیکن بعض اوقات یہی لمحہ انسان کو زندگی کے دوراہے پر لے آتا ہے۔ پنجاب کے ضلع کپورتھلا کے گاؤں شیو دیال والا سے ایک دل دہلا دینے والا واقعہ سامنے آیا ہے۔ ہنسا سنگھ نامی شخص جب 25 سال بعد گھر واپس آیا تو اس نے رشتوں سے متعلق ایسا چونکا دینے والا سچ بتا دیا جس نے سب کو چونکا دیا۔
گمشدگی کے 25 سال
کپورتھلا کے ہنسا سنگھ تقریباً 25 سال قبل مشکوک حالات میں اچانک لاپتہ ہوگئے۔ ان کے گھر والوں نے ہر جگہ تلاش کیا لیکن کوئی سراغ نہیں ملا۔ تھک ہار کر خاندان نے ہنسا سنگھ کو مردہ سمجھ لیا۔
ہنسا سنگھ کی بیوی کی شادی ان کے چھوٹے بھائی سکھ سنگھ سے ہوئی تھی۔ دونوں کے بچے بھی ہیں۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا کہ اچانک تقدیر نے ایسا کروٹ لے لیا کہ دونوں میں سے کسی نے سوچا بھی نہ تھا۔
ہنس اتر پردیش میں 'بھکاری' کے طور پر ملا
یہ معجزہ اتر پردیش کے نارتھور علاقے میں پیش آیا۔ ایک ذہنی طور پر پریشان شخص کچھ عرصے سے نئے بازار میں روزی کے لیے بھیک مانگ رہا تھا۔ مقامی لوگوں کو شک ہوا اور پولیس کو اطلاع دی۔ اسٹیشن ہاؤس آفیسر رویندر پرتاپ سنگھ جائے وقوعہ پر پہنچے اور اس شخص سے بڑی محبت اور حساسیت سے بات کی۔ شروع میں وہ واضح طور پر بات نہیں کر پا رہے تھے لیکن آہستہ آہستہ انہوں نے اپنا نام ہنسا سنگھ بتا دیا۔
معاملے کی سنگینی کو سمجھتے ہوئے یوپی پولیس نے فوری طور پر تحقیقات شروع کی اور پنجاب پولیس سے رابطہ کیا۔ صرف 72 گھنٹوں کے اندر ہنسا سنگھ کا بھائی اور گاؤں کا سربراہ پنجاب سے اتر پردیش کے نارتھور پہنچ گئے۔ 25 سال کے وقفے نے ہنس سنگھ کی شکل اتنی بدل دی تھی کہ ان کا بھائی بھی ان کو پہلی نظر میں نہیں پہچان سکتا تھا۔ لیکن جب بھائیوں نے گاؤں میں بچپن کی یادیں اور واقعات سنائے تو ہنسا سنگھ کے آنسو چھلک پڑے۔ اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو نے تمام شکوک و شبہات کو دور کر دیا۔
رشتوں کا سب سے بڑا امتحان
گھر واپسی پر جو خوشی محسوس ہونی چاہیے تھی وہ ایک گہرے مخمصے میں بدل گئی۔ سب سے بڑا چیلنج ہنسا سنگھ کی بیوی کو درپیش تھا۔ ایک طرف وملا کا سامنا اپنے پہلے شوہر ہنسا سنگھ سے تھا جو 25 سال کے طویل عرصے کے بعد واپس آیا تھا اور دوسری طرف سکھ سنگھ تھا جس نے 22 سال تک ہر موڑ پر اس کا ساتھ دیا تھا اور جس کے بچے اب اس کا ہاتھ تھامے ہوئے تھے۔
وقت نے وملہ کے لیے ایک نیا راستہ چنا تھا، جس میں ہنسا سنگھ کی اب کوئی جگہ نہیں تھی۔ بھاری دل کے ساتھ اور سماجی حقیقت کو قبول کرتے ہوئے بیوی نے ہنسا سنگھ کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔
سرپنچ کا کیا کہنا ہے؟
اس معاملے کے بارے میں گاؤں کے سرپنچ ملکیت سنگھ اور کسان رہنما گرو سیوک سنگھ نے بتایا کہ ہنسا سنگھ کی دماغی حالت ٹھیک نہیں ہے اور اسے فوری طبی امداد کی ضرورت ہے۔ چونکہ یہ خاندان بے زمین ہے، اس لیے گاؤں والوں نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ ہنسا سنگھ کا مفت علاج کیا جائے اور اس کی روزی روٹی چلانے کے لیے سرکاری پنشن یا دیگر مالی امداد فراہم کی جائے۔