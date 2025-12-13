نکسل حملے میں شہید اے ایس پی کی اہلیہ کی ڈی ایس پی عہدہ پر تقرری
چھتیس گڑھ کے اے ایس پی کی اہلیہ سنیہا گریپنجے کی پہلی پوسٹنگ چاندکھوری پولیس اکیڈمی میں ہوگی اور وہ دو سال پروبیشن پر ہیں۔
رائے پور: چھتیس گڑھ کے سکما ضلع میں نکسل مخالف آپریشن کے دوران شہید ہونے والے ایڈیشنل سپرنٹنڈنٹ آف پولیس آکاش راؤ گریپنجے کی اہلیہ سنیہا گریپنجے کو ہمدردانہ بنیاد پر ریاستی پولیس سروس میں ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ آف پولیس مقرر کر دیا گیا ہے۔
واضح رہے کہ اے ایس پی آکاش 9 جون کو سکما کے کونٹا علاقے میں ماؤ نوازوں کی جانب سے کیے گئے آئی ای ڈی دھماکے میں شہید ہو گئے تھے، جبکہ اس واقعہ میں دو دیگر افسران زخمی ہوئے تھے۔ ریاستی کابینہ کے فیصلے کے بعد محکمۂ داخلہ نے 17 اکتوبر کو سنیہا گریپنجے کی تقرری اور تعیناتی کے احکامات جاری کیے۔ ان کی پہلی پوسٹنگ رائے پور کے چاند کھوری پولیس اکیڈمی میں کی گئی ہے۔
حکومت نے اس معاملہ کو خصوصی قرار دیتے ہوئے ہمدردانہ تقرری کے قواعد میں نرمی کی ہے اور سنیہا کو دو سالہ پروبیشن پر تعینات کیا گیا ہے۔ پروبیشن کے دوران سنیہا کے لیے پولیس اکیڈمی کی مقررہ تربیت مکمل کرنا اور امتحان پاس کرنا لازمی ہوگا۔ اگر وہ پہلی مرتبہ امتحان میں ناکام ہو جاتی ہیں تو انہیں دوبارہ تربیت حاصل کرنی ہوگی۔ پروبیشن مدت میں امتحان پاس نہ کرنے کی صورت میں ان کی خدمات ختم کی جا سکتی ہیں۔
ان کی سروس کی توثیق، سینئرٹی اور ترقی چھتیس گڑھ سول سروسز رولز 1961 اور چھتیس گڑھ پولیس ایگزیکٹو سروسز بھرتی و ترقی قوانین 2005 کے تحت ہوگی۔ تقرری اس شرط کے ساتھ کی گئی ہے کہ وہ طبی اور کردار کی جانچ کے سرٹیفکیٹس مقررہ مدت میں جمع کرائیں گی۔ کسی بھی غلط یا جھوٹی معلومات کی صورت میں نہ صرف ملازمت ختم کی جا سکتی ہے بلکہ تعزیری کارروائی بھی ہو سکتی ہے۔
اس کے علاوہ، سنیہا کو جوائننگ سے قبل ایک بانڈ جمع کرانا ہوگا، جس میں یہ عہد کرنا ہوگا کہ اگر وہ مقررہ مدت میں تربیت مکمل نہ کر سکیں تو حکومت کی جانب سے کیے گئے تمام اخراجات، بشمول تنخواہ اور دیگر مراعات، واپس کریں گی۔