بیوی کا شوہر کے لیے کھانا نہ پکانا ظلم نہیں، طلاق نہیں دی جا سکتی: تلنگانہ ہائی کورٹ

عدالت نے اپنے فیصلہ میں کہا کہ چونکہ بیوی بھی ملازمت کرتی ہے، اس لیے صبح کھانا نہ بنانا ظلم نہیں سمجھا جاسکتا۔

بیوی کا شوہر کے لیے کھانا نہ پکانا ظلم نہیں، طلاق نہیں دی جا سکتی: تلنگانہ ہائی کورٹ (Telangana High Court (File photo))
By ETV Bharat Urdu Team

Published : January 7, 2026 at 2:30 PM IST

حیدرآباد: تلنگانہ ہائی کورٹ نے ایک اہم فیصلے میں واضح کیا ہے کہ اگر شوہر اور بیوی دونوں ملازمت پیشہ ہوں تو بیوی کا شوہر کے لیے کھانا نہ پکانا یا گھریلو کاموں میں کمی کو ذہنی ظلم قرار نہیں دیا جا سکتا اور نہ ہی اس بنیاد پر طلاق دی جا سکتی ہے۔ عدالت نے کہا کہ جب شوہر اور بیوی دونوں ملازم ہیں، تو اس کے لیے کھانا نہ پکانا ظلم نہیں سمجھا جاسکتا، اور اس بنیاد پر طلاق نہیں دی جاسکتی۔

جسٹس موسومی بھٹاچاریہ اور جسٹس ناگیش بھیماپاکا پر مشتمل ڈویژن بنچ نے ایل بی نگر کے ایک شخص کی اپیل مسترد کرتے ہوئے فیملی کورٹ کے فیصلے کو برقرار رکھا۔ شوہر نے الزام لگایا تھا کہ بیوی کھانا نہیں بناتی اور اس کی والدہ کے ساتھ گھریلو کاموں میں تعاون نہیں کرتی، جو ذہنی اذیت کے زمرے میں آتا ہے۔ شوہر نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اس کی بیوی کے ذریعہ اسے ظلم کا نشانہ بنایا جارہا ہے۔

عدالت نے کہا کہ شوہر دوپہر ایک بجے سے رات دس بجے تک کام کرتا ہے جبکہ بیوی صبح نو بجے سے شام چھ بجے تک ملازمت کرتی ہے، اس لیے ایسے حالات میں بیوی پر کھانا بنانے کا دباؤ غیر منصفانہ ہے۔ عدالت نے یہ بھی کہا کہ اسقاط حمل کے بعد بیوی کا والدین کے گھر جانا بھی ظلم نہیں کہا جا سکتا۔

یہ بھی پڑھیں: سپریم کورٹ میں طلاق کا انوکھا کیس! خاتون نے ساس کی طرف سے دیا گیا سونے کا کڑا کر دیا واپس، بھتہ لینے سے بھی کیا انکار

عدالت نے واضح کیا کہ ازدواجی زندگی میں چھوٹے موٹے اختلافات طلاق کی بنیاد نہیں بن سکتے۔

