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سیتا پور میں شوہر نے کیوں کرائی بیوی کی دوسری شادی، جانیں 17 سال کا رشتہ ٹوٹنے کی وجہ

شادی کے 17 سال بعد شوہر نے تھانے پہنچ کر بیوی کی دوسری شادی کرا کر بوجھل دل سے رخصت کر دیا!

Wife marries her lover 17 years into her marriage in sitapur Uttar pradesh
سیتا پور میں شوہر نے کیوں کرائی بیوی کی دوسری شادی (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 20, 2026 at 1:06 PM IST

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سیتا پور: اترپردیش کے ضلع سیتاپور کے مشریکھ کوتوالی حلقے میں ایک عجیب و غریب معاملہ سامنے آیا ہے۔ یہاں شادی کے تقریباً 17 سال بعد میاں بیوی کے رشتے کے درمیان تیسرے شخص کا آ جانا توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ بات یہیں ختم نہیں ہوئی، بیوی دوسرے نوجوان کے ساتھ رہنے پر اڑ گئی۔ آخر کار شوہر نے بیوی کا فیصلہ قبول کیا اور اس کی شادی اس کے عاشق سے کرا دی۔ اس شادی کے حوالے سے طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔

جانکاری کے مطابق، وپن ولد نند رام اور ریکھا بھارگو کی شادی تقریباً 17 سال پہلے ہوئی تھی۔ بتایا جاتا ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے ریکھا کی جان پہچان امبیڈکر نگر کے رہائشی راہل اپادھیائے سے ہوئی۔ آہستہ آہستہ دونوں میں نزدیکیاں بڑھنے لگیں۔ کچھ دن پہلے ریکھا اپنے گھر سے کہیں چلی گئی۔ اس کے بعد شوہر وپن نے اس کی گمشدگی کی رپورٹ بھی درج کرائی۔

اسی دوران 17 اکتوبر سال 2026 کو راہل اور ریکھا کے کوتوالی پہنچے جس کی اطلاع کے بعد وہاں شوہر وپن بھی پہنچ گیا۔ شروع میں شوہر نے بیوی کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن ریکھا اپنے فیصلے پر اڑی رہی۔ وہ راہل کے ساتھ دہلی میں رہنا چاہتی تھی"۔

شوہر وپن نے بتایا کہ خاندانی سطح پر بھی اسے سمجھانے کی کوششیں کامیاب نہ ہو سکیں۔ آخر کار بیوی کی خواہش پر ہم نے الگ ہونے کی رضامندی دے دی۔ اس کے بعد ریکھا اور راہل کی مندر میں شادی کرا دی گئی۔ وپن نے بوجھل دل کے ساتھ ریکھا کو راہل کے ساتھ رخصت کر دیا۔

تقریباً 17 سال کی ازدواجی زندگی کے بعد سامنے آنے والے اس واقعے نے لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کر لی ہے۔ یہ معاملہ صرف میاں بیوی کے رشتے میں آنے والی تبدیلی تک محدود نہیں ہے۔

تقریباً 17 سال کے ساتھ کے بعد یہ معاملہ خاندانی ذمہ داریوں اور دو بچوں کے مستقبل سے بھی جڑا ہوا ہے۔ ایک طرف میاں بیوی کے رشتے میں آنے والا یہ موڑ ہے، تو دوسری طرف بچوں کی زندگی اور خاندان کے مستقبل کے حالات کو لے کر بھی سوالات کھڑے ہوتے ہیں۔

شوہر وپن نے بتایا کہ اس کی شادی 12 مارچ سال 2009 کو ریکھا سے ہوئی تھی۔ گذشتہ دنوں جب اسے فیس بک کے ذریعے ہونے والی دوستی اور بیوی کے عاشق کے بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن ریکھا نہیں مانی۔

TAGGED:

HUSBAND MARRIES WIFE TO LOVER
SITAPUR FACEBOOK FRIENDSHIP CASE
सीतापुर पति ने कराई पत्नी की शादी
سیتا پور شوہر نے کرائی بیوی کی شادی
SITAPUR LOVE STORY

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