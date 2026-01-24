ناجائز تعلقات پر بیوی نے بھائی کی مدد سے شوہر کا قتل کر دیا، واردات کے بعد ملزمین نے خود پولیس کو اطلاع دی
آندھرا پردیش میں ناجائز تعلقات کے باعث بیوی نے بھائی کی مدد سے شوہر کو قتل کردیا۔
Published : January 24, 2026 at 4:35 PM IST
پیدر ویڈو (آندھرا پردیش): آندھرا پردیش میں ایک خاتون نے اپنے بھائی کی مدد سے ناجائز تعلقات پر اپنے شوہر کا قتل کردیا۔ شوہر نے اس کے کردار پر تشویش کا اظہار کیا تھا۔ ڈی ایس پی ناگراجو نے بتایا کہ یہ واقعہ بدھ کے روز پیش آیا۔
پولیس کے مطابق ڈورنالہ کے ایک لاری ڈرائیور اڈاپال لالو سرینو (38) نے 17 سال قبل سنی پینتا کے جھانسی سے شادی کی تھی۔ ان کے تین بچے ہیں۔ لالو سرینو کو مبینہ طور پر اس دوران بری عادتیں لگ گئیں اور حال ہی میں اسے چرس فروخت کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ دو ماہ قبل اسے اس کیس کے سلسلے میں اونگول جیل بھیجا گیا تھا۔
اس دوران جھانسی نے سری نارائنا کے ساتھ مبینہ طور پر ناجائز تعلقات استوار کیے جو جمی ڈورنالا کے ایک کار ڈرائیور اور اس کے بھائی کے دوست تھے۔ پولیس نے بتایا کہ جب جھانسی اور اس کا بھائی جیل میں لالو سرینو سے ملنے گئے تو اس نے مبینہ طور پر رہائی کے بعد اسے جان سے مارنے کی دھمکی دی۔
اپنی جان کے خوف سے اور رشتہ جاری رکھنے کی خواہش میں جھانسی نے مبینہ طور پر اپنے شوہر کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ پولیس نے اطلاع دی کہ اس نے گنٹور کے چار لوگوں کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، جس نے انہیں کنٹریکٹ کلنگ کے لیے 2 روپئے لاکھ ادا کرنے پر رضامندی ظاہر کی تھی۔
دریں اثنا، لالو سرینو کو جیل سے ضمانت پر رہا کرنے کے بعد، چیمکورتھی اور پوڈیلی میں ان کے قتل کی پہلی دو کوششیں ناکام ہو گئیں۔ بدھ کے روز، کار سے سفر کرتے ہوئے، لالو سرینو نے پیڈر ویڈو میں انکلما مندر کے قریب رکنے کو کہا۔
اس دوران پلان کے مطابق سوریہ نارائن اور اس کے ساتھی موٹر سائیکل پر پہنچے اور منصوبہ بندی کے مطابق اس کی آنکھوں میں مرچ پاؤڈر پھینک دیا۔ موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جھانسی اور اس کے بھائی نے اس پر چاقو سے وار کیا جو وہ کار میں لائے تھے۔ لالو سرینو کی موقع پر ہی موت ہو گئی۔
پولیس نے بتایا کہ دیگر ملزمان نے جھانسی اور اس کے بھائی کو ہتھیار ڈالنے کا مشورہ دیا اور یقین دلایا کہ وہ ضمانت کا بندوبست کریں گے۔ جس کے بعد دونوں افراد نے خود پولیس کو اطلاع دی۔ ڈی ایس پی ناگاراجو نے کہا کہ انہیں حراست میں لے لیا گیا ہے اور ان سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ باقی ملزمان کو گرفتار کرکے عدالت میں پیش کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔