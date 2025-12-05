تھانے کی قاتل حسینہ، بہنوئی کی مدد سے کیا شوہر کا قتل، وجہ آپ کو حیران کر دے گی
تھانے میں ایک خاتون نے اپنے شوہر کو طلاق دینے سے انکار پر قتل کر دیا۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے۔
Published : December 5, 2025 at 8:40 AM IST
تھانے (مہاراشٹر): ایک خاتون اپنے شوہر پر طلاق کے لیے دباؤ ڈال رہی تھی۔ جب شوہر نے انکار کیا تو اس نے اپنے بہنوئی اور اس کے دوستوں کے ساتھ مل کر قتل کرنے کی سازش کی۔ ملزم نے 17 نومبر کو ممبئی ناسک ہائی وے کے قریب تھانے کے ایک جنگل میں اس قتل کو انجام دیا۔ پولیس نے اب معاملہ حل کر لیا ہے اور مقتول کی بیوی اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کر لیا ہے۔
تھانے دیہی کرائم برانچ کے سینئر پولیس انسپکٹر سندیپ گیتے نے بتایا کہ متوفی شوہر کا نام ٹپنا تھا، جو اصل میں کرناٹک کا رہنے والا تھا۔ طلاق مانگنے والی بیوی کا نام حسینہ محبوب شیخ ہے۔ انہوں نے بتایا کہ گرفتار ملزمان میں فیاض ذاکر حسین شیخ، سکندر بادشاہ مجاور اور غلام اکبر شامل ہیں۔
پولیس کے مطابق ممبئی-ناسک ہائی وے پر شاہ پور شہر کے قریب چیرپولی گاؤں کے علاقے میں ایک آدھی جلی ہوئی اور سڑی ہوئی لاش ملی۔ تھانے دیہی کرائم برانچ کی ٹیم نے اس جرم کو کامیابی سے حل کیا ہے۔ چونکا دینے والی بات یہ ہے کہ یہ قتل میاں بیوی کے درمیان گھریلو جھگڑے سے ہوا۔ بیوی اپنے شوہر سے طلاق مانگ رہی تھی۔ پولیس تفتیش میں معلوم ہوا کہ شوہر کے انکار پر بیوی نے اسے قتل کرنے کی سازش کی تھی۔
انہوں نے بتایا کہ شاہ پور پولیس اسٹیشن میں قتل کا مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ پولیس نے ٹپنا کی بیوی حسینہ محبوب شیخ کو فیاض ذاکر حسین شیخ (35)، سکندر بادشاہ مجاور (35) اور غلام اکبر اختیار مولوی (38) کے ساتھ گرفتار کیا ہے۔
پولیس کے مطابق متوفی ٹیپنا کا اصل تعلق کرناٹک کے بیلاری ضلع سے تھا۔ ملزمہ حسینہ کلیان میں رہتی ہے اور دونوں کی شادی ہوئی تھی۔ گھریلو جھگڑوں کی وجہ سے یہ جوڑا الگ رہتا تھا۔ حسینہ اپنے شوہر سے جان چھڑانے کے لیے تپنا سے طلاق مانگ رہی تھیں۔ تاہم، ٹپنا نے انکار کر دیا، لہذا حسینہ نے اپنے شوہر کو قتل کرنے کی سازش کی. منصوبے کے مطابق 17 نومبر کو ملزم فیاض، ایک رکشہ ڈرائیور، اور ایک دوست ٹپنا کو رکشہ میں سواری دینے کے بہانے شاہ پور کے ایک جنگلاتی علاقے میں لے گئے۔ پھر انہوں نے اسے قتل کر دیا اور ثبوت مٹانے کے لیے اس کی لاش کو جلا دیا۔ اس کے بعد تینوں ملزمان لاش کو ممبئی ناسک ہائی وے کے کنارے جنگل میں پھینک کر فرار ہو گئے۔
25 نومبر کو، پولیس کو چیرپولی گاؤں کے علاقے میں ممبئی-ناسک ہائی وے پر ایک نامعلوم شخص کی سڑی ہوئی لاش ملی، جس کی عمر 30 سے 40 سال کے درمیان تھی۔ شاہپور پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کرائی گئی۔ اس کی بنیاد پر شاہ پور پولیس اسٹیشن میں آئی پی سی کی دفعہ 103 (1) اور 238 کے تحت نامعلوم ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ پولیس نے واقعہ کی سنگینی کو بھانپتے ہوئے تفتیش شروع کردی۔ دریں اثنا، پولیس نے کلیان کے تین رہائشیوں فیاض ذاکر حسین شیخ، سکندر بادشاہ مجاور اور غلام اکبر افتخار کو حراست میں لیا اور ان سے تفتیش کی۔
تھانے دیہی کرائم برانچ کے سینئر پولیس انسپکٹر سندیپ گیتے نے بتایا کہ فیاض شیخ نے پولیس کے سامنے اعتراف کیا کہ وہ اپنی بھابھی حسینہ محبوب شیخ کے کہنے پر اپنے شوہر تپنا کو جنگل میں لے گیا اور دو ساتھیوں کی مدد سے اس کا قتل کیا۔ شاہ پور پولیس قتل کی مزید تحقیقات کر رہی ہے۔