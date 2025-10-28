بیوی نے شوہر کو عاشق کے ہاتھوں کرایا قتل، سر اور پیٹھ میں ماری گولی، چونکا دینے والا انکشاف ہوا
یہ واقعہ 25 اکتوبر کو بی کے ٹی کے علاقے میں پیش آیا، پولیس نے بیوی اور اس کے عاشق کو جیل بھیج دیا۔
Published : October 28, 2025 at 10:17 PM IST
لکھنؤ: پولیس لائنز میں کنٹراکٹ ملازم پرمود گوتم کے قتل کیس میں پولیس نے چونکا دینے والا انکشاف کیا ہے۔ واقعہ ناجائز تعلقات کی وجہ سے پیش آیا۔ بیوی نے اپنے شوہر کو عاشق کے ہاتھوں قتل کرا دیا۔ پولیس نے دونوں ملزمان کو گرفتار کر کے ایک پستول اور موٹر سائیکل برآمد کر لی ہے۔ یہ واقعہ 25 اکتوبر کو بی کے ٹی علاقے میں آؤٹر رنگ روڈ پر پیش آیا۔
پولیس نے اس واقعہ کا انکشاف منگل کو کیا۔ اے ڈی سی پی امول مکوت نے بتایا کہ قتل کے بعد پولیس جائے وقوعہ پر پہنچ کر تحقیقات کر رہی ہے۔ پرمود گوتم کی بیوی چاندنی کے چہرے پر اداسی یا تناؤ کے آثار نہیں تھے۔ اس سے پولیس کو شک پیدا ہوا۔ حراست میں لینے اور سختی سے پوچھ گچھ کے بعد، اس نے راز فاش کر دیا۔ اس نے انکشاف کیا کہ اس نے اپنے عاشق کے ساتھ مل کر اپنے شوہر کو ختم کرنے کی سازش کی تھی۔
क्राइम ब्रांच/सर्विलांस टीम (@dcp_north) व थाना बीकेटी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा युवक की हत्या की घटना का सफल अनावरण।— LUCKNOW POLICE (@lkopolice) October 28, 2025
मृतक की पत्नी ने अपने पुरूष मित्र के साथ मिलकर रची थी अपने पति की हत्या की साजिश।
कब्जे से घटना में प्रयुक्त तमंचा मय कारतूस व मोटरसाइकिल बरामद।@Uppolice pic.twitter.com/ScUkTb1YEI
رانگ نمبر سے ہونے والی دوستی محبت میں بدل گئی: اے ڈی سی پی نے وضاحت کی کہ چاندنی نے رانگ نمبر کے ذریعے بچّا لال گوتم سے دوستی کی تھی۔ وہ رابطہ کرنے لگے۔ خاتون کی بھابھی کی جولائی میں شادی تھی۔ اس دوران بچہ لال تقریباً ایک ہفتہ چاندنی کے گھر ٹھہرا، شادی کی تیاریوں میں مدد کرتا رہا۔ اس دوران دونوں میں قربت بڑھی اور ناجائز تعلقات شروع ہو گئے۔
چاندنی کا عاشق اس کے ساتھ دہلی گیا تھا: پولیس کے مطابق بچہ لال گوتم چاندنی کو دہلی لےگیا تھا۔ خاتون نے اپنے گھر والوں کو بتایا تھا کہ وہ اپنے دوست کے ساتھ مزدوری کرنے جا رہی ہے۔ وہ تقریباً 20 دن تک دہلی میں ساتھ رہے۔ چاندنی پھر لکھنؤ لوٹ گئی۔ پرمود گوتم ان کے ناجائز تعلقات میں رکاوٹ بن گیا تھا، اس لیے انہوں نے اسے ختم کرنے کی سازش کی۔
پہلے اسے شراب پلائی گئی، پھر گولی مار دی گئی: 25 اکتوبر کو بچہ لال گوتم نے پرمود کو بی کے ٹی علاقے میں بلایا۔ پرمود اپنی بائیک پر پہنچا۔ پھر دونوں نے ایک ساتھ دارو پی۔ اس نے جان بوجھ کر پرمود کو بہت زیادہ شراب پلائی تاکہ اسے نشہ میں مبتلا کیا جا سکے۔ ایک بار جب پرمود مکمل طور پر نشے میں تھا، بچہ لال نے اس کے سر اور پیٹھ میں غیر قانونی پستول سے گولی مار دی، جس سے وہ ہلاک ہوگیا۔
چاندنی نے اس پر اپنے شوہر کو مارنے کے لیے دباؤ ڈالا تھا: پولیس کی پوچھ گچھ کے دوران بچہ لال نے انکشاف کیا کہ چاندنی نے اس پر اپنے شوہر کو مارنے کے لیے دباؤ ڈالا تھا۔ اس نے دھمکی دی تھی کہ اگر اس نے اس کے شوہر کو قتل نہ کیا تو وہ اسے کسی اور سے ماروا ڈالے گی۔ اس کے بعد اس نے قتل کا منصوبہ بنایا۔
گرفتاری کے بعد ایک دوسرے پر الزام لگانے کی کوشش: پولیس کی پوچھ گچھ کے دوران دونوں ملزمان نے قتل کا الزام ایک دوسرے پر ڈالنے کی کوشش کی۔ چاندنی نے بتایا کہ اس کا عاشق پستول لے کر آیا تھا، جب کہ اس کے عاشق نے دعویٰ کیا کہ عورت نے پہلے ہی ہتھیار کا بندوبست کر رکھا تھا۔ پولیس نے اب چاندنی اور بچہ لال گوتم کو گرفتار کر لیا ہے۔
پولیس کے مطابق چاندنی نے انکشاف کیا کہ وہ اپنے شوہر سے ناخوش تھی جو کہ شرابی تھا اور اکثر اسے مارتا تھا۔ جس کی وجہ سے اس نے قتل کی منصوبہ بندی کی۔ پولیس نے جرم میں استعمال کی گئی پستول اور پرمود کی موٹر سائیکل برآمد کر لی ہے۔