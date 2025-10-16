ETV Bharat / state

بھتیجے کی محبت میں رکاوٹ بن رہا تھا شوہر، بیوی نے سُپاری دے کر کروایا شوہر کا قتل

بارہ بنکی پولیس نے قتل کا معمہ حل کرتے ہوئے ملزم ای رکشہ ڈرائیور کو گرفتار کرلیا۔

wife got her husband murdered by giving contract in barabanki uttar pradesh Urdu News
پولیس کی پریس کانفرنس (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 16, 2025 at 1:47 PM IST

5 Min Read
بارہ بنکی، اتر پردیش: شوہر بھتیجے کی محبت میں رکاوٹ بن رہا تھا۔ جس سے تنگ آکر بیوی نے سُپاری دے کر شوہر کا قتل کروا دیا۔ پولس نے بدھ کے روز ایک نوجوان کے قتل کے معاملے کو حل کر لیا۔ جس کی لاش منگل کو بارہ بنکی، اتر پردیش کے گھگھیٹر تھانہ علاقے میں سڑک کے کنارے ملی تھی۔ پولیس نے اس معاملے میں متوفی کی بیوی اور اس کے ساتھی ای رکشہ ڈرائیور کو گرفتار کر لیا۔ ملزم سے ایک راڈ بھی برآمد ہوا ہے۔

پولیس کے مطابق ہنومنت لال (35) عرف ہنومان ولد چوکی لال ساکن داڈیرہ گاؤں کی لاش منگل کو گھگھیٹر تھانہ علاقے میں سڑک کے قریب سے ملی۔ اس کے سر اور جسم پر چوٹیں تھیں۔ اس وقت متوفی کی بیوی پوجا نے پولیس کو بتایا کہ وہ پیر کو اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ بائیک پر میلے میں گئی تھی۔ وہاں سے واپس آتے ہوئے انہیں نامعلوم گاڑی نے ٹکر مار دی جس کے نتیجے میں ان کے شوہر کی موت ہو گئی۔ پولس نے پوجا کے بیانات کو مشکوک پایا۔ انہوں نے سی سی ٹی وی فوٹیج کا جائزہ لیا اور متوفی کے بچے سے بات کی، جس سے پورے واقعے کا انکشاف ہوا۔

ناجائز جسمانی تعلق قائم ہو گیا

پوجا اکثر لکھنؤ آتی جاتی تھی۔ اس دوران اس کا اس کے خاندان کے رشتہ کے ایک بھتیجے سے جسمانی تعلق قائم ہو گیا۔ جب پوجا کے شوہر ہنومنت لال کو اس بات کا علم ہوا تو وہ دونوں روزانہ جھگڑنے لگے۔ روزانہ کے جھگڑوں سے تنگ آکر پوجا نے اپنے شوہر کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس مقصد کے لیے پوجا نے لکھنؤ کے ای رکشہ ڈرائیور کملیش کو اپنے شوہر کو مارنے کے لیے ایک لاکھ روپے کی پیشکش کی۔ پیسے کے لالچ میں آکر کملیش نے ہنومنت لال کے قتل کی منصوبہ بندی کی۔

میلے میں جانے کے بہانے بائک پر گھر سے نکلی

پلان کے مطابق 13 اکتوبر کو پوجا اپنے دو بچوں اور شوہر کے ساتھ دیوان میلے میں جانے کے بہانے بائک پر گھر سے نکلی۔ واپسی پر، کملیش پہلے سے ہی داڈیرہ گاؤں کے پاس ایک ای رکشہ کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس کے بعد کملیش نے پوجا اور اس کے بچے کو زبردستی ای-رکشا پر بٹھایا، جب کہ ہنومنت لال اپنی بائک پر پیچھے پیچھے چلا گیا۔ اسی دوران کملیش اور پوجا نے ہنومنت لال کی بائک روکی اور اس کے سر پر لوہے کی سلاخ سے مار کر اسے قتل کردیا۔

محبت میں بن رہا تھا رکاوٹ

ایڈیشنل سپرنٹنڈنٹ آف پولیس وکاس چندر ترپاٹھی نے بتایا کہ ملزم نے اپنے ساتھی کے ساتھ مل کر پوجا کے شوہر کا قتل کیا تھا جو ان کی محبت میں رکاوٹ بن رہا تھا۔ دونوں ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور فی الحال مقدمہ کی مزید تفتیش جاری ہے۔

نوٹ:

ای ٹی وی بھارت کی اپیل: کسی کا قتل کوئی حل نہیں ہے!

اگر آپ کسی کے قتل کے خیالات رکھتے ہیں یا آپ کسی دوست کے بارے میں پریشان ہیں یا آپ کو جذباتی سہارے کی ضرورت ہے، تو کوئی ہے جو آپ کی بات سننے کے لیے ہمیشہ موجود ہے۔ سنیہا فاؤنڈیشن - 04424640050 (24x7) دستیاب ہے یا iCall، ٹاٹا انسٹی ٹیوٹ آف سوشل سائنسز ہیلپ لائن - 9152987821 پر کال کریں (پیر سے ہفتہ صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک دستیاب ہے)۔

انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے

کسی کا قتل کرنا کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو صورتحال سے نمٹنے میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا ہے، تو آپ فوری طور پر اس کی روک تھام کی ہیلپ لائن پر کال کر سکتے ہیں: 18002333330۔ یاد رکھیں، زندگی کسی بھی چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر آپ پریشانی محسوس کر رہے ہیں تو خاندان اور دوستوں سے بات کریں۔

