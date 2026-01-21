غازی آباد: بیوی نے شوہر کی زبان دانتوں سے کاٹ کر الگ کر دی، کھانے پر جھگڑے کے بعد آدھی رات کو واردات
نوجوان بولنے سے قاصر ہے۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ سرجری کے بعد ہی صورت حال واضح ہوسکے گی۔
Published : January 21, 2026 at 2:10 PM IST
نئی دہلی: اترپردیش کے غازی آباد میں مودی نگر تھانہ حلقے سے ایک چونکا دینے والا واقعہ سامنے آیا ہے، جہاں ایک خاتون نے مبینہ طور پر گھریلو جھگڑے کے بعد اپنے شوہر کی زبان کاٹ کر الگ کر دی۔ شدید نوجوان کو ابتدائی طور پر مودی نگر کے ایک پرائیویٹ اسپتال میں داخل کرایا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے اس کی نازک حالت کو دیکھتے ہوئے اسے میرٹھ کے سبھارتی میڈیکل کالج ریفر کر دیا۔ فی الحال نوجوان بولنے سے قاصر ہے۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ سرجری کے بعد ہی صورت حال واضح ہوسکے گی۔
یہ واقعہ مودی نگر کے سنجے پوری علاقے میں پیش آیا۔ اس علاقے کے رہنے والے وپن (26) نے ابھی پھچلے ہی سال مارچ میں میرٹھ کے ملیانہ کی ایک خاتون سے شادی کی۔ وپن مودی نگر میں ایک پرائیویٹ فیکٹری میں کام کرتا ہے۔ اس کی بیوی اور ماں ہی اس کے ساتھ رہتی ہیں۔
اے سی پی مودی نگر امیت سکسینہ کے مطابق میاں بیوی مودی نگر تھانہ حلقے کے سنجے پوری کالونی میں رہتے ہیں۔ ان کی شادی تقریباً ایک سال قبل ہوئی تھی۔ واردات کی شام کو رات کو کھانے بنانے کے معاملے پر جوڑے میں جھگڑا ہوا ۔ ابتدائی نوک جھوک کے بعد آدھی رات رات کو دوبارہ جھگڑا شروع ہو گیا، جھگڑے کے دوران بیوی نے دانتوں سے اپنے شوہر کی زبان کاٹ کر الگ کر دی۔ تفتیش جاری ہے۔ تحریری شکایت ملنے کے بعد پولیس قانونی کارروائی کرے گی۔
ماں نے بتائی پوری کہانی
زخمی نوجوان کی ماں نے بتایا کہ پیر کی رات معمول کے مطابق رات کا کھانا پکایا اور کھایا گیا۔ بہو نے کھانا تیار کیا اور کھانا کھانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں سونے چلی گئی۔ بیٹا اور بہو اوپر والے کمرے میں سوتے تھے۔ ماں کے مطابق رات تقریباً 11 بجے کھانا پکانے کے معاملے پر جھگڑا شروع ہو گیا۔ پہلے دونوں کے بیچ کہا سنی ہوئی، پھر جھگڑا بڑھتا چلا گیا۔ انہوں نے اسے میاں بیوی کا باہمی معاملہ سمجھ کر مداخلت نہیں کی اور وہ سو گئیں۔ تاہم رات ایک بجے کے قریب حالات اچانک پرتشدد ہو گئے۔ بیٹے کو بہت زیادہ خون بہہ رہا تھا، وہ خون میں لت پت درد سے کراہتا ہوا نیچے ماں کے پاس پہنچا۔
گھر والے کٹی زبان لے کر اسپتال پہنچے
بیٹے کی حالت دیکھ کر ماں نے شور مچا کر محلے کے لوگوں کو اکٹھا کیا۔ لوگوں نے آناً فاناً نوجوان کو مودی نگر کے جیون اسپتال پہنچایا، جہاں ابتدائی طبی امداد کے بعد ڈاکٹروں نے نوجوان کو میرٹھ کے سبھارتی اسپتال ریفر کر دیا۔ خاتون نے شوہر کی زبان کو دانتوں سے کاٹ کر الگ کر دیا تھا۔ گھر والے کٹی ہوئی زبان بھی ساتھ لے کر ہسپتال پہنچے۔
'کشیدگی کے بعد صورت حال قابو میں'
بدھ کی صبح جب اس ہولناک واقعہ کی خبر علاقے میں پھیلی تو جائے وقوعہ پر لوگوں کی بھیڑ جمع ہوگئی۔ ملزم بیوی نے واردات کے بعد خود کو ایک کمرے میں بند کر لیا تھا۔ مشتعل لوگوں نے اسے باہر نکال کر اس کی پٹائی بھی کی۔ اس دوران لوگوں نے خاتون کے مائیکے سے ایک شخص کی بھی پٹائی کر دی۔ حملے کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہے۔ اس واقعے کے بعد سے علاقے میں کشیدگی کا ماحول ہے۔ اطلاع ملتے ہی پولیس جائے وقوع پر پہنچی اور حالات کو قابو میں کیا۔ مودی نگر کے ایس ایچ او آنند پرکاش نے بتایا کہ ابھی تحریری شکایت کا انتظار ہے۔ شکایت ملنے پر پولیس قانونی کارروائی کرے گی۔ نوجوان اس وقت زیر علاج ہے، اور پولس پورے واقعے کی سنجیدگی سے جانچ کر رہی ہے۔
