گروگرام میں بیوی اور چار بچوں کو زہر دے کر قتل کر دیا، ملزم کی خودکشی کی کوشش
گروگرام کے وزیر پور گاؤں میں ایک شخص نے اپنی بیوی اور چار بچوں کو زہر دے کر موت کے گھاٹ اتار دیا۔
Published : May 3, 2026 at 10:18 AM IST
گروگرام: ہریانہ کے گروگرام میں واقع وزیر پور گاؤں سے ایک سنسنی خیز واقعہ سامنے آیا ہے۔ یہاں رہنے والے ناظم نام کے شخص پر الزام ہے کہ اس نے اپنے ہی خاندان کو ختم کر دیا۔ بتایا جاتا ہے کہ اس نے اپنی بیوی اور چار بچوں کو زہر دے دیا۔ ایک ہی گھر سے پانچ لاشوں کی برآمدگی کی خبر سے علاقے میں کہرام مچ گیا۔ اس واقعے سے پڑوسی اور مقامی لوگ صدمے میں ہیں، کیونکہ یہ خاندان ٹھیک ٹھاک زندگی جیتا نظر آتا تھا۔
ملزم نے بھی خودکشی کی کوشش کی
واردات انجام دینے کے بعد ناظم نے خود بھی اپنی جان لینے کی کوشش کی جس سے وہ شدید زخمی ہوگیا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس جائے وقوع پر پہنچی اور اسے فوری طور پر اسپتال میں داخل کرایا گیا، جہاں پولیس کی نگرانی میں اس کا علاج جاری ہے اور اس کی حالت مستحکم ہونے پر اس سے پوچھ گچھ کی جائے گی۔ فی الحال امید ہے کہ اس کے بیان سے اس واردات کے اصل محرکات سامنے آئیں گے۔
متاثرہ خاندان کا تعلق یوپی سے
اطلاعات کے مطابق، ملزم ناظم، اصل میں اتر پردیش کے مراد آباد کا رہنے والا تھا۔ وہ اپنے بال بچوں کے ساتھ گروگرام میں کرائے کے مکان میں رہتا تھا۔ وہ اپنے خاندان کی کفالت کے لیے وہاں ایک سیلون چلاتا تھا۔ اس کی بیوی کی عمر 35 سال کے لگ بھگ بتائی جاتی ہے جب کہ بچوں کی عمریں 14، 12، 10 اور 8 سال تھیں۔ اتنے کمسن بچوں کی بیک وقت موت نے لوگوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ پڑوسیوں کے مطابق خاندان نارمل طریقے سے رہ رہا تھا اور کسی بڑے جھگڑے کی پیشگی اطلاع نہیں تھی۔
پولیس ہر زاویے سے تفتیش میں مصروف
گروگرام پولیس کے پی آر او سندیپ کے مطابق، "تمام لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا ہے اور معاملے کی مکمل تفتیش کی جا رہی ہے۔ پولیس یہ جاننے کی کوشش کر رہی ہے کہ ناظم نے ایسا ہولناک قدم کیوں اٹھایا، آیا یہ مالی تنگی، خاندانی جھگڑے کے سبب ہوا یا کوئی اور وجہ ہے۔ تفتیش جاری ہے۔" ناظم سے جڑے لوگوں سے بھی تفتیش کی جا رہی ہے تاکہ تمام پہلوؤں کو سمجھا جا سکے۔"
ای ٹی وی بھارت کی اپیل: خودکشی کوئی حل نہیں ہے!اگر آپ خودکشی کے خیالات رکھتے ہیں یا آپ کسی دوست کے بارے میں پریشان ہیں یا آپ کو جذباتی سہارے کی ضرورت ہے، تو کوئی ہے جو آپ کی بات سننے کے لیے ہمیشہ موجود ہے۔ سنیہا فاؤنڈیشن - 04424640050 (24x7) دستیاب ہے یا iCall، ٹاٹا انسٹی ٹیوٹ آف سوشل سائنسز ہیلپ لائن - 9152987821 پر کال کریں (پیر سے ہفتہ صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک دستیاب ہے)۔خودکشی کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو صورتحال سے نمٹنے میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا ہے، تو آپ فوری طور پر خودکشی کی روک تھام کی ہیلپ لائن پر کال کر سکتے ہیں: 18002333330۔ یاد رکھیں، زندگی کسی بھی چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر آپ تناؤ محسوس کر رہے ہیں تو ارکان خاندان اور دوستوں سے بات کریں۔
