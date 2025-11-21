بیوی نے نابالغ بیٹے کے ساتھ مل کر شوہر کو کر دیا قتل، وجہ جان کر آپ رہ جائیں گے حیران
بارہ بنکی پولیس نے بیوی کو گرفتار کرلیا۔ منشیات کے عادی کی لاش دو روز قبل ان کے گھر سے کچھ فاصلے پر ملی تھی۔
Published : November 21, 2025 at 10:14 AM IST
بارہ بنکی، اترپردیش: پولیس نے ایک ادھیڑ عمر شخص کے قتل کا معمہ حل کرلیا ہے جو 17 نومبر 2025 کو پیش آیا تھا۔ جب قتل کا معمہ کھل گیا، تو اس نے سب کو چونکا دیا۔ یہ قتل کسی اور نے نہیں کیا بلکہ اس کی بیوی اور نابالغ بیٹے نے کیا۔ پولیس نے ملزمہ بیوی کو جمعرات کو گرفتار کر لیا ہے۔
کیا ہے پورا معاملہ؟
دراصل، فتح پور تھانہ علاقہ کے میر نگر کا رہنے والا 45 سالہ راجمل پیر کی رات معمول کے مطابق اپنے گھر کے باہر سو رہا تھا۔ اس رات دیر گئے راجمل نے اپنے بیٹے سے ٹوائلٹ استعمال کرنے کے لیے پانی کا ایک برتن مانگا۔ اگلے دن منگل کی صبح راجمل کی لاش اس کے گھر سے تقریباً 200 میٹر دور سڑک کے کنارے ملی۔ اس کی گردن پر زخم تھے اور منہ سے خون بھی نکل رہا تھا۔ موقع پر پہنچی پولیس نے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا۔
مزید برآں بھائی لال جی یادو کی شکایت کی بنیاد پر نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی گئی۔ سوات، سرویلنس اور فتح پور پولیس اسٹیشن کی ایک مشترکہ پولیس ٹیم نے دستی انٹیلی جنس اور ڈیجیٹل ڈیٹا کا استعمال کرتے ہوئے قتل کیس کو حل کیا۔ جمعرات کو ٹیم نے راجمل کی 43 سالہ بیوی سیاوتی کو گرفتار کیا اور نابالغ بیٹے کو حراست میں لے لیا گیا۔
قتل کا محرک کیا تھا؟
فتح پور پولیس اسٹیشن کے انچارج انسپکٹر سنجیت کمار سونکر نے بتایا کہ پوچھ گچھ اور تفتیش کے دوران یہ بات سامنے آئی کہ راجمل کی شادی تقریباً 22 سال قبل سیاوتی سے ہوئی تھی، جس سے اس کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے۔ راجمل یادو شرابی تھا۔ وہ شراب پینے کے بعد شراب اور پیسے کے لیے اس کے گھر والوں کو گالی دیتا اور حملہ کرتا۔ راجمل یادو اپنی بیوی سیاوتی پر دوسرے مردوں کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کرنے کے لیے دباؤ ڈالتا تھا، جس کی وہ اور اس کے بیٹے نے مخالفت کی۔ جس کی وجہ سے خاندان میں اکثر لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں۔ 16 نومبر کو راجمل نے اپنی بیوی سیاوتی کے ساتھ بدسلوکی اور مارپیٹ کی۔ اس سے تنگ آکر سیاوتی نے اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر راجمل سے جان چھڑانے کا منصوبہ بنایا۔
قتل کیسے ہوا؟
تھانہ انچارج نے بتایا کہ 17 نومبر کی رات راجمل بہت زیادہ نشے میں تھا اور قضائے حاجت سے فارغ ہونے کے لیے کھیتوں میں جا رہا تھا۔ منصوبہ بندی کے مطابق اس کی بیوی سیاوتی اور اس کا بیٹا پیچھے سے کھیت کے قریب پہنچے اور اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے راجمل کو نیچے دھکیل دیا۔ راجمل نشہ کی وجہ سے مزاحمت کرنے سے قاصر تھا۔ بیٹے نے پھر راجمل کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے اور سیاوتی نے اس کا گلا دبا کر قتل کردیا۔
نوٹ:
ای ٹی وی بھارت کی اپیل: کسی کا قتل کوئی حل نہیں ہے!
اگر آپ کسی کے قتل کے خیالات رکھتے ہیں یا آپ کسی دوست کے بارے میں پریشان ہیں یا آپ کو جذباتی سہارے کی ضرورت ہے، تو کوئی ہے جو آپ کی بات سننے کے لیے ہمیشہ موجود ہے۔ سنیہا فاؤنڈیشن - 04424640050 (24x7) دستیاب ہے یا iCall، ٹاٹا انسٹی ٹیوٹ آف سوشل سائنسز ہیلپ لائن - 9152987821 پر کال کریں (پیر سے ہفتہ صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک دستیاب ہے)۔
انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے
کسی کا قتل کرنا کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو صورتحال سے نمٹنے میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا ہے، تو آپ فوری طور پر اس کی روک تھام کی ہیلپ لائن پر کال کر سکتے ہیں: 18002333330۔ یاد رکھیں، زندگی کسی بھی چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر آپ پریشانی محسوس کر رہے ہیں تو خاندان اور دوستوں سے بات کریں۔