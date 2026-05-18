"اتنی دن تک کیوں مفرور تھے؟" پولیس نے بنڈی بھاگیرتھ سے پوچھ گچھ کرتے ہوئے بیان کیا ریکارڈ

مرکزی وزیر بنڈی سنجے کمار کے بیٹے بنڈی بھاگیرتھ کو ہفتہ کی رات اس کے خلاف درج POCSO کیس کے سلسلے میں گرفتار کیا گیا۔

Why were you absconding for so many days Police question Bandi Bhagirath while recording his statement Urdu News
بنڈی بھاگیرتھ
Published : May 18, 2026 at 4:47 PM IST

حیدرآباد: تلنگانہ میں پیٹ بشیرآباد پولیس نے ہفتے کی رات بنڈی بھاگیرتھ سے ایک نابالغ لڑکی کے مبینہ جنسی استحصال کے سلسلے میں پوچھ گچھ کی۔ اس کے خلاف پروٹیکشن آف چلڈرن فرام سیکسوئل آفنسز (POCSO) ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔

پیٹ بشیرآباد پولیس نے بنڈی بھاگیرتھ کے خلاف درج پروٹیکشن آف چلڈرن فرام سیکسوئل آفنسز (POCSO) کیس میں ثبوت اکٹھا کرنے پر توجہ مرکوز کی ہے۔ ہفتہ کی رات ملزم کو گرفتار کرنے اور پیٹ بشیرآباد اسٹیشن لانے کے بعد انہوں نے اس سے تقریباً دو گھنٹے تک پوچھ تاچھ کی۔ پولیس نے اس کا بیان ریکارڈ کر کے ریمانڈ رپورٹ میں شامل کر لیا۔

بھاگیرتھ نے کہا اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا

بتایا جاتا ہے کہ ان کی اصل پوچھ گچھ اس بات پر مرکوز تھی کہ اس کے خلاف مقدمہ درج ہونے کے بعد وہ فرار کیوں ہو گیا۔ اس دوران یہ سمجھا جاتا ہے کہ بھاگیرتھ نے اپنے پاس موجود کچھ ثبوت پیش کیے اور کہا کہ اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے۔ لڑکی کی ماں کی شکایت اور اس کے ریکارڈ شدہ بیان کی بنیاد پر، پولیس نے بھاگیرتھ سے مخصوص سوالات کیے اور اس کے جوابات حاصل کیے۔

عدالت میں درخواست دائر کرنے کی تیاری

آخر میں، انہوں نے بھاگیرتھ کی معلومات کی متاثرہ کے بیان کے ساتھ تصدیق کی۔ اس کے بعد بھاگیرتھ کو جج کے سامنے پیش کیا گیا اور اسے چیرلاپلی جیل منتقل کر دیا گیا۔ یہ طے کرنے کے بعد کہ انہیں مکمل تفتیش کے لیے اس کی تحویل کی ضرورت ہے، پولیس اب عدالت میں درخواست دائر کرنے کی تیاری کر رہی ہے۔

دوسروں سے پوچھ گچھ؟

لڑکی کی ماں کی طرف سے درج کرائی گئی شکایت میں، اس نے تقریباً 10 لوگوں کا نام لیا، جن میں وہ دوست بھی شامل تھے جو واقعے کے وقت بھاگیرتھ کے ساتھ تھے اور دوسرے جنہوں نے بعد میں سمجھوتہ کرنے کی کوشش کی۔ حکام نے کہا ہے کہ ان تمام افراد سے بطور گواہ پوچھ گچھ کی جائے گی۔ یہ دیکھتے ہوئے کہ متاثرہ لڑکی، اس کی ماں اور بھاگیرتھ کے بیانات پہلے ہی ریکارڈ کیے جا چکے ہیں، توقع ہے کہ ان گواہوں سے حاصل کی گئی معلومات تفتیش میں اہم کردار ادا کریں گی۔

پولیس کے تکنیکی اور دیگر طریقوں سے شواہد

ان افراد سے جمع کی گئی معلومات کے علاوہ، پولیس تکنیکی اور دیگر طریقوں سے شواہد اکٹھے کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ انہوں نے معین آباد کے دو فارم ہاؤسز، نانک رام گوڑا میں ایک سروس اپارٹمنٹ اور دیگر مقامات سے پہلے ہی کچھ ثبوت اکٹھے کیے ہیں۔

