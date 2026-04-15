وندے ماترم گانے سے کیا انکار، فوزیہ شیخ اور روبینہ اقبال خان کے خلاف ایف آئی آردرج، جانیں کون ہیں فوزیہ اور روبینہ؟
'ہندوستان کا آئین ہر شہری کو مذہبی آزادی کا حق دیتا ہے اور کوئی بھی انہیں اس کے گانے پر مجبور نہیں کر سکتا'۔
Published : April 15, 2026 at 4:03 PM IST
اندور(مدھیہ پردیش): دو اقلیتی خواتین کانگریس کونسلروں نے میونسپل کونسل کے بجٹ اجلاس کے دوران وندے ماترم گانے سے انکار کردیا۔ اس معاملے نے تیزی سے سیاسی بحث کو جنم دے دیا۔ پولیس نے دونوں کونسلروں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ مدھیہ پردیش میں یہ پہلا معاملہ ہے جہاں وندے ماترم گانے سے انکار کرنے پر عوامی نمائندے کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی ہے۔
درحقیقت، کانگریس کونسلر فوزیہ شیخ علیم نے میونسپل کارپوریشن کی بجٹ کانفرنس میں وندے ماترم گانے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد کانگریس پارٹی نے دونوں کونسلروں کی حمایت کرنے کے بجائے وندے ماترم نہ گانے کے ان کے فیصلے کو غلط قرار دیا۔ نتیجتاً فوزیہ شیخ علیم اپنی ہی پارٹی کی حمایت سے محروم ہوگئیں۔ ان کی ساتھی، سینئر کونسلر روبینہ اقبال خان نے کہا، "فوزیہ شیخ علیم کی طرح، وہ وندے ماترم گانے کے ذریعے اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ اسلام میں ایک حکم ہے۔" جس کے بعد بی جے پی نے دونوں کونسلروں کے خلاف ڈیویژنل کمشنر کے دفتر میں احتجاج کیا اور ایم جی روڈ پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کرائی۔
فوزیہ اور روبینہ کے خلاف ایف آئی آر درج
اس معاملے میں پولیس اسٹیشن میں تقریباً تین الگ الگ شکائتیں درج کرائی گئی ہیں۔ تحقیقات کے لیے انہوں نے چیئرمین منالال یادو اور بی جے پی کے کچھ کونسلروں کے بیانات لیے۔ انہوں نے ایوان کی ریکارڈنگ بھی ضبط کر لی جس کی بنیاد پر پولیس نے دونوں کونسلروں کے بیانات قلمبند کئے۔اس پر فیصلہ لیتے ہوئے بدھ کو شہر کے ایم جی روڈ پولیس اسٹیشن نے فوزیہ شیخ علیم اور کانگریس کونسلر روبینہ اقبال خان کے خلاف دفعہ 196 (1) کے تحت مقدمہ درج کیا۔
اے سی پی ونود دیکشت نے کہا، "دونوں کونسلروں کے خلاف پانچ سال تک کی قید اور جرمانے کا پروویژن ہے۔ ایم جی روڈ پولیس اسٹیشن میں دو یا تین شکایات درج کی گئی تھیں، جن کی پولیس افسران جانچ کر رہے تھے۔"
فوزیہ شیخ اور روبینہ خان نے اپنا موقف واضح کیا، 'آپ مجبور نہیں کر سکتے'
فوزیہ شیخ علیم اور روبینہ اقبال نے بتایا کہ جس دن یہ واقعہ پیش آیا اس دن میونسپل کارپوریشن کو سیوریج کی فراہمی پر بحث کرنی تھی لیکن بی جے پی کے کونسلروں نے بجٹ پر بحث نہ کرکے ایوان کو گمراہ کیا۔انہوں نے کہا کہ آئین کے آرٹیکل 91 اور 25 میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ وندے ماترم گانا یا کسی مذہب کو اپنانے پر مجبور نہیں کیا جاسکتا۔
فوزیہ شیخ نے اپنا موقف واضح کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستانی آئین ہر شہری کو مذہبی آزادی کا حق دیتا ہے، اور کوئی بھی انہیں اس کے گانے پر مجبور نہیں کر سکتا۔ دریں اثنا، روبینہ خان نے کہا کہ وہ قومی ترانے "جن گن من" کا مکمل احترام کرتی ہیں اور گاتی ہیں لیکن یہ کہ "وندے ماترم" ان کے مذہبی عقائد کے خلاف ہے۔
کون ہیں فوزیہ شیخ؟
فوزیہ شیخ اندور میونسپل کارپوریشن کے وارڈ نمبر 53 سے کونسلر ہیں۔ اس کے وارڈ کا نام ڈاکٹر مولانا آزاد نگر ہے۔ وہ کانگریس پارٹی سے وابستہ ہیں۔فوزیہ مقامی مسائل اور بلدیاتی اجلاسوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی رہی ہیں۔ فی الحال، وہ 'وندے ماترم' گانے سے انکار کے تنازعہ کی وجہ سے سرخیوں میں ہیں۔ اس معاملے پر ملک بھر کی مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنما رد عمل کا اظہار کر رہے ہیں۔