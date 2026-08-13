"آر ایس ایس نے ترنگے پر بھگوا پرچم کیوں چنا؟، پرینک کھرگے نے 'ہر گھر ترنگا' مہم پر بی جے پی کو نشانہ بنایا
پرینک نے کہا، حب الوطنی پر لیکچر دینے سے پہلے، BJP کو بتانا چاہیے کہ RSS نے ترنگے پر بھگوا پرچم کا انتخاب کیوں کیا؟
By ANI
Published : August 13, 2026 at 1:53 PM IST
بنگلورو: کرناٹک کے وزیر داخلہ پرینک کھرگے نے جمعرات کو بی جے پی کی 'ہر گھر ترنگا' مہم کو نشانہ بنایا۔ انھوں نے راشٹریہ سویم سیوک سنگھ (آر ایس ایس) کے ہیڈکوارٹر پر قومی پرچم لہرانے کی تاریخ پر سوال اٹھایا۔
کھرگے نے کہا کہ بی جے پی کو اپنی 'ہر گھر ترنگا' مہم آر ایس ایس ہیڈکوارٹر سے شروع کرنی چاہیے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ آزادی کے بعد پانچ دہائیوں سے زیادہ عرصے تک آر ایس ایس نے اپنے ناگپور میں واقع ہیڈکوارٹر پر ہندوستانی قومی پرچم نہیں لہرایا۔
انہوں نے بی جے پی اور آر ایس ایس سے بھگوا پرچم کو اپنانے کے ان کے فیصلے پر بھی سوال اٹھایا۔
The BJP should begin its #HarGharTiranga campaign at the RSS headquarters.— Priyank Kharge / ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ (@PriyankKharge) August 13, 2026
For over five decades after Independence, the RSS did not hoist the Indian National Flag at its Nagpur headquarters. The Tricolour was officially hoisted only in 2002.
Before lecturing every Indian on…
ایکس پر ایک پوسٹ میں، کھرگے نے لکھا، "بی جے پی کو اپنی 'ہر گھر ترنگا' مہم آر ایس ایس کے ہیڈکوارٹر سے شروع کرنی چاہیے۔ آزادی کے بعد پانچ دہائیوں سے زیادہ عرصے تک، آر ایس ایس نے اپنے ناگپور ہیڈ کوارٹر پر ہندوستانی قومی پرچم نہیں لہرایا۔ سرکاری طور پر ترنگا صرف 2002 میں وہاں لہرایا گیا تھا۔"
کھرگے نے یہ بھی سوال کیا کہ کیا 'سویم سیوکوں 'کو کبھی آر ایس ایس کے روٹ مارچ کے دوران ہندوستانی ترنگا اٹھاتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔
انہوں نے حب الوطنی پر بی جے پی کے موقف پر بھی سوال اٹھاتے ہوئے پوچھا کہ "اس کی نظریاتی بنیادی تنظیم آر ایس ایس نے ترنگے پر بھگوا پرچم کا انتخاب کیوں کیا؟" اور قومی پرچم کئی دہائیوں تک ہیڈکوارٹر سے غائب کیوں رہا؟"
کرناٹک کے وزیر داخلہ نے ایکس پر کی گئی اپنی پوسٹ میں لکھا کہ، "ہر ہندوستانی کو حب الوطنی پر لیکچر دینے سے پہلے، شاید بی جے پی کو پہلے یہ بتانا چاہیے کہ اس کی نظریاتی بنیادی تنظیم نے ترنگے پر بھگوا پرچم کا انتخاب کیوں کیا اور قومی پرچم اتنے لمبے عرصے تک اپنے ہی ہیڈکوارٹر سے غائب کیوں رہا۔ پھر بھی، یہ لوگ ہر ایک کو 'حب الوطنی' کے سرٹیفکیٹ دیتے پھرتے ہیں۔" کھرگے کا یہ تبصرہ مرکز کی مودی حکومت کے 'ہر گھر ترنگا' مہم کے درمیان آیا ہے، جو یوم آزادی سے پہلے کی تقریبات کا ایک اہم حصہ بن گیا ہے۔
وزیر اعظم نریندر مودی نے 'آزادی کا امرت مہوتسو' کے ایک حصے کے طور پر 2022 میں 'ہر گھر ترنگا' مہم کا آغاز کیا تھا۔ اس مہم کے تحت شہریوں کو اپنے گھروں پر قومی پرچم لہرانے کی ترغیب دی جاتی ہے اور ترنگے کے ساتھ ذاتی تعلق کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ اس کا مقصد آزادی کے جنگجوؤں کی قربانیوں کا احترام کرنا اور شہریوں میں حب الوطنی کے جذبے کو تقویت دینا بتایا جاتا ہے۔
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