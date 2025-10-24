پی ایم مودی نے سمستی پور کے لوگوں سے بھری دوپہر میں موبائل کی فلیش لائٹ کیوں آن کرائی؟ یہاں جانیں
سمستی پور میں پی ایم مودی نے این ڈی اے امیدواروں کے لیے مہم چلائی۔ اس دوران پی ایم نے اپوزیشن پر سخت حملہ کیا۔
Published : October 24, 2025 at 1:03 PM IST
سمستی پور: وزیر اعظم نریندر مودی بہار میں دو جگہوں پر انتخابی ریلیاں کر رہے ہیں: سمستی پور اور بیگوسرائے۔ سمستی پور میں، پی ایم مودی نے سب سے پہلے آنجہانی کرپوری ٹھاکر کے آبائی گاؤں کرپوری گاؤں کا دورہ کیا، اور ان کے مجسمے پر پھول چڑھا کر انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے پی ایم مودی نے آر جے ڈی پر شدید حملہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ جمہوریت کے عظیم تہوار کا بگل بج چکا ہے، اور پورا بہار کہہ رہا ہے کہ "ایک بار پھر، این ڈی اے حکومت، ایک بار پھر، اچھی حکمرانی کی حکومت، جنگل راج کے لوگوں کو دور رکھے گی۔"
"این ڈی اے کی حکومت دوبارہ آئے گی":
پی ایم مودی نے کہا کہ جب آپ جی ایس ٹی سیونگ فیسٹیول سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، وہیں کل چھٹی مائیا کا عظیم میلہ بھی شروع ہونے والا ہے۔ اتنے مصروف وقت میں بھی آپ اتنی بڑی تعداد میں یہاں آئے ہیں۔ سمستی پور کے ماحول اور متھیلا کے مزاج نے اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ جب این ڈی اے حکومت دوبارہ اقتدار میں آئے گی تو بہار ایک نئی رفتار سے آگے بڑھے گی۔
اس موقع پر پی ایم مودی نے سب لوگوں سے اپنے موبائل کی فلیش لائٹ آن کرنے کے لیے کہا۔ وزیراعظم نے کہا کہ، "اپنا موبائل فون نکالو اور لائٹ آن کرو۔ اب بتاؤ، جب اتنی روشنی ہے تو کیا آپ کو لالٹین کی ضرورت ہے؟ پورا ملک آپ کو سن رہا ہے اور دیکھ رہا ہے۔ بہار کو لالٹین اور اس کے ساتھیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری حکومت نے انٹرنیٹ کو سستا کر دیا ہے۔ ہندوستان میں ایک جی بی ڈیٹا چائے کے کپ سے زیادہ مہنگا نہیں ہوگا۔"
یہ بھی پڑھیں: