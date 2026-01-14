ہرشا رچریا کون ہے؟ مہا کمبھ میلے میں وائرل ہوئی سادھوی، جانیے اس نے مذہب کا روحانی راستہ کیوں چھوڑا؟
کردار کشی اور مخالفت کا حوالہ دیتے ہوئے روحانی راستے سے ہٹنے کا اعلان کرنے والی ہرشا رچریا کون ہیں؟ آئیے جانتے ہیں۔
Published : January 14, 2026 at 4:00 PM IST
حیدرآباد: ہرشا رچریا ایک بار پھر سرخیوں میں ہیں۔ ہرشا نے سوشل میڈیا کے ذریعے روحانی راستہ چھوڑنے کا اعلان کیا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ جب سے اس نے روحانی راستے پر چلنے کا فیصلہ کیا ہے، بہت سے لوگ ان کی مخالفت کر رہے ہیں۔ جب ان باتوں سے اس کا حوصلہ نہ ٹوٹا تو لوگوں نے اسے بدنام کرنا شروع کردیا۔ اس سب سے مایوس ہو کر اس نے اب روحانی راستے سے کنارہ کشی کا اعلان کر دیا ہے۔
پیر، 12 جنوری کو، ہرشا نے اپنے انسٹاگرام پر ایک ویڈیو اپ لوڈ کی، جس میں اس نے کہا کہ وہ الہٰ آباد میں جاری ماگھ میلے میں مونی اماوسیہ پر مقدس غسل کرنے کے بعد اپنے مذہبی راستے کو باضابطہ طور پر ختم کر دے گی۔
ہرشا نے بتایا کہ انہیں تقریباً ایک سال سے مسلسل مخالفت کا سامنا ہے۔ اس پر اعتراض کرتے ہوئے، اس نے کہا، "میں ماں سیتا نہیں ہوں جو اگنی پریکشا (فائر ٹیسٹ) سے گزروں گی۔ میں نے ایک سال تک جتنے بھی امتحانات برداشت کیے تھے، اب بہت ہو گئے۔" ہرشا نے مزید کہا، "اس غسل کے بعد، میں اپنی منت توڑ کر اپنے پرانے پیشہ پر واپس آ جاؤں گی۔" ہرشا رچریا کون ہیں، جو روحانی راستہ چھوڑ کر اپنی زندگی میں واپس آئی؟ وہ خبروں میں اتنی کیوں ہے؟ آئیے معلوم جانتے ہیں...
ہرشا رچریا کون ہے؟
ہرشا رچریا سوشل میڈیا پر اثر انداز کرنے والی، سابق ماڈل اور اینکر ہیں۔ وہ طویل عرصے تک گلیمر اور میڈیا کی دنیا سے منسلک رہیں لیکن بعد میں اس دنیا سے خود کو دور کر کے روحانی راستے کا رخ کر لیا۔ وہ خود کو ایک سماجی کارکن اور ایک "ہندو سناتن شیرنی" کے طور پر بھی بیان کرتی ہے۔
مہا کمبھ میلے میں ہرشا کا نام سامنے آیا
مہاکمبھ 2025 نے ہرشا سمیت بہت سے لوگوں کو پہچان دی۔ ہرشا رچریا کو مہا کمبھ میلہ میں روایتی زعفرانی لباس، ایک رودرکش مالا اور مذہبی علامات پہنے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ ان کی تصاویر اور ویڈیوز سوشل میڈیا پر خوب گردش کر رہی تھیں۔ مہا کمبھ میں پہچان حاصل کرنے کے بعد، بہت سے لوگوں نے اسے سادھوی کہنا شروع کر دیا اور اس کی شناخت کو مزید تقویت دی۔
سادھوی پر ہرشا کی وضاحت
ہرشا رچریا نے عوامی طور پر واضح کیا کہ اس نے نہ تو سنیاس لیا ہے اور نہ ہی وہ کسی اکھاڑے یا فرقے سے وابستہ ہے۔ ہرشا نے بتایا کہ اس نے صرف منتر کی شروعات کی تھی اور وہ اپنے عقیدے اور روحانی تجربات کا اشتراک کر رہی تھیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ہرشا رچریا نے بتایا کہ وہ آچاریہ مہمندلیشور کی شاگرد ہیں۔
تنازعہ اور رد عمل
پہچان حاصل کرنے کے ساتھ ہی ہرشا رچریا کو تنقید کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ کچھ لوگوں نے گلیمر انڈسٹری میں ان کی ماضی کی زندگی پر سوال اٹھائے، جب کہ کچھ نے ان پر مذہب کے نام پر پیسہ کمانے کا الزام لگایا۔ اس کے باوجود وہ ایک سال تک روحانی راستے پر چلتی رہیں۔
نہ تو روایتی معنوں میں سادھوی، نہ محض گلیمر کی دنیا کی شخصیت
ہرشا رچریا ان شخصیات میں شامل ہیں جو سوشل میڈیا کے دور میں عقیدے، شناخت اور ذاتی انتخاب کے بارے میں بحث کا موضوع بن چکے ہیں۔ وہ نہ تو روایتی معنوں میں سادھوی ہیں اور نہ ہی محض گلیمر کی دنیا کی شخصیت ہیں بلکہ ایک ایسی خاتون ہیں جن کے سفر نے معاشرے میں متنوع ردعمل کو جنم دیا ہے۔