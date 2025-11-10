بی جے پی لیڈر پریتم سنگھ کسان کہاں ہیں؟ 22 دن سے لاپتہ، سسپنس جاری؛ اہل خانہ اور پولیس کے بیانات میں تضاد، دونوں کی الگ الگ کہانی
BJP کے سابق ضلع صدر پریتم سنگھ کسان اکتوبر میں دھنتیرس کی رات ایک پٹرول پمپ پر جھگڑے اور فائرنگ کے بعد سے لاپتہ ہیں۔
Published : November 10, 2025 at 10:02 AM IST
ہمیر پور، اترپردیش: 23 دن گزرنے کے بعد بھی دھنتیرس کی رات پٹرول پمپ پر جھگڑے اور فائرنگ کے بعد لاپتہ ہونے والے بی جے پی کے سابق ضلع صدر پریتم سنگھ کسان کا کوئی سراغ نہیں ملا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ پوچھ گچھ کے بعد اسے اس کے بیٹے کی تحویل میں چھوڑ دیا گیا، جب کہ اس کے اہل خانہ پولیس پر اس کی گمشدگی کا الزام لگا رہے ہیں۔ یہ کیس اب الہ آباد ہائی کورٹ کی نگرانی میں ہے، جہاں اگلی سماعت 13 نومبر کو ہوگی۔
اتوار کے روز، ہائی کورٹ کی ہدایات کے بعد، پولیس نے چیف جسٹس آف انڈیا کی موجودگی میں رتھ ٹاؤن کے لودھی روڈ پر واقع کسان ٹاور میں بی جے پی لیڈر کی رہائش گاہ پر چھاپہ مارا۔ ایڈیشنل سپرنٹنڈنٹ آف پولیس (ایس پی) منوج گپتا، پولیس سپرنٹنڈنٹ (سی او) راجیو پرتاپ سنگھ، انسپکٹر امیت کمار، ماجھگاؤں انسپکٹر دنیش پانڈے، اور مسکارا انسپکٹر یوگیش تیواری پولیس کی بھاری نفری کے ساتھ جائے وقوعہ پر پہنچے۔ تقریباً 20 منٹ تک جاری رہنے والی مکمل تلاش کے باوجود پولیس کو کوئی سراغ نہیں ملا اور وہ خالی ہاتھ لوٹ گئی۔
کیا ہوا تھا پٹرول پمپ پر دھنتیرس کی رات؟
دھنتیرس کی رات پٹرول پمپ پر کیا ہوا تھا، دراصل 18 اکتوبر کی رات شہر میں راٹھ میلہ چل رہا تھا۔ پولیس کو بی جے پی لیڈر پریتم سنگھ کسان کی ملکیت والے پٹرول پمپ پر لڑائی اور فائرنگ کی اطلاع ملی۔ تحقیقات سے پتہ چلا کہ پیٹرول بھرنے کے لیے آئے پانچ نوجوانوں کے ساتھ آن لائن ادائیگیوں کے نیٹ ورک کے مسئلہ پر جھگڑا ہوا۔ واقعے کے دوران پریتم سنگھ کسان نے اپنی لائسنس یافتہ رائفل سے گولی چلائی جس سے خوف و ہراس پھیل گیا۔
پٹرول پمپ پر فائرنگ سے تین افراد زخمی
پولیس نے جائے وقوعہ پر پہنچ کر ایک رائفل، ایک ریوالور، اور ایک خول کا ڈبہ برآمد کر لیا۔ فائرنگ سے مخالف فریق کے تین افراد زخمی ہوئے جنہیں علاج کے لیے بھیج دیا گیا۔ اس کے بعد دونوں فریقین کو تھانے لے جایا گیا۔ پوچھ گچھ کے بعد باہمی مفاہمت کی بنیاد پر تصفیہ کا معاہدہ اور سرنڈر ڈیڈ تیار کیا گیا۔ پولیس کے پاس ان دستاویزات کی کاپیاں اور تفتیشی کمرے کی تصاویر ہیں۔
بی جے پی لیڈر کے بھائی نے پولیس پر لاپتہ ہونے کا الزام لگایا
پریتم سنگھ کسان کے بھائی ایڈوکیٹ ویر سنگھ راجپوت نے الزام لگایا کہ پولیس نے ان سے پوچھ گچھ کے بعد غائب کر دیا تھا۔ اس نے الہ آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی جس کے بعد عدالت نے پریتم سنگھ کسان کی بازیابی کا حکم دیا۔ 31 اکتوبر کو پولیس نے پٹرول پمپ کے کمرے کا تالا توڑ کر تلاشی لی جس پر اہل خانہ نے اعتراض کیا۔
بی جے پی لیڈر کے بیٹے نے پولیس پر سنگین الزامات لگائے
اس کے بعد ہائی کورٹ نے ہدایت دی کہ چیف جسٹس آف انڈیا (سی جے آئی) کی موجودگی میں مزید تمام تلاشیاں کی جائیں۔ بی جے پی رہنما کے بیٹے راگھویندر راجپوت کا کہنا ہے کہ پولیس نے ان کے والد کو غائب کر دیا ہے اور اب خاندان کو جھوٹا ہراساں کیا جا رہا ہے۔
عدالتی حکم کے بعد بی جے پی لیڈر کا موبائل فون بند ہوگیا
راٹھ سرکل آفیسر راجیو پرتاپ سنگھ نے بتایا کہ پریتم سنگھ کسان 26 اکتوبر تک کنبہ اور جاننے والوں سے بات چیت کرتے رہے۔ ان کا موبائل فون 31 اکتوبر تک ایکٹو تھا لیکن عدالتی حکم کے بعد اس نے جان بوجھ کر اسے بند کر دیا۔ اس کا آخری مقام ایک پٹرول پمپ تھا۔