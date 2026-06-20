105سال پرانی لال املی مل کے گھنٹہ گھر کی سوئیاں غائب! باوجود 112 سکیورٹی اہلکار تعینات، گھڑی کی سوئی زمین نگل گئی یا آسمان
وزارت ٹیکسٹائل نے مل انتظامیہ سے رپورٹ طلب کر لی ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ وہ ٹوٹے یا چوری ہوئے۔
Published : June 20, 2026 at 10:14 AM IST
کانپور، اترپردیش: مانچسٹر آف دی ایسٹ کے نام سے مشہور کانپور کی صنعتی ورثہ 105 سالہ لال املی مل ایک بار پھر خبروں میں ہے۔ اس بار، مسئلہ مل کے احاطے میں واقع صدیوں پرانے کلاک ٹاور کی گمشدہ سوئیوں سے متعلق ہے۔ اس 128 فٹ اونچے ٹاور سے سوئیاں غائب ہونے کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے وزارت ٹیکسٹائل نے مقامی انتظامیہ سے مکمل رپورٹ طلب کر لی ہے۔ لاپتہ سوئیوں کی وجہ کا ابھی تک تعین نہیں ہو سکا ہے۔
کلاک ٹاور کی پراسرار گمشدگی
یہ واقعہ پہلی بار 5 جون کو سامنے آیا، جب ٹاور پر موجود گھڑی کی سوئی اپنی جگہ سے غائب دکھائی دی۔ مل حکام نے ابتدائی طور پر اندازہ لگایا کہ حالیہ خراب موسم اور تیز ہواؤں کی وجہ سے سوئیاں ٹوٹ کر گر گئی ہوں گی۔ 16 جون کے بعد چوری کے شبہات بھی پیدا ہوئے، کیونکہ اتنی بلندی سے بھاری سوئیوں کا غائب ہونا غیر معمولی لگتا ہے۔ ٹیکسٹائل کی وزارت کے ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل اکھلیش کمار نے بتایا کہ طوفان کی ابتدائی تھیوری اور چوری کے امکان دونوں پر رپورٹ طلب کی گئی ہے۔ حتمی تحقیقاتی رپورٹ آنے کے بعد ہی صورتحال واضح ہو سکے گی۔
سخت حفاظتی حصار زیر سوال
کلاک ٹاور سے سوئیوں کے غائب ہونے نے کمپلیکس کے موجودہ سکیورٹی نظام کو جانچ پڑتال میں ڈال دیا ہے۔ ملازم یونین کے صدر اجے سنگھ کے مطابق اس وقت 112 سکیورٹی اہلکار پوری مل کی نگرانی کے لیے تعینات ہیں۔ اتنی چوکسی کے باوجود، باہر کے شخص کا اتنی بلندی تک پہنچنا ایک بڑی کوتاہی کا اشارہ ہے۔ تاہم طویل عرصے سے دیکھ بھال نہ ہونے کے باعث بھی ٹاور کا ڈھانچہ بہت پرانا اور خستہ حال ہو چکا ہے جس کی وجہ سے قدرتی طور پر سوئیاں گرنے کے امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا۔
ایک صدی پرانے ورثے کو نظر انداز کیے جانے کے باعث بحران کا سامنا
اس کلاک ٹاور کی تاریخ 105 سال سے زیادہ پرانی ہے۔ یہ شہر کی صنعتی شان کی علامت رہا ہے۔ جب سے لال املی مل نے 2013 میں کام مکمل طور پر بند کر دیا تھا، کمپلیکس کے تاریخی نمونوں کی دیکھ بھال میں کوتاہی کی مسلسل شکایات آتی رہی ہیں۔ فی الحال مل انتظامیہ کا کوئی ذمہ دار نمائندہ کیمرے پر اس واقعے پر تبصرہ کرنے کو تیار نہیں، یہی وجہ ہے کہ اب تمام نظریں وزارت کی سرکاری تحقیقات کے نتائج پر مرکوز ہیں۔