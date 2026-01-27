نقلی ہندو بازار میں گھس آئے ہیں۔۔شنکراچاریہ نے ایسا کیوں اور کس کے لیے کہا؟۔۔۔۔ جانیں پورا معاملہ
شنکراچاریہ نے واضح کیا ہے کہ عوامی غصہ اب رکنے والا نہیں اور یہ تحریک مزید وسعت اختیار کرے گی۔
Published : January 27, 2026 at 10:36 AM IST
پریاگ راج: جیوتش پیٹھ کے شنکراچاریہ سوامی اویمکتیشورانند کا مظاہرہ دسویں روز میں داخل ہو گیا ہے۔ اب تنازعہ بڑھتا جا رہا ہے۔ دو نوٹس اور مٹھ کی زمین اور سہولیات کو منسوخ کرنے کی دھمکی کے باوجود، شنکراچاریہ اپنے موقف پر قائم ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ محض ٹکڑوں پر نہیں جیئے گے۔ انتظامیہ چاہے تو ان کی زمین کی الاٹمنٹ اور سہولیات منسوخ کر سکتی ہے لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انھوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ وہ اس وقت تک شور (کیمپ) میں داخل نہیں ہوں گے جب تک انتظامیہ عوامی طور پر معافی نہیں مانگتی اور انہیں سنگم میں احترام کے ساتھ سنان کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔
حالانکہ، اترپردیش کے نائب وزیر اعلیٰ کیشو پرساد موریہ نے دو بار شنکراچاریہ سے معافی مانگی ہے اور ان سے سنان کی درخواست کی ہے۔ سوامی اویمکتیشورانند نے ڈپٹی سی ایم کیشو پرساد موریہ کے بیان کو مثبت بتایا۔ انہوں نے کہا کہ وہ کم از کم سمجھتے ہیں کہ انتظامیہ سے غلطی ہوئی ہے۔
وزیر اعلیٰ یوگی کا کالنیمی پر بیان:
شنکراچاریہ نے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کے "کالنیمی" پر حالیہ بیان پر سخت رد عمل ظاہر کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی کالنیمی کا مطلب سمجھتا ہے تو وہ، وہ شخص ہے جو باہر سے سنت ہے لیکن اندر سے کچھ اور ہے۔ ریاست میں گائے کے ذبیحہ اور گائے کے گوشت کی اسمگلنگ کے واقعات کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے سوال کیا کہ اصل مجرم کون ہے۔ اس بیان نے سیاسی اور مذہبی حلقوں میں ایک نئی بحث چھیڑ دی۔
یہ تنازعہ 18 جنوری کو مونی امواسیہ کو شروع ہوا جب شنکراچاریہ سوامی اویمکتیشورانند اپنے شاگردوں اور پیروکاروں کے ساتھ سنگم میں ڈبکی لگانے کے لیے پالکی سے جا رہے تھے۔ ہجوم اور سیکورٹی خدشات کا حوالہ دیتے ہوئے، انتظامیہ نے انہیں روک دیا، جس سے ہاتھا پائی اور کشیدگی پھیل گئی۔ وہ بغیر سنان واپس آئے اور تب سے کیمپ کے باہر احتجاجی دھرنے پر بیٹھے ہیں۔ انتظامیہ کی طرف سے پہلا نوٹس 19 جنوری کو اور دوسرا نوٹس 22 جنوری کو جاری کیا گیا۔ 23 جنوری کو ان کی طبیعت بگڑ گئی لیکن انہوں نے اپنا احتجاج جاری رکھا، میڈیا سے بات کرتے ہوئے انتظامیہ اور حکومت کے موقف پر سوال اٹھایا۔
نقلی ہندو بازار میں گھس آئے ہیں: شنکراچاریہ
شنکراچاریہ نے کہا کہ ضرورت ہندوستان کی تعمیر نو کی ہے۔ ہندوستان کو ہندوستان بنایا گیا تھا، اور اب نیو انڈیا بنانے کی تیاریاں جاری ہیں۔ حالات ایسے ہیں کہ سناتنیوں اور سناتن کے صحیفوں پر بھی حملے ہو رہے ہیں۔ ماگھ میلے میں شنکراچاریہ، بٹوکوں اور سنتوں کے ساتھ جو سلوک کیا گیا وہ اسی کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ نقلی ہندو بازار میں گھس آئے ہیں، ہندو کا نام لے کر ملک کو دوسری سمت لے جا رہے ہیں۔
گائے کے تحفظ کے معاملے پر انہوں نے کہا کہ وہ گائے، جن کی خدمت کے لیے لوگوں نے اپنی جانیں قربان کی، انہیں ذبح کیا جا رہا ہے، اور گائے کے گوشت کا کاروبار عروج پر ہے۔ انہوں نے مرکزی اور ریاستی حکومتوں پر بھی سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ وہ گائے کے ذبیحہ اور گائے کے گوشت کی برآمد کو مؤثر طریقے سے روکنے میں ناکام رہی ہیں۔
مہابھارت کی مثال دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایک طرف دھرم تھا اور دوسری طرف بے انصافی تھی۔ ایک طرف وسائل تھے اور دوسری طرف صرف دھرم کی طاقت۔ آخر میں دھرم کی جیت ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ وسائل دستیاب نہ ہوں لیکن انہیں یقین ہے کہ آخرکار دھرم ہی غالب آئے گا۔
جیوتش پیٹھ کے شنکراچاریہ سوامی اویمکتیشورانند نے پیر کو پریاگ راج میں ماگھ میلہ میں اپنے شور کے باہر ترنگا لہرا کر یوم جمہوریہ منایا۔
حمایت میں اضافہ:
پریاگ راج کے ماگھ میلہ میں جیوتش پیٹھ کے شنکراچاریہ سوامی اویمکتیشورانند کے لیے مخالفت اور حمایت دونوں بڑھ رہے ہیں۔ ان کے بیانات اور موقف کے حوالے سے سوشل میڈیا پر اختلاف رائے سامنے آرہا ہے، جب کہ سنت برادری خود منقسم نظر آتی ہے۔ بعض سنتوں نے کھل کر اس کی حمایت کی ہے جبکہ بعض نے اختلاف کا اظہار کیا ہے۔ دریں اثنا، مہمندلیشور کمپیوٹر بابا کی قیادت میں سنتوں کی ایک بڑی تعداد منگل کو شنکراچاریہ کے کیمپ کے باہر دھونی روشن کرنے کی تیاری کر رہی ہے۔ اسے شنکراچاریہ کی حمایت کے علامتی مظاہرے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ اس تقریب سے میلہ کے علاقے میں مذہبی اور سماجی سرگرمیوں میں اضافہ متوقع ہے، اور انتظامیہ اس کی کڑی نگرانی کر رہی ہے۔
شنکراچاریہ کی حمایت میں سٹی مجسٹریٹ کا استعفیٰ:
بریلی کے سٹی مجسٹریٹ النکار اگنی ہوتری نے یوم جمہوریہ کے موقع پر اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ یو جی سی کے نئے قانون اور شنکراچاریہ اویمکتیشورانند کے شاگردوں کی پٹائی سے انہیں تکلیف ہوئی ہے۔ اس درمیان، ایک ویڈیو منظر عام پر آیا ہے جس میں جیوتش پیٹھ کے شنکراچاریہ سوامی اویمکتیشورانند ماگھ میلے میں اپنے کیمپ سے فون پر النکار اگنی ہوتری سے بات کر رہے ہیں۔ ویڈیو میں شنکراچاریہ کو فون پر کہتے ہوے سنا جا سکتا ہے کہ وہ النکار اگنی ہوتری کو حکومت کی جانب سے دیے گئے عہدے سے بڑے عہدے کی پیشکش کر رہے ہیں۔
سٹی مجسٹریٹ کے استعفے کو معطلی میں تبدیل کر دیا گیا:
اتر پردیش حکومت نے بریلی کے سٹی مجسٹریٹ النکار اگنی ہوتری کو حکومتی پالیسیوں، خاص طور پر نئے یو جی سی قوانین کے خلاف احتجاج میں ملازمت سے استعفیٰ دینے کے بعد، ایک بڑے انتظامی اور سیاسی تنازعہ کو جنم دینے کے بعد معطل کر دیا ہے۔
پیر کی رات جاری کردہ ایک حکم کے مطابق اگنی ہوتری کو اب شاملی ضلع مجسٹریٹ کے دفتر سے منسلک کر دیا گیا ہے۔
حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ ان کے خلاف محکمانہ تادیبی کارروائی شروع کی گئی ہے اور بریلی کے ڈویژنل کمشنر بی ایس چودھری کو ان الزامات کی تحقیقات کے لیے انکوائری افسر کے طور پر مقرر کیا گیا ہے۔
اپنے استعفیٰ کے ساتھ اگنی ہوتری نے ایک سخت اور جذباتی بیان جاری کیا تھا جس میں انھوں نے نظام کے خلاف سنگین الزامات بھی لگائے اور برہمن برادری کی مبینہ توہین اور ماگھ میلے میں شنکراچاریہ کے ساتھ بدسلوکی سے متعلق واقعہ سمیت مسائل پر مرکز پر حملہ کیا۔
انہوں نے مرکز اور ریاست میں برہمن برادری کے منتخب نمائندوں سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ اپنے عہدوں سے استعفیٰ دیں اور برادری کے ساتھ کھڑے ہوں۔ انھوں نے دعویٰ کیا کہ جنرل کیٹیگری تیزی سے دونوں حکومتوں سے خود کو دور کررہے ہیں۔
(پی ٹی آئی مشمولات کے ساتھ)
یہ بھی پڑھیں: